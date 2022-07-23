«Нагнать жути на мировое сообщество». В России оценили опасность распространения оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения все-таки объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией несмотря на разногласия между главой ВОЗ и другими ее членами, не уверенными в необходимости таких мер. Вирус распространяется посредством новых способов, о которых у ученых и врачей «слишком мало понимания», объяснил свое решение Тедрос Гебрейесус. Случаи заболевания зафиксированы уже в 75 странах, заболели более 16 тыс. человек. В России новых подтвержденных случаев пока нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян. «Свести к минимуму расизм»: оспе обезьян дадут новое название Глава Всемирной организации здравоохранения Теодор Аданом Гебрейесус заявил, что название оспы обезьян... 15 июня 15:08

«Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — сказал он на внеочередном заседании организации (цитата по Reuters).

«У нас есть вспышка, которая быстро распространилась по миру посредством новых способов передачи, о которых у нас слишком мало понимания, и которая удовлетворяет критериям международных медико-санитарных правил», — отметил Гебрейесус.

Сейчас в мире выявлено уже более 16 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 75 странах, пять случаев заболевания оказались летальными.

«Риск [распространения] оспы обезьян является умеренным в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением Европейского, где он оценивается как высокий», — уточнил глава ВОЗ.

Он также предупредил о существовании явного риска дальнейшего распространения по всему миру, хотя вероятность того, что вспышка повлияет на международное транспортное сообщение, «на данный момент остается низкой». Кроме того, Гебрейесус заверил, что у мирового сообщества на данный момент есть все инструменты для того, чтобы взять вспышку под контроль. Около половины стран, в которых фиксировались случаи, имеют необходимые вакцины.

Чрезвычайный комитет ВОЗ рассматривал возможность объявления ЧС в связи со вспышкой оспы обезьян 21 июля, но в итоге принял отрицательное решение. Гебрейесус тогда согласился с ним.

С 2009 года ВОЗ приняла уже шесть деклараций о ЧС международного масштаба: в связи с пандемией свиного гриппа в 2009 году, вспышками полиомиелита и лихорадки Эбола в 2014 году, эпидемией лихорадки Зика в 2015-2016 годах, эпидемией лихорадки Киву в 2018 году и пандемией COVID-19 в 2019-2021 годах.

Оспа уже в России?

В Роспотребнадзоре заверили, что строго контролируют ситуацию с распространением вируса. «На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет», — утверждают в ведомстве. Для коров, мышей и людей: в России найдены вещества против оспы обезьян Российские ученые разработали соединения, эффективные против вирусов оспы. Что это за вещества, против... 09 июня 17:11

12 июля в РФ выявили первый случай оспы обезьян. Мужчина обратился к врачам в Петербурге с характерной сыпью после поездки по Европе. Места, которые посещал мужчина, были продезинфицированы. Инкубационный период у него закончился 20 июля, других случаев заражения в городе не было.

В надзорной службе подчеркивают, что предпринимают все необходимые меры для купирования рисков завоза заболевания и его распространения. На российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль.

«На сегодняшний день на всей территории России есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«По политическим мотивам»

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что ВОЗ зачастую принимает политические решения в интересах тех или иных европейских стран. Такой подход, в частности, был продемонстрирован во время пандемии коронавируса, считает он.

«Данное решение было принято именно по политическим мотивам, чтобы нагнать жути на мировое сообщество. Понятно, что сейчас нужны определенные отвлекающие действия с учетом нашей спецоперации на Украине, и таким образом определенная медийная повестка сдвигается в сторону, как говорит ВОЗ, очень больших проблем с оспой обезьян», — сказал эксперт.

Он указал, что в России был зарегистрирован всего один случай оспы обезьян и распространения данного заболевания в стране не произошло, поэтому «каких-то специальных мер», которые нужно принимать сейчас или внедрять в системе здравоохранения, не требуется.

«У нас подготовлены вакцины, которые будут работать от оспы обезьян, на случай если действительно эта инфекция начнет массовое распространение, поэтому наша страна готова, никаких дополнительных мер не требуется, помимо общих противоэпидемических мероприятий, которые сейчас действуют на территории Российской Федерации», — заключил Леонов.

Что такое оспа

Оспа обезьян встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, но даже там это заболевание довольно редкое. Первый случай передачи вируса от животного человеку был зафиксирован в 1970 году в Демократической Республике Конго. Помимо приматов, заболевание могут распространять грызуны. Билл Гейтс предсказал новую пандемию. Это даже не оспа обезьян Основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию в следующие 20 лет... 29 мая 13:46

В мире не существует отдельной вакцины против оспы обезьян, но препарат против натуральной оспы обеспечивает 85%-ную защиту.

Журнал New England Journal of Medicine, ссылаясь на данные анализа 528 случаев заражения, пишет, что самым распространенным симптомом оказалась сыпь — она присутствовала у 95% зараженных в области гениталий и ануса, на туловище, руках, ногах, лице, ладонях и стопах.

Характер этой сыпи оказался разнообразным — встречались везикулярные (похожие на пузырьки) высыпания, корковые, пустулезные, везикулопустулезные, макулезные (отличающиеся по цвету, но не выступающие над кожей) и другие. Одновременно на теле человека может быть до 10 таких язв.

Пациенты также сообщали, что перед появлением высыпаний испытывали слабость, головные и мышечные боли, а также замечали увеличение лимфоузлов.

Заболевание встречается и у детей, причем из-за сниженного иммунитета слизистой, которая очень нежная у детей до 16 лет, оспе обезьян легче проникнуть в их организм. Кроме того, уже зафиксированы случаи, когда пациент одновременно заболевает и оспой обезьян, и коронавирусом.