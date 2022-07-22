Основа сильной России: зачем нужно новое движение детей и молодежи

Российское движение детей и молодежи, учредительное собрание которого состоялось 20 июля в «Артеке», позволит скоординировать деятельность существующих общественных организаций и привлечь юных россиян к занятиям, наполненным смыслами, полагают эксперты. С их точки зрения, подобное объединение необходимо для создания сильной России и формирования нового подхода к воспитанию, в котором важное значение будут иметь коллективизм и направленность на достижение общих целей. Молодое поколение получает новую возможность быть не просто участниками детской и молодежной политики, а хочет и может ее формировать, предлагает и делает, отметили в Общественной палате РФ.

Инициатива «снизу»

Участники учредительного собрания российского движения детей и молодежи 20 июля проголосовали за создание организации и утвердили ее устав. Документы будут переданы в Министерство юстиции для регистрации, после чего стартует процесс формирования региональных отделений и состоится съезд, на котором дети определят название новой структуры.

Ранее закон «О российском движении детей и молодежи» подписал президент России Владимир Путин, который возглавил наблюдательный совет организации. Участниками движения смогут стать дети с шести лет, организацию их воспитания и досуга будут осуществлять взрослые наставники.

«Ключевая идея, которая прозвучала в выступлениях президент и участников учредительного собрания – то, что молодое поколение получает новую возможность быть не просто участниками детской и молодежной политики, а хочет и может ее формировать, предлагает и делает. И эта инициатива исходит «снизу». Это запрос нового поколения молодых ребят, которые уже сейчас, в школе, в колледже, в институте хотят вносить своей вклад в развитие страны», — прокомментировал инициативу председатель комиссии ОПРФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко.

По его словам, сейчас много говорится о необходимости участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, и много делается в этом направлении - создаются детские и молодежные советы при организациях, властных структурах, развивается школьное самоуправление.

«Но здесь речь о другом - об активном участии детей в развитии страны, в инициативах, которые могут изменять окружающий мир, школу, родной город, поселок, село, так, как это видит подрастающее поколение», — полагает он.

С ним согласна и директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

«Для меня основная тема – это единение, потому что и существующие общественные организации нужно обязательно координировать. Несмотря на то, что у многочисленных движений есть совершенно замечательные проекты, но, во-первых, они где-то дублируются, а во-вторых, они не очень проработаны с точки зрения смыслов. Относиться к общественной организации, наверное, нужно как к одному из важнейших реципиентов системы воспитания, а воспитание – это история в первую очередь про смыслы», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт считает очень значимым символизм происходящего. Агре напомнила, что два года назад были внесены изменения в закон об образовании, и воспитание появилось в нем с точки зрения формулировок. Кроме того, были подготовлены новые программы воспитания для всех уровней образования, что также закладывает единый подход, инвариантные компоненты с точки зрения смыслов, федеральной повестки.

«Сейчас мы запускаем движение, которое также будет иметь координационную смысловую функцию, что, на мой взгляд, тоже объединит и детей, и страну, и немного скоординирует функции гражданственности каждого жителя России», — говорит член ОП РФ.

Наталья Агре напомнила, как во время общения с детьми на различных съездах президент несколько раз задавал им вопрос о том, что они считают важным, и все дети начинали отвечать о своих занятиях, увлечениях и так далее.

«Мне кажется, дети не должны заниматься какой-то деятельностью только потому, что это интересно, а вкладывать в это какой-то жизненный смысл, вносить некий вклад в свою семью, потому что это все равно база для каждого человечка. Деятельность должна быть не просто деятельностью, а занятием, направленным на созидание, осознание того, что она является частью деятельности других людей, уважать не только свой труд, но и тех, кто находится рядом», — считает она.

Естественно, отмечает Наталья Агре, речь идет и о самореализации – общественное движение является площадкой, которая дает возможность проявить себя и как индивидуальность, и как часть коллектива.

«В последнее время коллективизм у нас отошел на второй план, мы чаще говорим про самовыражение, собственное я и свои цели. Это прекрасно, но, чтобы страна была сильной, важно, чтобы каждый понимал, что своей деятельностью он также вносит вклад. Я думаю, что эта смысловая основа со временем также станет важной для каждого ребенка, для каждого гражданина РФ», — поделилась мнением она.

Новая платформа для неравнодушных

Сергей Рыбальченко напомнил, что впервые инициатива о создании движения публично прозвучала в ходе заседания наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей». Тогда участница проекта Росмолодежи «Большая перемена» Диана Красовская из Севастополя, которая родилась и до 2014 года жила в Луганске, предложила ее Владимиру Путину. При этом сама идея всероссийского детского движения, как говорит эксперт, обсуждалась уже давно.

