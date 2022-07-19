«Жизнь одна, и по-другому просто скучно»: нейрохирург Шкарубо об изобретениях и науке

Медицина – наука, имеющая особый статус, потому что ее достижения каждый день позволяют продлить и сохранить жизнь сотням тысяч человек. Именно поэтому постоянное развитие и совершенствование технологий, а также новые открытия в области здравоохранения так важны и необходимы, и нет ни одного человека в мире, который не был бы в них заинтересован. Многие из открытий и изобретений, навсегда изменивших медицину, сделали россияне. И сейчас этот процесс отнюдь не остановился, но инноваторам и энтузиастам нужна помощь, чтобы делать этот мир лучше.

Хроника достижений

Российские ученые занимают почетные места в истории медицины благодаря своим открытиям, ставшим определяющими для многих отраслей медицинских знаний – будь то работа нобелевского лауреата Ивана Павлова по разделению условных и безусловных рефлексов, аппарат Гавриила Илизарова, ставший революцией в ортопедии и травматологии, или метод «ледяной анатомии» выдающегося медика Николая Пирогова.

В 1961 года на Международном конгрессе травматологов в Будапеште благодаря Владимиру Неговскому произошло выделение травматологии в отдельную отрасль. Он был крупнейшим патофизиологом, имя которого звучит даже в системе обучения специалистов 911. Именно он заложил принципы основ спасения человека при критических состояниях. Российские ученые смогли найти глубинную причину хронического миелолейкоза (злокачественного заболевания крови и костного мозга) — аномальное слияние двух генов на разных хромосомах. Именно это открытие помогло найти способ лечения — принятие специального фермента, который препятствует этому слиянию.

Можно возразить, что все перечисленные открытия были совершены в относительно далеком прошлом, но на самом деле выдающихся российских открытий в области медицины хватает и сейчас, просто пока о них широко известно только узкому кругу профессионалов. Пройдет время, и современные изобретатели станут такими же легендами, как их выдающиеся предшественники. Например, если говорить об отечественных разработках на международном рынке, то стоит упомянуть российские экспресс-тесты на COVID-19, которые применяются в Азии, имея те же показатели качества, что и европейские, но с преимуществом в цене.

Желающие продолжить поиски возражений скажут, что экспресс-тест – это не то же самое, что прорыв в медицине уровня открытий Ивана Павлова. Однако хватает и примеров российских изобретений, заслуженно завоевавших международное призвание, которые способны стать вехой в истории медицины. Одним из авторов таких инноваций является главный научный сотрудник, нейрохирург, профессор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко, профессор кафедры нейрохирургии РМАНПО, д.м.н. Алексей Шкарубо.

Алексей Шкарубо — лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный изобретатель РФ. Им создано 38 изобретений, одно из которых имеет европатент с приоритетом в 28 странах Европы. Профессор награжден 10 золотыми медалями и специальными призами. Его деятельность отмечена европейским орденом «За заслуги в области изобретательства» степени «Commander».

В 2018 году Шкарубо и его коллеги получили национальную премию лучшим врачам России «Призвание» за разработку новых конструкций для фиксации верхних шейных позвонков (ранее профессор уже становился лауреатом этой премии в 2012 году). Изобретение было представлено на Всемирной выставке изобретений в Барселоне-2017 и отмечено золотой медалью с особой отметкой жюри и призом за «Лучшее изобретение», а также «золотом» на Международной выставке изобретений Женева-2018.

Годом позже Алексей Шкарубо с группой ученых из Санкт-Петербурга получил золотую медаль на международной выставке изобретений Женева-2019 за разработку стереоэндоскопа.

«Человек видит объемное изображение только при взгляде двумя глазами. Один глаз – это плоскостное, двумерное изображение. Причем объемное изображение видят только хищники, в частности человек. Но у 10% людей, включая хирургов, объемного изображения в силу природных причин нет. Поэтому мы создали стереоэндоскоп, чтобы хирурги могли оперировать, осуществлять сложные манипуляции и видеть при этом не плоскостное, а объемное изображение. Основная команда – ученые из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода», — рассказывает он.

«Выход за пределы Солнечной системы»

Изобретения Алексея Шкарубо неоднократно попадали в топ-10 лучших изобретений России. Так, по итогам 2020 и 2021 годов была отмечена технология интраоперационного обнаружения и распознавания черепных нервов.

