«Животное понимает, что вы уже не хозяин». Может ли ваша кошка или собака вас съесть

В Екатеринбурге 11 собак и кошек питались телами своих умерших хозяев, истощенные животные провели на жаре с останками людей более двух недель. «Газета.Ru» узнала у ветеринаров, в каких случаях домашние животные могут съедать своих хозяев и почему даже бездомные оголодавшие собаки не нападают на людей ради еды.

Пища ради выживания, а не хозяин

Случаи, когда домашние животных съедают своих хозяев, когда те умирают со своими питомцами взаперти, в последнее время неоднократно освещались в СМИ. И, по словам ветеринарного врача Татьяны Гольневой, такие инциденты были известны издавна.

«Об этом есть сведения даже в старых русских сказках, когда народ повествует, что «свинья сожрала младенца». Да, собака и кошка – это не свинья, но и свинья в отличие от них – не хищник. Вот только их объединяет одно: все, что попадает в «кормушку», они съедают, если ничего другого им не предложить», – уверяет врач.

И все дело в том, считает Гольнева, что животные лишены морального аспекта. Они являются хищниками, а также живут инстинктами, которые в стрессовых условиях, как и у людей, закономерно включаются.

«Даже собака, безмерно любящая своего владельца, после его смерти может его съесть, потому что, во-первых, у нее работает инстинкт, а во-вторых, животное понимает, что вы уже не хозяин, а что-то другое. И когда домашний питомец ест человеческое мясо – он воспринимает его как пищу ради выживания, не как хозяина», – говорит эксперт.

Более того, по словам Гольневой, существуют исследования, в которых изучается интерес животных к человеческим трупам. Когда на специально отведенной территории американские ученые в области судмедэкспертизы проверяли степень разложения человеческих трупов, они зафиксировали кошек, которые проникают на территорию и грызут эти трупы. И это учитывая то, что кошки являются хищниками, а не падальщиками, которым свойственно есть мертвечину.

«В условиях отсутствия кормовой базы и кошки, и собаки действительно могут использовать человечину в качестве пропитания. Но надо понимать, что все эти случаи – суперэкстремальные, когда животное либо находится в тяжелейшей стрессовой ситуации, либо полностью одичало, либо имеет проблемы с психикой», – уверяет врач.

Это подтверждает и ветеринарный врач Азиз Алекберов, который уверяет, что если животное все-таки начало есть своего хозяина, то главная причина заключается именно в стрессовой ситуации. Например, когда хозяин умер, выйти на улицу животное не может, а корма у него не осталось.

«Даже голодные, претерпевшие жестокое обращение и изнеможденные собаки не бросаются на хозяев, чтобы их съесть. Но от безвыходности даже люди начинают поедать других людей. Полвека назад в Андах разбился самолет, а выжившие после крушения люди в какой-то момент стали есть трупы погибших в катастрофе. У них сработали инстинкты. Так же они работают и у животных», – отмечает Алекберов.

«Почти 30 дней провел взаперти с мертвых хозяином и не притронулся»

Как подтверждает ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков, человек в принципе не стоит в пищевой цепи у домашних животных и не выступаем их пищевым ресурсом, поэтому ни на живого, ни на мертвого человека собаки и кошки никогда не набросятся, чтобы утолить свой голод, при наличии кормовой базы.

«Некоторые дрессируют собак так, чтобы они набрасывались на людей. Но если мы говорим об обычных питомцах или даже уличных – они никогда не нападают потому, что хотят поесть человечину. Это их способ доминации и защиты территории.

Покусанные собаками нередко дают комментарии, в которых говорят, что на них напала уличная собака и все это непременно от голода. Но это не так. Собаки нападают на людей на улицах из своего рода хулиганских мотивов – покусать и показать, кто тут главный, кто хозяин. Они никого не едят», – указывает Шеляков.

При этом совладелец ветеринарной клиники «Айболит Плюс» Дмитрий Федосеев и вовсе отмечает, что к ним в клинику привозили собак, которые голодали порядка тридцати дней, когда их хозяин умер с ними в одной квартире. К владельцу они даже не прикоснулись.

«Время от времени к нам поступают животные, чьи владельцы умирают, и ни разу за 15 лет работы не было, чтобы питомцы от кого-то откусили кусок. При этом собаки и кошки находились с хозяевами по несколько дней или недель. Питомцы могут слегка покусать или поцарапать мертвого человека, и то, скорее, в попытке «привести в чувства», но съесть – в редчайших случаях. Хотя я и допускают, что такое может быть. Что касается собак, они, видя кусок мяса, просто не разберут — курица это, свинья или человек», – делится Федосеев.

«У животного, которое попробовало человеческое мясо, триггер может возникнуть в любой момент»

Вместе с тем есть мнение, что, если животное однажды попробовало вкус крови, оно обязательно захочет ощутить его снова. И такое наблюдение действительно имеет место. Об этом говорит врач-ветеринар Екатерина Бальдруева.

«У любого животного, которое попробовало человеческое мясо, триггер во взаимодействии с другими людьми может возникнуть в любой момент. У многих животных после подобных происшествий нарушается психика, пропадает пиетет перед человеком. Именно поэтому питомцев, переживших подобное, зачастую усыпляют. Но только в случае, если они представляют опасность для человека. Если животное не потеряло рассудок и безопасно – об этом скажет врач – его можно брать в «добрые руки» на воспитание. Но и тут нужно понимать, что подход к нему будет особый», – констатирует врач.

Последнее подтверждает и врач высшей категории Шеляков. По его словам, животное, которое ело человечину, вряд ли съест кого-то еще, имея корм, но необратимые изменения в его психике точно будут. При этом таких питомцев, чтобы устранить полученную травму, даже социализировать и реабилитировать нужно особым образом. Другие же домашние питомцы, не находясь в стрессовых условиях, пытаться поужинать хозяином точно не будут, уверен Шеляков.