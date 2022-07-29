Двукратного обладателя литературного «Национального бестселлера» признали СМИ-иноагентом

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иностранных агентов журналистов Евгению Альбац и Дмитрия Алешковского, а также писателя Дмитрия Быкова.

Также стало известно, что 27 июля в реестр Минюста попало юрлицо экс-главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом) (внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента), созданное им после того, как он получил соответствующий статус — Общество с ограниченной ответственностью «Иноагент ААВ».

«Эхо Москвы» 1 марта 2022 года отключили от эфира после того, как в Генпрокуратуре заявили, что на сайте радиостанции размещены ложные сведения о действиях российских военных на Украине и материалы с призывами к экстремистской деятельности. 3 марта совет директоров «Эха» решил ликвидировать радиостанцию, после чего были удалены корпоративные аккаунты в социальных сетях. С 9 марта на частоте «Эха» вещает принадлежащий МИА «Россия сегодня» Sputnik.

Фотограф-иноагент

Дмитрий Алешковский — фотограф, журналист, сооснователь благотворительного фонда «Нужна помощь» и директор интернет-издания «Такие дела». В конце 2021 года он ушел с поста директора фонда, заявив, что не может совмещать общественно-политическую деятельность с работой в фонде, поскольку ему приходится постоянно оценивать, как его действия могут отразиться на подопечных организации. Гей, пропаганда! Интересно, как меняется язык, а именно, как слова вбирают в себя смыслы и оттенки. Скажем, слово... 21 июля 12:25

Принимал активное участие в тушении лесных пожаров в Нижегородской области в 2010 году в составе группы добровольцев. В 2012 году в связи с наводнением в Крымске занимался сбором и передачей гуманитарной помощи пострадавшим. Также лично приезжал в Крымск для координации работы волонтерского лагеря. По некоторым данным, в ходе гуманитарной кампании, организованной совместно с Алешковским и группой журналистов, было собрано около $1 млн. В 2013 году создал проект «Амур'13» для ликвидации последствий наводнения в дальневосточном Благовещенске. В рамках проекта было собрано 5 млн руб. и более 150 тонн гуманитарных грузов.

В 2022 году Алешковский осудил проведение российской спецоперации на Украине.

Внучка революционера, дочь разведчика

Евгения Альбац до февраля 2022 года вела авторскую программу «Полный Альбац» на радио «Эхо Москвы». Является членом Общественного совета Российского еврейского конгресса. Преподавала в Принстонском, Гарвардском, Йельском, Чикагском университетах, Университете штата Пенсильвания, Университете Дьюка. До января 2011 года была профессором ВШЭ, преподавала на кафедре общей политологии факультета прикладной политологии. «Нож в спину»: в Госдуме обвинили журфак МГУ в антироссийской пропаганде Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что... 04 июля 15:34

Также является главным редактор журнала The New Times (до 2007 — «Новое время»), с 2017 года выходящем только в интернет-версии. По решению Генпрокуратуры сайт был заблокирован в 2022 году после требования удалить материалы о спецоперации на Украине. Отмечается, что поводом для блокировки стали публикации «с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях».

РБК сообщает, что Альбац не уведомили о включении в реестр иноагентов, однако она планирует оспорить решение Минюста.

Премиальный писатель, московский учитель

Дмитрий Быков — писатель, поэт, публицист, критик и педагог, член Союза писателей России. Двукратный обладатель литературной премии «Национальный бестселлер» за книги «Борис Пастернак» и «Остромов, или Ученик чародея». За книгу «Борис Пастернак» также получил премию «Большая книга». Особую известность Быкову принесли проекты с актером Михаилом Ефремовым «Гражданин поэт» и «Господин хороший».

Преподавал в московских средних школах «Золотое сечение» и «Интеллектуал» литературу и историю советской литературы, ранее в 1990-е годы работал в школе № 1214. До 2014 года являлся профессором кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, также сотрудничал с МПГУ. Выступал с лекциями также за границей, в Принстонском, Кембриджском университетах.

Принимал активное участие в митингах 2011–2012 годов и входил в координационный совет российской оппозиции. В сентябре 2020 года поддержал протесты в Белоруссии. В феврале 2022-го он выступил против российской военной операции на Украине.