Индюки выклевали ребенку глаз, свинья откусила пальцы. Как домашние животные нападают на людей

25 июля житель Иркутской области умер после нападения соседского кабана, сбежавшего от хозяина. Животное перегрызло мужчине артерию в ноге, он скончался от потери крови. Случаи, когда домашние животные и скот наносят человеку тяжелейшие травмы, после которых люди остаются без пальцев, глаз или куска плоти – не редкость. О том, как животные лишают людей частей тела и прогрызают кожу до костей, – в материале «Газеты.Ru».

«Напали впятером и выклевали глаз»

Племянница 26-летней Анастасии Тихоновой столкнулась с агрессией домашней птицы почти десять лет назад, когда приехала в деревню к бабушке в Красноярский край.

«Я сама тогда еще жила в маленьком городе под тем же Красноярском, а сестра вместе с 12-летней дочкой Мариной приехала из Сочи. Встретились, как полагается, у бабули «на лето». На огороде помогать и со скотом. В один день отправили меня пасти индоуток и индюков. На свое горе я взяла с собой племянницу. Сначала все было спокойно, я пошла с сачком и ведром к болоту, чтобы собрать птице ряску – они ее любят, но сами в воду заходить боятся. За живностью осталась смотреть Маришка. Как свойственно всем детям, стала бесить индюшек – гоняла их, кричала», – говорит Анастасия.

При этом, по ее словам, «бесила» птиц Марина часто, но они никогда не реагировали – только ерепенились и кудахтали.

«Когда мы завели птиц в индюшатник, две сразу сели на насест, а нам нужно было их покормить. Ну вот малая к одной из них подошла прямо вплотную. Я ей говорю, мол, не подходи, сейчас к ним нельзя, а она все не слушалась, говорила, что ничего не боится. Я только хотела ее от несущейся оттащить, как глазом моргнуть не успела, пять индюшек на нее налетели, начали клевать, царапать.

У меня страх был леденящий, я даже двинуться не могла, отпугивала их, а Марина отбивалась как могла, но долго не выдержала – упала в обморок. Я индюшек кое-как от нее отогнала, вытащила ее всю в крови, орала и рыдала, в самой настоящей истерике билась.

Тут же сбежались родители, бабушка, взяли ее на руки и увезли в больницу», – вспоминает Тихонова.

Вернулась Марина домой с повязкой и без одного глаза – его выклевали. Индюшек в тот же вечер отец семьи зарубил лопатой, а Марина до сих пор даже есть индюшатину не может. Вместо глаза у нее протез.

Свинка Машка с розовым бантом и два отгрызенных пальца

Два года назад 30-летний Евгений Кочуров тоже приехал к бабушке и дедушке в деревню. В то лето двоюродный дед Михаил лишился на его глазах сразу двух пальцев. Пострадал «дядя Миша» от любимой свиньи своей сестры.

«Моя бабушка Людмила Васильевна ветеринар – единственный на несколько деревень и поселков. К ней часто привозили разных животных, если они болели, а когда узнавали, что с ним что-то не так, то предлагали либо забить, либо оставить у себя, потому что она много таких «отказных» приютила. Бабушка всегда их оставляла и выхаживала. Однажды так ей привезли маленькую свинку. У нее одна нога была короче других, да и в целом была она какая-то «чахоточная» – худая, плохо ела. Короче, сплавили ее бабуле», – рассказал Евгений.

Людмила Васильевна растила свинью несколько лет и любила «до ужаса», вязала на нее розовую ленточку и отпускала гулять по деревне, а еще ласково звала Машкой.

«Дядя Миша был не деревенский, приезжал к бабушке редко. В этот раз изъявил желание покормить живность. Это был для него новый опыт. Я был рядом и кормил кроликов.

Тут слышу дикий крик, дядя Миша бежит из стайки, из руки кровища хлещет, а двух пальцев нет. Вызвали тут же скорую, и пока он сидел орал, искали его указательный и средний пальцы. Все было тщетно. Дядю Мишу на скорой тут же увезли, а мы продолжили искать – но не нашли даже спустя несколько часов поисков. Видимо, свинья все-таки сожрала», – полагает Евгений.

При этом Евгений считает, что дядя Миша отчасти виноват сам, так как «не слушал золотого правила: никогда не кормить свинью с рук».

«Отношения к Машке бабушка после этого не поменяла, также любит ее и лелеет. Дед сразу после случившегося предлагал свинку забить, но бабуля за нее горой», – заключает Кочуров.

Корова подняла на рогах и бросила на арматуру

Когда 19-летней Елизавете Шутовой было около пяти лет, на нее, возвращаясь с пастбища, напала корова.

«Коровы у нас было две – одна добрая, а другая злая – бодалась все время, лягалась, когда ее доили. Отличались они только цветом на морде. Всегда все коровы возвращались с пастбища с одним пастухом, который в конце дня оставлял их у домов хозяев, а мы открывали калитку, чтобы они зашли в стайку. Так было и в этот раз», – вспоминает Шутова.

В тот день калитку хозяева открыли, но зашла только одна корова, а вторая через дорогу ела соседскую малину через ограду. Бабушка в этот момент ушла за водой.