«Можно сказать, что она и не уходила из повестки детской и молодежной политики. В середине 2000-х я принимал участие во всероссийских совещаниях лидеров пионерских и детских организаций, которые сохранились во многих регионах после распада Советского союза. Но движение, которое сейчас формируется, это не повторение и не возрождение советского опыта, который был пропитан коммунистической идеологией, это создание новой платформы инициативных неравнодушных молодых людей на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей», — подчеркивает Рыбальченко.

Член ОП РФ очень рад, что инициаторы прислушались к рекомендациям, которые прозвучали на общественных слушаниях по законопроекту о создании движения в Общественной палате России, в частности, что дети должны сами выбрать название нового движения.

«Это залог того, что движение изначально станет массовым и инициативно ориентированным. Да и сам законопроект о дорабатывался при участии детей. Владимир Путин подчеркнул, что в этом будет заключаться главный принцип движения – его программу, направления деятельности будут определять сами участники», — говорит эксперт.

Наталья Агре также напоминает, что вся деятельность, связанная с воспитанием, была инициирована президентом. По ее мнению, это очень важно как раз в контексте государственности, которая, с одной стороны, в последнее время частно цитируется, но, с другой стороны, люди, особенно на местах, немного ее недооценивают.

«Куда бы ты ни приехал, все говорят, что занимаются воспитанием. Но когда начинаешь выяснять, чем именно занимаются, оказываются, что теряются те самые федеральные смыслы: что у нас огромная страна, каждый регион вносит свой вклад, строятся предприятия, дороги и система гражданственности. Посыл президента состоит в том, что общественная организация курируется им, и это позволит задать новый тон и еще раз обратит на вопрос внимание всех находящихся в государственной системе. Речь идет о каждом министерстве, каждом ведомстве, самой системе образования», — говорит Агре.

Член ОП РФ отмечает, что в каждом министерстве сейчас вводится позиция замминистра по воспитанию. Это говорит о том, что каждое учреждение, каждая компания, каждое министерство должно формировать и воспитательную повестку, полагает она. Речь, по словам Агре, идет о социальной ответственности – например, раньше предприятия страны проводили семейные праздники, существовала взаимопомощь, волонтерская деятельность, забота о ветеранах.

«Это ушло, и на сегодняшний день президент дает посыл: важно, чтобы забота человека о человеке пронизывала всю нашу жизнь. Мне кажется, что на сегодняшний день мы встаем на очень важные рельсы возвращения наших традиций, культуры, в хорошем смысле интеллигенции в том плане, что каждый человек вне зависимости от того, чем он занимается, мальчик это или девочка и какие у него есть таланты – это все про культуру, взаимопомощь, личный вклад и собственные достижения в построении общих ценностей», — говорит она.

Эксперт констатирует, что в России действительно много детских объединений, но они достаточно тематические. По ее словам, единственной организацией расширенного формата было Российское движение школьников, которое с точки зрения оргструктуры и станет базой для нового объединения. Основным занятием новой структуры, как говорит Агре, станет воспитание детей через различные виды деятельности, наполненные смыслами.

«Фактически мы говорим о том, что ребенок не должен оставаться без дела и быть не вовлеченным во что-то, что бы делало его жизнь особенной и интересной. Наша огромная задача – вовлечь ребенка в конструктивную деятельность под присмотром неравнодушных взрослых. На сегодняшний день многие родители – это занятые люди, которые мало времени проводят с детьми, но время, которое ребенок не может провести с родителями, все равно должно быть качественным по своему наполнению», — считает член ОП РФ.

По ее мнению, когда у ребенка заканчиваются занятия в школе, должны появляться значимые в его жизни взрослые, которые бы были способны его увлечь, выслушать, организовать и предложить максимум доступных на сегодняшний день конкурсов, спорта, занятий системы допобразования.

«Структура новой организации и ее деятельности еще будет разрабатываться в ближайшие несколько месяцев, но система будет так или иначе направлена на то, чтобы держать ребенка занятым, под присмотром, вовлеченным, чтобы он был действительно счастлив, пробуя различные профессии и увлечения, становясь разносторонним гражданином. Сейчас есть определенный перекос в части того, что дети зачастую заняты не детской и не нужной деятельностью, которая не делает их счастливыми и не способствует усилению страны. Мы будем работать над тем, чтобы изменить эту ситуацию», — резюмировала Наталья Агре.