«На мой взгляд, это очень перспективная технология. Эффективность идентификации при помощи электромиографии составляет около 70%, есть также ультразвуковой метод, но он также не всегда позволяет увидеть полную картину. Я подумал, что, возможно, для этих целей можно использовать лазер. Излучение инфракрасного диапазона созданного нами прибора проникает сквозь структуры и ткани мозга на 10-12 мм. Математики из МГТУ им. Баумана подсчитали, что проникновение может происходить и на глубину 40-60 мм, но и существующая глубина проникновения крайне важна в нейрохирургии, позволяя обнаружить сосуды и нервы либо какие-то другие структуры», — говорит профессор.

Разумеется, при прохождении сквозь ткани, как и в случае с ультразвуком, происходит рассеивание лазера, но какая-то малая толика отражается от тех или иных структур и воспринимается датчиком прибора в режиме реального времени.

«У меня есть идея, которую я уже озвучил физикам, которые мне помогают, сделать метод бесконтактным, действующим на расстоянии, потому что далеко не всегда удается поместить внутрь какой-то инструмент при операциях на мозге, в частности, в основании черепа. Если удастся это сделать, это будет не просто полет в космос, а выход за пределы Солнечной системы. С другой стороны, когда я 7 лет назад приехал в МГТУ им. Баумана и рассказал им об идее уже созданной на данный момент технологии, это казалось фантастикой, чем-то невозможным. Тем не менее, идею удалось воплотить в жизнь», — говорит он.

Важность изобретения Алексея Шкарубо сложно переоценить, ведь во время операции хирургу очень важно понимать, где можно сделать разрез, а где нельзя, где проходит сосуд, а где нет. Поэтому изобретенная им технология – это и сохранение качества жизни пациента, а зачастую и самой жизни. Причем речь идет не только о нейрохирургии, технология может использоваться и в других разделах хирургической деятельности.

Ученые уже получили три патента на это изобретение: на способ обнаружения нейроваскулярных структур, на созданную систему и на устройство.

Помощь для изобретателей и инноваторов

Существует несколько вариантов поддержки изобретателей — от различных фондов и НИИ до частных инвесторов. Найти частного инвестора, пожалуй, сложнее, так как здесь еще необходимо доказать перспективу идеи в части монетизации и внедрения. Фонды и НИИ в этом плане теряют меньше, но требования не легче. Некоторые оценивают не только научную составляющую идеи, но также технологическую уникальность.

Путь Алексея Шкарубо также был не прост — разработки финансировались лично изобретателем. На каких-то этапах к развитию подключались соавторы и коллеги. И любое масштабирование упирается в проблему денег — запрос и интерес к разработке есть, нужна реализация.

«В нашей стране найти инвестора на этапе идеи сложно, как правило, работа финансируется из кармана изобретателя на голом энтузиазме. Тебе интересно – ты это делаешь. Жизнь одна, и, если у тебя есть какой-то потенциал и какие-то мысли, по-другому просто скучно», — делится профессор.

Алексей Шкарубо намерен представить технологию интраоперационного обнаружения и распознавания черепных нервов на международном форуме инноваторов In'Hub, который состоится в Новосибирске в октябре текущего года.

Форум In'Hub — это возможность для всех сторон, заинтересованных в изобретениях, чтобы найти друг друга. Изобретатель не несет риски, представляя свой продукт (даже с точки зрения оплаты проживания), инвестор и компании видят продукт в действии, оценивают его идею (проекты проходят предварительный отбор — отвечают определенному уровню качества и отсутствия глубинных рисков), а значит могут рассчитать определенную перспективу для себя.

Площадка организована при поддержке «Норникеля», Минпромторга и правительства Новосибирской области, а партнерами выступают юридическая фирма и центр международного сотрудничества.

Инновации, наука и технологии (особенно в сфере здоровья) всегда имеют множество регуляторных обязательств, т.к. напрямую влияют на жизнь и здоровье человека. В данном случае особенно важно соблюдать все ступени (от создания идеи до ее реализации) с точки зрения законодательства, безопасности человека и правовой защиты. Более того, соблюдение законодательства важно еще и для того, чтобы обезопасить себя и свой проект. С этим также помогут на площадке In'Hub.

Среди новых идей, которыми занимается Алексей Шкарубо — трансплантация обонятельного нерва на место зрительного. Теоретические предположения уже опубликованы в американском научном журнале «Medical hypotheses», в редколлегии которого три нобелевских лауреата. Этот проект, особенно при должной поддержке, может принести его автору международную славу, а также сделать жизнь множества людей лучше.