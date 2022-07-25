Украина аннулировала паспорт Коломойского. У него осталось еще два

Паспорт украинского олигарха Игоря Коломойского аннулирован. Миграционная служба страны обозначила документ как недействительный. Украинские СМИ до этого сообщали, что Коломойского могут лишить гражданства Украины, потому что у него есть паспорт Кипра и Израиля. Кроме того, в соцсети ранее выложили фотографию «секретного указа» украинского президента Владимира Зеленского о лишении гражданства 10 человек, среди которых упоминался и Коломойский.

Государственная миграционная служба Украины обозначила как недействительный паспорт украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет издание «Цензор» со ссылкой на данные из базы ведомства. Военная операция РФ на Украине. День 152-й ФСБ сообщила о срыве планов украинской разведки по угону российских военных самолетов... 25 июля 20:06

По данным СМИ, паспортные данные Коломойского содержатся в архивных протоколах заседаний собрания акционеров Приватбанка. При попытке проверить их в базе ведомства система выдает ответ, что документ обозначен как недействительный.

Как пишет украинская редакция Forbes со ссылкой на источник, еще накануне (24 июля) паспорт Коломойского числился как действительный.

Лишение гражданства, согласно Закону Украины «О гражданстве», происходит в случае добровольного обретения гражданином страны гражданства другого государства, обретения лицом гражданства Украины вследствие обмана, добровольного вступления на военную службу другого государства.

Кроме украинского, Коломойский сообщал о наличии у него паспортов Кипра и Израиля. Он объяснил, почему это, по его мнению, не является нарушением: «Закон запрещает двойное гражданство, а тройное — нет».

По данным украинской редакции журнала Forbes, состояние Коломойского оценивается в $1,8 млрд.

Кого еще лишили паспорта

20 июля «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила о возможном лишении украинского гражданства Коломойского, а также сопредседателя запрещенной на Украине в марте 2022 года партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича и главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. Тогда же в сеть попало фото якобы секретного указа президента Владимира Зеленского со списком лиц, лишенных гражданства. В списке было 10 человек, включая Коломойского. Зеленский уволил друга детства с поста главы Службы безопасности Украины Владимир Зеленский снял с должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Президент... 18 июля 00:06

Подписи главы государства под документом не было. Опубликованное фото указа прокомментировал депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Пока самая странная деталь — это то, что дата в том скрине — 18 июля. 18 и 19 июля мы собирались на голосование в Раде. А в этом письме есть два нардепа. Поэтому все, конечно, возможно, но выглядит пока очень странно», — сказал он.

Депутат от партии «Слуга народа» Игорь Васильковский тогда опровергал возможность подписания Зеленским такого документа.

Однако 22 июля Геннадий Корбан сообщил, что пытался въехать на Украину из Польши, но пограничники изъяли у него украинский паспорт и отказались пропустить в страну. Корбан заявлял, что не смогу въехать ни по военному билету, ни по приложению «Дия» (местный аналог госуслуг).

«Я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по «Дие», никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу», — комментировал ситуацию глава теробороны Днепропетровской области.

Пограничники издали акт, в котором отмечено, что Корбан является лицом без гражданства, сославшись на указ президента о прекращении гражданства. Однако никаких документов до сих пор не было опубликовано.

«Такое решение обсуждалось, однако решили пока этого не делать», – анонимно сообщил изданию Forbes источник среди народных депутатов из руководства фракции «Слуга народа».

Основания для лишения гражданства

20 июля депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что бывшему депутату Евгению Мураеву и Вадиму Рабиновичу в скором времени предъявят обвинения в госизмене. «Основная задача — раскрыть планы России». Разведка Украины готовится к контрнаступлению Украинские разведчики готовятся к контрнаступлению на юге страны, сообщил представитель главного... 12 июля 22:14

Известно, что Мураев на второй день после начала военной операции написал в соцсетях, что Украине следует капитулировать перед Россией, однако затем удалил свой пост. В январе 2022 года МИД Великобритании утверждал, что Москва стремится привести к власти на Украине именно Мураева.

В начале июля в Верховную раду внесли законопроект о лишении гражданства за государственную измену. Документ под названием «о внесении изменений в статью 111 Уголовного кодекса Украины относительно лишения гражданства Украины за государственную измену» инициировал депутат партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых.

Кроме того, в Раде предложили лишать украинского гражданства военнообязанных, которые выехали из страны и не вернулись в течение 30 дней. Однако ни один из этих документов пока не стал законом.