«Я как самая умная и самостоятельная пошла к корове, хотела посмотреть, добрая это корова или нет, и загнать ее домой. Вдруг она оборачивается, и я понимаю, что это злая корова. Тут же начинаю бежать обратно, а та резко бросается за мной.

Я три дома пробежала, прежде чем корова меня догнала и зажала. Бабушка это увидела, тут же ринулась ко мне, а я дергаюсь, кричу… А в деревнях вдоль дорог стоят ЛЭП – такие бетонные рогатки. И вокруг них у нас валялись арматуры. Корова меня в общем подняла на рога и кинула боком прямо на одну из арматур. Спереди меня проткнуло, но насквозь железка не прошла.

Повезло, что тазобедренную артерию не пробило – там совсем немного оставалось», – поделилась Елизавета.

Сейчас как напоминание о злой корове у девушки остался большой шов.

«Еще чуть-чуть и Хантер вырвал бы кусок мяса»

Отец 25-летнего Альберта Демидова много лет разводил овчарок в своем подмосковном коттедже. Две овчарки принадлежали ему. Несколько лет назад кобель по кличке Хантер напал на соседа.

«У нас была пара собак – сука и кобель. Они приносили потомство, которое мы продавали. Сука была классная и спокойная, мы на ней катались, когда были маленькими, а вот кобель – очень шальной – настоящий черт, а не пес. Ни одна ограда и ни один вольер не могли Хантера удержать. Слушался он только отца и вел себя прилично тоже лишь в его присутствии», – говорит Альберт.

Из-за такого нрава пса часто сажали на цепь рядом с самой вкусной яблоней, с которой прохожие постоянно воровали яблоки. Но когда Хантер был рядом к яблоне никто подойти не осмеливался.

«В один из дней дома никого не было, а пес так и сидел на цепи. Какой-то умник – очень пьяный и не местный — решил залезть на яблоню и, видимо, взять себе закусить. Когда слезал, его, конечно, заметили. Хантер стащил воришку за штанину, а пока тот барахтался, в борьбе схватил его за зад мертвой хваткой и не отпускал. Когда мы с мамой пришли домой, мужчина лежал под собакой и плакал, умолял сказать псу его отпустить, но мы-то сделать ничего не могли – он никого не слушался.

В итоге мужчина провел с куском своего мяса в пасти у Хантера три часа. Хантер рычал, стоило тому только дернуться. Мужику повезло, что минут через пять после нас с мамой пришел отец. Дал команду, пес сразу поджал уши и бросился вылизывать папу. Как будто ничего не было. Скорая зашивала воришке задницу прямо в нашем огороде, еще пару сантиметров — и кусок мяса бы полностью оторвался.

Ну, зато на чужие яблони больше не будет залезать», – рассказал Альберт.

«Скорая так и повезла – с обломком рога, торчащим вместо глаза»

44-летний Станислав Макаров в 1993 году стал свидетелем того, как в одном из сел Самарской области корова забодала пастуха.

«Пастух был совсем молодым парнем, буквально недавно стал пасти деревенское стадо вместе со своим более опытным и старшим коллегой. Не знаю, что они там именно не поделили с буренками, чем он вызвал их гнев, но одна из коров начала его гонять по полю», – поделился Станислав.

По его словам, молодой человек бегал от коровы минут 15-20, но вскоре выдохся и смело попытался сдержать напор, схватив животное за рога руками.

«В итоге рука сорвалась, а рог коровы угодил пастуху прямо в глаз. В этот момент подоспел старший пастух, который ударом обуха топора отломил рог коровы и утихомирил животное. Пастух был жив, но из его глазницы торчал обломок рога. Скорая его так и повезла в районную больницу — с обломком, торчащим вместо глаза.

Насколько мне известно, парень выжил и даже остался дееспособным – мозг был почти не задет. Но глаза, конечно, он лишился», – констатировал Макаров.

Кот, прокусивший палец до кости

Анастасия Рудкевич из Москвы получила травму от животного несколько лет назад, когда ее кот прокусил ей палец до кости.

«Мой кот, который сейчас живет у меня на родине в Башкирии, несколько лет назад заболел раком. У него образовались жуткие наросты, они кровили без остановки. Ему не помогало никакое лекарство, все это длилось очень долго и было очень мучительно для него. Я в момент, когда все произошло, уже жила в Москве и приехала к папе, чтобы побыть вместе с любимцем и вместе с ним сходить к хорошему врачу», – говорит Анастасия.

Вот только на осмотре все пошло не так. Коту стало плохо от стресса и боли, которая постоянно его мучала, и он стал проявлять агрессию.

«Я попыталась взять кота на руки, а он прокусил мне правый мизинец.

Я залила кровью весь стол для осмотра, вся одежда была крови. Поначалу от адреналина я даже не поняла, что что-то пошло не так. Когда вернулись домой, то, естественно, обработали палец. Но он начал сильно распухать, в какой-то момент я не смогла им шевелить. Быстрая поездка в травмпункт спасла мой палец от серьезных последствий, и я отделалась испугом и парой шрамов. Правда, палец заживал очень долго. На приеме травматолог сказал, что кот прокусил мне палец прямо до кости.

Но мое отношение к коту, конечно, никак не поменялось. Мне кажется, я начала жалеть его еще сильнее», – вспоминает Рудкевич.