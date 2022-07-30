Россиянам предложили выплачивать 13-ю пенсию перед новогодними праздниками

Фракция «Справедливой России – За правду» намерена во время осенней сессии внести в Госдуму законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях», который предполагает выплату 13-й пенсии. Депутаты партии уверены, что принятие такого документа улучшит жизнь пожилых людей, и старость перестанет ассоциироваться с бедностью и лишениями. Глава «эсеров» Сергей Миронов продвигает эту идею с 2013 года.

Предновогодняя пенсия

О намерении внести в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии «Известиям» рассказали в аппарате фракции «Справедливой России – За правду». Помимо декабрьской дополнительной пенсии, авторы документа предлагают увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости людям, достигшим 70 лет, а не 80-летним, как установлено в действующей редакции закона. Российское правительство выделило 200 млрд рублей на выплаты пенсий и пособий Кабмин России выделил 200 млрд руб. на обязательства Пенсионного фонда по выплате страховых... 29 июля 18:35

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, согласно глобальному индексу AgeWatch, Россия занимает лишь 65-е место из 96 стран по уровню социального и экономического благополучия пожилых людей.

«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — приводит издание слова авторов документа.

Глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов сообщил, что законопроект предлагает выплачивать 13-ю пенсию в преддверии новогодних праздников ежегодно. Парламентарий уверен, что «установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны».

«Сегодня это важно еще и как мера дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг. Нужно понимать, что в конечном итоге эти государственные затраты пойдут через потребительский рынок именно на поддержку наших предприятий. А сегодня в условиях санкций Запада это одна из важнейших задач», — сказал Миронов «Известиям».

Во фракции полагают, что на выплаты потребуется около 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.

Идея ЛДПР

В ЛДПР напомнили изданию, что их фракция уже внесла в Госдуму аналогичную инициативу по распоряжению бывшего главы партии Владимира Жириновского. Депутаты считают, что на реализацию законопроекта о 13-й пенсии потребуется больше – около 786 млрд рублей. Кабмин РФ выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит регионам свыше 10 млрд рублей... 28 июля 14:42

По словам заместителя председателя фракции Ярослава Нилова, большие пенсии в России сегодня получает очень ограниченная категория лиц – космонавты, депутаты и чиновники. Остальные пожилые граждане получают пенсии на уровне прожиточного минимума – «крохи».

В свою очередь глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, что большинству российских пенсионеров необходима дополнительная финансовая поддержка. По его мнению, в стране необходимо ввести пенсии размером в два-два с половиной прожиточных минимума.

По его мнению, главный фактор, который может изменить ситуацию к лучшему, — это индексация, ею можно считать и выплату 13-й пенсии.

«Но мне кажется, что Госдума эту инициативу не поддержит, так как в бюджете пенсионного фонда нет таких денег», — добавил Рязанский.

Давняя инициатива

Сергей Миронов заговорил о необходимости ввести в России выплату 13-й пенсии еще в 2013 году. По его словам, российское законодательство дает право на увеличение размера пенсии по достижении пенсионерами 80 лет, но нужно распространить эту норму на граждан, которым исполнилось 70 лет. В Госдуме предложили запретить списывать сумму прожиточного минимума со счетов должников В Государственную думу на рассмотрение вынесен законопроект, согласно которому предлагается... 27 июля 11:07

«Новая наша инициатива будет заключаться в следующем: дать право каждому пенсионеру России, который достиг 70-летнего возраста, получать 13-ю пенсию. Хорошо знакомая ситуация, многие знают о 13-й зарплате. Мы предлагаем, чтобы пенсионеры, достигшие 70 лет, каждый год получали 13-ю пенсию», — сказал тогда Миронов перед заседанием Конгресса депутатов «Справедливой России».

В декабре прошлого года он вновь вернулся к этой идее. Тогда он отметил, что 13-я пенсия нужна «для борьбы с бедностью в стране».

«Пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, и государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат», — сказал Миронов.

Он напомнил, что обычно в декабре граждане начинают активно брать потребительские кредиты, происходит всплеск микрофинансового кредитования. При этом «охотнее всего банки и МФО дают деньги пенсионерам». Хотя их доходы невелики, люди преклонного возраста «все равно считаются привлекательными заемщиками», так как регулярно каждый месяц получают пенсию. А если «у них возникнут сложности с погашением, то кредиторы смогут взыскать долг через суд с последующим принудительным списанием денег с банковской карты, на которую государство начисляет пенсию».

«Надеюсь, что, получив 13-ю пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов. Людям не придется залезать в долги, а потом гасить их с большими непосильными процентами», – заключил Миронов.