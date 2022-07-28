«Вам не предложат то, что не помогает»: Фармацевт — о «впаривании» и смертельных антибиотиках

Что будет, если выпить просроченные таблетки, зачем покупателям в аптеках всегда предлагают более дорогие аналоги лекарств и как мамы пичкают детей антибиотиками для взрослых, что может привести даже к смерти, — об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала Фармацевт Виктория Хван.

– Есть мнение, что фармацевты знают или хотя бы должны знать все препараты, которые есть на рынке. Реально ли вообще запомнить столько лекарств?

– Конечно, это невозможно. Запоминание препаратов происходит с опытом, единственное, что обязан знать работник аптеки – фармацевтические группы, то есть препараты, которые связаны с собой по действию или фармнаправлению, и основные лекарства в них. Например, есть группа желудочно-кишечных средств, некоторыми из основных препаратов этой группы будут Лоперамид, Бисакодил, Цирукал, Полисорб, Энтеросгель. Конечно, быстрее всего запоминаются популярные препараты, за которыми часто идут.

Но если не запоминаются, у фармацевтов, особенно в хороших аптеках с современными компьютерами, уже давно есть подсказки. У нас стоят программы 1С, в которых указана краткая информация о фарм-группах с инструкцией, варианты аналогов и даже ячейки, в которых препарат лежит в конкретной аптеке.

– Вы сказали про аналоги. Многие уверены, что аптеки специально настаивают на том, чтобы покупатель брал товары дороже, в то время как действующие вещества у лекарств абсолютно идентичны.

– Аптекам нужно реализовывать и дешевые препараты в том числе, поэтому цели продать покупателю что-то дорогое ни у кого нет. Другой вопрос в том, что этот миф в некотором роде даже оскорбление для фармацевта, потому что, рекомендуя товар из категории «подороже», он пытается заботиться о вашем здоровье, а не «втюхать» ради заработка, как все считают.

Проблема более дешевых аналогов популярных лекарств, даже с таким же действующим веществом, как и у дорогих, в том, что они делаются из менее качественного сырья. И да, менее качественные препараты могут быть не так эффективны и провоцировать больше побочек. При использовании того же французского Детралекса вместо более дешевого Венаруса, вероятность, что препарат подойдет, лечение им окажется «мягче», а риск побочных эффектов будет сведен к минимуму – почти стопроцентная.

И тут не надо грешить на фармацевтов или производителей, нужно смотреть на вещи здраво. Цена, за редким исключением, ниже не из-за обертки, а из-за качества. А фармацевт или провизор, кстати, всегда предложат более дешевый вариант, если вы об этом просто спросите. Хотя и сначала точно предложат именно тот, который считается более эффективным. К сожалению для экономящих покупателей, чаще всего это дороже.

– Правда ли, что многие лекарства, которые должны продаваться по рецепту, например, противозачаточные таблетки, отпускают просто так?

– Правда, то же самое и с обезболивающими. Но это только в тех аптеках, в которых меньше всего контроля, в Москве и в Санкт-Петербурге, например, такое встретишь редко. Так или иначе, подобное существует, но обычно фармацевты руководствуются чем-то вроде фейс-контроля, обращая внимание на ситуацию и серьезность препарата.

Если в аптеку, например, заходит молодая приличная девушка, которой очевидно очень больно и просит продать ей ампулы Кеторола, говоря, что его ей колола скорая при сильных менструальных болях, и спрашивает, чем таким же сильным, но не рецептурным можно заменить, лишь бы прошла боль, потому что таблетки не помогают, некоторые могут сжалиться и отпустить препарат. Если же приходит кто-то маргинальный, некоторые могут не продать даже то, что отпускается без рецепта. Например, алкоголикам так некоторые не отпускают боярышник и спирт.

