«Успели. Спасли!»: в Красноярском крае белого медведя освободили от застрявшей банки сгущенки

В Диксоне, на севере Красноярского края, ветеринары спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки. Выяснилось, что пострадавшая – молодая медведица, ее решили назвать Монеточкой. Ей приготовили 50 кг рыбы для последующей реабилитации.

В поселке Диксон на севере Красноярского края белый медведь более суток мучился от застрявшей в пасти банки сгущенки. На помощь из Москвы выслали группу специалистов с главным ветврачом столичного зоопарка. Животное удалось спасти, ему обрабатывают раны.

«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!» — сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Об инциденте стало известно утром 20 июля. Радионова в своем Telegram-канале сообщила, животное пришло за помощью к людям в поселок Диксон из-за застрявшей банки. Была создана рабочая группа по спасению медведя и московские ветеринары отправились на спецоперацию.

Позже Baza сообщила, что московские ветеринары планировали применить наркоз, чтобы извлечь банку. Однако выяснилось, что они не могут найти баллон для пневматического ружья со снотворным, с помощью которого хотели провести процедуру. В Норильске не оказалось баллонов с углекислым газом, а на борту самолета их провозить запрещено.

Время против ветеринаров

В это время медведь отошел от людей, предполагалось, что он обезвожен.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил, что ветеринары обездвижат медведя, вытащат банку, обработают рану и отвезут на безопасное расстояние. Также там сообщили, что хищнику оставят 50 кг рыбы , поскольку в ближайшее время он не сможет охотиться.

Позже выяснилось, что вертолет, которым ветеринары планировали вылететь в Диксон, задерживается из-за нелетной погоды – наблюдался ветер более 20 м/с. Позже борту удалось отправиться на север края, время полета составило около четырех часов.

И вовсе не медведь

Спустя несколько часов в Telegram-канале компании «Норникель» сообщили, что в 20 часов по местному времени (16:00 по мск.) медведя обнаружили близ аэропорта Диксон. Главный ветврач Московского зоопарка в сопровождении сотрудников выследили животное и с первого выстрела смогли ввести снотворное. Спустя 10 минут банку извлекли и начали обрабатывать язык от множественных порезов. Выяснилось, что это оказалась молодая медведица весом 80-90 кг.

Будем транспортировать ее к вертолету и затем – в среду естественного обитания», – рассказал Константин Вересов, представитель Заполярного филиала «Норникеля».

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. В настоящее время в мире проживают примерно от 22 до 31 тыс. особей этих животных.