Путь свободен. Найден способ избавить Москву от пробок: 20 идей по развитию России

По данным рейтинга TomTom Traffic Index, в 2020 году Москва стала городом с самыми загруженными в мире автомобильными дорогами. В топ-20 вошли еще три российских города — Новосибирск (9-е место), Санкт-Петербург (12-е) и Самара (20-е). И с каждым годом из-за роста количества автомобилей ситуация на дорогах страны только ухудшается. Вероятно, проблема пробок, особенно в столице, в ближайшем будущем обретет катастрофический характер, если не предпринять радикальные меры.

По мнению Дмитрий Давыдова, даже колоссальные усилия Правительства Москвы в постоянной модернизации транспортной системы столицы не смогли существенно повлиять на трафик. Поэтому автор проекта предлагает обратиться к зарубежному опыту.

Еще в начале 2000-х Лондон был одним из лидеров по пробкам в мире. Повышение цен на парковку и усовершенствование схем движения не решали проблему. Однако в 2003 году, когда мэрия ввела платный въезд в центр по будням с 7 утра до 7 вечера, город очень быстро освободился от заторов. Вложения в технологии окупились за два года, и с тех пор многомиллионный доход от сбора против пробок инвестируется в развитие транспортной инфраструктуры города. Сегодня Лондон занимает 49 место в рейтинге TomTom Traffic Index. Базовая стоимость проезда в центральные районы города с 7 утра до 10 вечера составляет 15 фунтов (около 1 тыс. рублей) в день.

Сегодня платный въезд в центр города практикуют во многих странах — в Сингапуре, Швеции, Италии, США и других. Все больше и больше городов в разных странах вводят такое решение. Так, подобный проект сейчас разрабатывают в Израиле — в 2024 году власти планируют установить плату за въезд в Тель-Авив.

Так, проблему дорожных заторов в Москве также может решить введение платы на въезд, считает Давыдов. Идея платного въезда в столицу ранее обсуждалась в 2014 году, когда департамент транспорта Москвы изучал аналогичный опыт других городов, однако к ее реализации так и не приступили.

«К 2021 году проблема усугубилась, зато возможностей успешной реализации стало больше в связи с развитием технологий и накопленным за это время зарубежным опытом», — отмечает Дмитрий Давыдов.

Он предлагает поэтапно вводить «сбор против пробок» в Москве. Для этого необходимо выделить из бюджета средства на установку систем фиксации транспортных средств в платной зоне и разработку механизмов оплаты.

«Предлагаем выделить из бюджета средства для установки в платной зоне механизмы видеофиксации, интегрированные с базами данных транспортных средств и платежными системами. Такие технологии используются в Лондоне, Дубае и многих других городах и позволяют в автоматическом режиме, без шлагбаумов и создания помех потоку машин, выставлять счет на оплату либо списывать платеж с предоплаченного счета», — уточняет автор идеи. По его мнению, вложения в создание такой системы со временем окупятся, и дальнейшие поступления от нее можно будет направить на развитие транспортной инфраструктуры.

На первом этапе он предлагает установить базовый тариф в размере 100 рублей (при оплате заранее) с 7 утра до 10 вечера, кроме выходных и праздничных дней, для проезда по всей территории города, опоясанной МКАДом. При этом Давыдов считает нужным освободить от пошлины общественный транспорт, такси, автомобили экстренных служб, а также мотоциклы и электромобили.

«Это не сильно ударит по бюджету москвичей, но, с другой стороны, даст толчок для сокращения транспортного потока. Для социально уязвимых слоев населения, например, инвалидов и пенсионеров, можно предусмотреть льготы и скидки», — полагает Давыдов.

Он также предлагает для граждан с высокой платежеспособностью установить повышенный тариф, привязав его к мощности двигателя и году выпуска автомобиля так, чтобы владельцы дорогих автомобилей платили больше, чем водители машин среднего класса.

«Изменение тарифа, зон и времени действия сбора, типов облагаемых сбором транспортных средств позволит регулировать ситуацию с пробками на дорогах.

Если действовать планомерно, то жители столицы не будут жаловаться на дополнительную финансовую нагрузку, поскольку благодаря «сбору против пробок» заметно улучшится экологическая ситуация», — уверен автор идеи.

Дмитрий Давыдов также обращает внимание на тот факт, что для самих москвичей плата за проезд в городе будет выгодна, потому что они будут меньше времени проводить в дороге, и смогут провести его с пользой. Он полагает, что москвичи поддержат такой подход, поскольку он направлен на их благо и комфорт. Главное, отмечает Давыдов, приступить к подготовке и реализации проекта как можно быстрее, так как на это могут уйти годы, а избавлять Москву от пробок нужно уже сейчас.

Идеи, предложенные автором, безусловно, интересные: они достойны всестороннего изучения и обсуждения тем более, что автор основывается на опыте разных стран мира, говорит шеф-редактор «Радио Автодор» и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, уже во многих европейских городах в центр бесплатный въезд, например, разрешен только электромобилям.

«Москва – город, где по традиции опробуются многие новации, в том числе и в транспортной сфере. В столице довольно давно существуют серьезные ограничения для коммерческого транспорта – как по экологическому классу, так и по времени суток. Этот опыт широко уже применяется во многих российских городах. Причем в некоторых случаях проезд становится платным – для въезда транспорта, не соответствующего тем или иным требованиям, приходится получать специальный пропуск», — рассказывает эксперт.

Что касается введения платы за въезд для всех автомобилей, включая личные, в столице эту тему обсуждали только на уровне экспертного сообщества.

В мэрии неоднократно заявляли, что против такой меры, хотя она, конечно, могла бы потенциально разгрузить город и привести к улучшению экологической обстановки, говорит Моржаретто.

«Городские власти предпочитают решать транспортные проблемы иными методами. Например, с помощью системы платных парковок, строительства новых дорог и развития системы общественного транспорта», — поясняет эксперт. Однако все это не приносит существенных результатов.

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Дмитрий Давыдов направил свою идею в Мэрию Москвы. Советник руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Владимир Макаров ответил ему, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Он подчеркнул, что права и свободы могут быть ограничены законом только если это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав, законных интересов других лиц и обороны страны. Поэтому, по словам Макарова, предлагаемое мероприятие не может быть реализовано.

Автор проекта, в свою очередь, ответил, что необходимо обратить внимание на факт, что автомобилисты чрезвычайным скоплением в городе создают угрозу не только своему здоровью, но и здоровью всего населения Москвы. Поэтому он считает, что введение платного въезда в Москву не противоречит Конституции, поскольку всегда будет существовать альтернатива платному передвижению на автомобиле в городе. Конституция охраняет базовое право человека в свободе перемещения, но не определяет, какими методами оно может осуществляться. Важен факт, а не способ, которых может быть множество. Ведь Конституция не дает предпочтение автомобилистам: обладание транспортным средством не делает человека более свободным по сравнению с не обладающим им, полагает автор проекта. Дмитрий Давыдов попросил мэрию Москвы пересмотреть позицию относительно данного вопроса, разработать проект по внедрению его идеи, поскольку без законодательной поддержки со стороны государства реализовать ее не получится.