Но вообще, рецепты придуманы не просто так. Лично я всегда выписываю лекарства только по ним. Дело в том, что некоторые особо умные мамочки покупают какой-нибудь самовыписанный антибиотик Амоксиклав, причем для взрослых, чтобы вылечить ребенка от простуды, и даже не догадываются, что большая дозировка – такая как в таблетках для взрослых, при попадании в детский организм может привести даже к смерти.

– А что на счет БАДов и витаминов, которые постоянно предлагаются покупателям довеском к лекарствам? Они почти всегда дорого стоят.

– У каждой сети аптек есть собственно-торговая марка, к которой относятся некоторые БАДы. Существуют договоры с медицинскими представителями по оформлению мерчандайзинга. Эти торговые марки обычно сотрудничают с производством аналогов, и фармацевт получает процент от продаж за определенные препараты.

И да, многие работники аптек действительно просто хотят «втюхать» их вам или, как говорят фармацевты и провизоры, «предложить комплексное лечение». Но вам не будут предлагать то, что не поможет, тем более при каком-то серьезном заболевании.

Более того, не нужно относиться к БАДам так негативно. Клинически доказано, что БАДы безопаснее, чем некоторые препараты. Да, они не являются лекарственными средствами, но БАДы фармацевты чаще всего предлагают только в качестве комплексного лечения, как дополнительная помощь к основному. И в этом качестве они работают, как иногда работают и в лекарственном. Например, людям, которые прошли химиотерапию, часто не подходят многие препараты. Зато подходят пробиотики и синбиотики, из которых, в частности, состоит рынок БАД. Также добавки помогают очень чувствительным ко многим химическим компонентам людям.

– Как при общении с фармацевтом понять, что он пытается именно «втюхать» бесполезного и дорогостоящее средство?

– К сожалению, никак, если вы не разбираетесь в лекарствах.

Фармацевты могут апеллировать терминами, которые вы не знаете, а также экспертностью в этой сфере. Мол, я все-таки образование получил, побольше вашего понимаю. В общем, единственное, что вас спасет – не слушать рекомендации и приходить с готовыми назначениями.

Те же БАДы, если они предпочтительнее для вас, может рекомендовать и врач. И нет, аптеки не платят врачам и не заключают с ними никаких контрактов.

– Распиаренные и бесполезные препараты в аптеках – не миф?

– Сегодня в продаже лекарств большую роль играет маркетинг. Самые известные «пустышки» – Арбидол и Кагоцел. Есть вопросы и ко многим другим иммуномодуляторам и противовирусным. Они своего рода «полупустышки», потому что не будут срабатывать, если болезнь длится больше двух дней, их можно принимать разве что в качестве профилактики. Также есть вопросы, например, к Нош-пе, которую пиарят в качестве спазмолитика при менструальных болях, хотя при них она не помогает – для их устранения нужны нестероидные противовоспалительные препараты.

– Говорят, что некоторые лекарства нельзя пить от головной боли, например, парацетамол. Это так?

– Парацетамол не запрещен, но пить на постоянной основе его – не желательно. Как и, например, Пенталгин, Нимесулид, Кеторол и прочие лекарства. Просто они агрессивно воздействуют на желудок. Все дело в том, что любое лекарство может быть запрещено при наличии какого-то «если». Для этого и нужно читать инструкцию, чтобы понять, не запрещено ли то или иное лекарство пить с вашими проблемами со здоровьем или совмещать с другими препаратами, которые вы сейчас пьете.

Помню, на один Новый Год в аптеку зашел мужчина и швырнул мне в лицо Силденафил (Виагра), видите ли, ему не помогло. Причем он был выпившим и прошло всего полчаса после покупки. Если бы прочитал инструкцию, знал бы, что действие препарата начинается только спустя 40-60 мин после приема.

– Какие последствия будут, если выпить просроченное лекарство?

– Ничего особенного, просто человек съест мел. Таблетки никак не подействуют и просто выведутся через почки и печень. Несмотря на это, пить просрочку я все равно не советую, любые таблетки влияют на наши органы, а химия, даже потерявшая свои свойства, может навредить.