«Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги». Чубайс попал в реанимацию

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, покинувший Россию в марте этого года, находится в реанимации одной из европейских клиник. Его жена — Авдотья Смирнова — сообщила телеведущей Ксении Собчак, что состояние Чубайса ухудшилось внезапно. Врачи диагностировали ему заболевание синдромом Гийена-Барре, который может возникать у переболевших коронавирусом, недавно прошедших вакцинацию или перенесших хирургическую операцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс попал в реанимацию, сообщила в Telegram телеведущая Ксения Собчак. Он находится в одной из клиник Европы. Чубайс уехал в Италию и не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний Источник сообщил ТАСС , что экс-гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс находится в Италии и... 28 апреля 05:28

«Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом: синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — цитирует Собчак слова самого Чубайса, которые были переданы через супругу, режиссера Авдотью Смирнову.

«Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги», — рассказала Смирнова журналистке.

Позднее источник ТАСС уточнил, что состояние Чубайса улучшается.

По информации редакции программы «Осторожно, новости», комнату, где находился Чубайс, когда ему стало нехорошо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты.

На место приехала полиция, были опрошены все возможные свидетели. О том, нашли ли в помещении какие-либо отравляющие вещества, не сообщается, но подчеркивается, что диагноз может измениться.

Что за синдром

Синдром Гийена-Барре ранее выявлялся в крайне редких случаях, но появление штамма «омикрон» привело к его более широкому распространению: синдром может развиваться как осложнение после перенесенного коронавируса. Редкие случаи синдрома также были зарегистрированы после вакцинации, в том числе препаратами компаний Janssen и AstraZeneca. Тяжелые случаи синдрома могут приводить к полному параличу, но большинство заболевших выздоравливают без каких-либо неврологических осложнений. В РФ проверят информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего РФ бывшего... 31 июля 21:08

В июне прошлого года с похожими симптомами госпитализировали режиссера Андрея Звягинцева. Он находился в коме около недели. Режиссер заразился коронавирусом, после чего у него диагностировали поражение почти 90% легких. Звягинцев лечился в немецкой клинике.

Как рассказал «Газете.Ru» врач-невролог Александр Евдокимов, в настоящее время истинная причина появления синдрома Гийена-Барре неизвестна.

«Это аутоиммунное заболевание, достаточно опасное для жизни, развивается иногда очень стремительно. Поражается иммунность своей собственной системы, оболочки нервов, всех практически нервов: и моторных, и чувствительных, и вегетативных. Отсюда могут возникать самые разнообразные симптомы, угрожающие жизни. Один из них — дыхательная недостаточность. Обездвиживание может наступать, поражение черепных нервов, повреждение сердечно-сосудистой системы с тотальными нарушениями работы сердца и сосудов, что тоже может угрожать жизни», — отметил эксперт.

По словам Евдокимова, дальнейший прогноз напрямую зависит от скорости развития симптомов.

«Чем быстрее это происходит, тем больше шансов, что человеку потребуются реанимационные мероприятия, причем экстренные. Шансы погибнуть, конечно, есть, если вовремя не провести реанимацию, искусственную или механическую вентиляцию легких, например, стимуляцию сердца по показаниям и так далее, то могут быть проблемы не только со здоровьем, но и вообще опасность для жизни», — уточнил он.

Пациентам, у которых диагностирован синдром, назначают гормональное, иммунное лечение или плазмоферез, чтобы очистить кровь от иммунных комплексов и антител.

Если COVID-19, то не первый

Чубайс переболел коронавирусом в октябре 2020 года. После возвращения из командировки он сдал положительный тест на COVID, но переносил болезнь легко и продолжал работать в режиме самоизоляции.

Прошлым летом Чубайс стал акционером инвестиционной компании АФК «Система», которая является одной из самых крупных производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Размер его доли составляет 0,0038%. В апреле вышел из совета директоров АФК «Система».

В открытых источниках не сообщалось, был ли вакцинирован сам Чубайс от коронавируса. В июне ему исполнилось 67 лет.

Отъезд из страны

23 марта стало известно, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и уехал из страны. Агентство Bloomberg утверждало, что он объяснил свое решение несогласием со спецоперацией на Украине. Через несколько дней его заметили в Турции, в апреле — в Италии, а в начале мая — в аэропорту Израиля.

В конце мая источники ТАСС в силовых структурах сообщали, что российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах Чубайса.

Отмечалось, что сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов.

Чубайс известен как один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов, а также реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах. С 2011 по 2020 год он был председателем правления АО «Роснано». В декабре 2020-го президент Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями.