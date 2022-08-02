«Синдром упущенной выгоды». Почему россияне бросились скупать вещи и мебель ушедших брендов

2 августа в московском торговом центре «Метрополис» открылся H&M, объявивший в марте о приостановке бизнеса в России. В очереди ко входу в магазин выстроились сотни человек, десятки собрались у дверей еще ранним утром. Ранее такое же происходило и с другими закрывающимися в стране зарубежными магазинами. Покупатели рассказали «Газете.Ru» о том, зачем они часами стоят в очередях к магазинам уходящих из России брендов, а психолог объяснила, почему люди на последние деньги скупают даже то, что им не нужно.

«Сегодня творилась жесть»

Как выяснила «Газета.Ru» из разговора с клиентами H&M, которые сегодня ранним утром пришли к открытию магазина, люди стоят в очередях в закрывающиеся магазины по абсолютно разным причинам. Например, Евгений Ерин вместе со своей девушкой Анастасией второй день подряд приезжает к H&M, который должен был открыться 1 августа, в поиске одежды нужного размера.

«Мы с Настей фанаты H&M хотя бы потому, что там нормальная размерная сетка. У нас обоих большой размер одежды – XL и XXL, такое масс-маркеты отшивают редко. А тем более если мы говорим о качестве. В «эйчике» хорошая базовая стильная одежда, и они не игнорируют ребят из категории «plus». Сегодня вот с девушкой закупились нижним бельем и футболками, она еще взяла какие-то аксессуары. Купили на самом деле много всего, больше чем ожидали, но не на последние деньги.

Просто хотим носить комфортную для себя одежду, в очереди ради этого нам постоять не лень, тем более живем рядом и оба работаем удаленно. Но, конечно, сегодня творилась жесть.

Когда мы уходили, в магазин стали пускать по десять человек – настолько покупателей было много. У Насти одна дамочка топик из рук вырывала – потому что последний. Мы уступили: пока с ума вроде не сошли за тряпье драться», – рассказал Ерин.

Свои причины отстоять огромную очередь были и у Елизаветы Куриной, которой на минувший день рождения подарили сертификат в H&M на 10 тыс. руб.

«Я друзей просила подарить этот сертификат уже давно. И как только получила его – магазины объявили о закрытии. Сегодня, когда работа возобновилась поехала атаковать бренд. Не пропадать же добру», – говорит Елизавета.

Иллюзия дефицита и желание все купить

Наталья Николаева в очереди в H&M хоть и не стояла, но не так давно дважды приезжала в закрывающийся магазин IKEA. Все дело в том, что у нее был «недокомплект».

«Мы к весне решили поменять кухню. Хотели сначала купить гарнитур, а попозже столы, стеллажи и стулья из одного комплекта, чтобы не тратить много финансов сразу. В итоге гарнитур мы взяли, а потом оказалось, что IKEA закрывается. Конечно, сразу ломанулись добирать все, чего не хватает. Потом замучаешься подбирать эту мебель так, чтобы все по стилю и цвету подходило. В итоге урвали, что нужно было, но одного стула для комплекта не добрали», – вспоминает Наталья.

По словам Натальи, несмотря на то, что ехали они тогда за конкретными вещами, ее 15-летняя дочь выпросила еще несколько безделушек и предметов интерьера.

«Фигню ненужную понабирали с ее подачи и активного участия папы, который всегда за дочу: свечек каких-то взяли, кашпо, салфетки, мягкие игрушки. Не знаю, зачем нам все это, но как-то не хотелось упускать возможность приобрести что-то, чего скоро не будет», – сообщила Николаева.

Мария Котина так же, как и Наталья, сегодня в H&M не ездила, но собирается посетить магазин в ближайшее время. Сама она объяснила, что принимает такие решения, потому, что легко поддается панике.

«У меня вообще в этом плане какие-то проблемы с головой. Я вроде понимаю, что происходит какая-то видимость дефицита, вокруг полно других магазинов, а в том же H&M я и до закрытия практически не затаривалась, но… все равно закупиться хочется. Я даже гречку с сахаром брала маме, когда все это сумасшествие началось весной, потому что боялась, что все – кризис, с голода будем помирать. И одна часть меня говорит, что все будет в порядке, а другая очень просит купить все то, чего больше не будет. Так будто сердцу спокойнее», – делится Мария.

Эффект толпы и синдром упущенной выгоды

Как говорит психолог и психотерапевт Наталья Наумова, покупательская мания объясняется так называемым синдромом упущенной выгоды, которому наиболее подвержены люди со слабой нервной системой и перепадами настроения, а также те, кто подстраивается под обстоятельства и зависят от мнения других людей.

«Когда люди ходят на такие распродажи, им кажется, что они могут упустить последнюю и от этого очень важную возможность купить одежду или мебель конкретного бренда. И, увы, часто такая возможность кажется им уникальной за счет паники, приобретенной из-за окружения, которое постоянно говорит об этом», – считает психотерапевт.

Так, по ее мнению, на многих людей, выстроившихся в огромные очереди, просто срабатывает психология толпы. Именно этот эффект влечет за собой панику, в которой мы и начинаем скупать все подряд. Зачастую после такого, уверяет психолог, люди приходят в себя и удивляются: «Зачем мы потратили столько денег?»

«Порой у людей не остается средств даже на то, чтобы жить оставшуюся часть месяца. При этом они прекрасно знают, что на рынке много других товаров, но они привыкли к каким-то определенным брендам и поэтому хотят именно их. Так и эффект толпы, и синдром упущенной возможности манипулируют сознанием человека и вовлекают его в беготню», – убеждена Наумова.

При этом чаще всего, по ее словам, не могут контролировать свои покупки именно люди с психологическими и психическими проблемами. И они же наиболее подвержены неприятным эмоциям в конце: обычно они ощущают разочарование, раздражительность, стыд, даже агрессию и злость.

Что делать, чтобы не потратить все

Именно поэтому, прежде чем отправляться на подобные распродажи, очень важно составлять список того, что конкретно вы хотели бы купить в магазине, если бы он работал дальше. Также необходимо подсчитать бюджет и лучше всего не брать денег больше, чем вы готовы потратить, чтобы осталось на жизнь.

«Важно смоделировать для себя худшую ситуацию еще дома: закрыть глаза и представить, что вы скупили все, потратив последние средства, и понять, какие эмоции испытываете. Если они вам не нравятся и вам плохо – вы с большой вероятностью остановитесь, прежде чем пойдете опустошать кошелек», – говорит психолог.

В случае, если же вы уже находитесь на шоппинге, а рядом с вами еще и люди, которые подначивают купить что-то еще, нужно поскорее ретироваться. Люди, подверженные покупательской мании во время распродаж, чувствуют себя нервно, у них учащается сердцебиение, поэтому в первую очередь им необходимо прийти в себя.

Так, советует психолог, по возможности нужно выпить воды, подышать и уменьшить сенсорную нагрузку: выйдя из магазина, закрыв глаза и уши, необходимо отнимать от сотни семерку в обратном порядке до стабилизации состояния.

«Сначала вы должны отнять от ста семь, у вас получится девяноста три, от которых тоже нужно отнять семь и так по накатанной – от каждого нового результата нужно отнимать цифру семь. Этот прием заставит мозг работать эффективнее, и тогда мы сможем спросить себя: «чего мне действительно хочется?» И избежать ненужных покупок», – рекомендует Наталья Наумова.

Между тем, если человек понимает, что все это ему не помогает, и он все равно не может управлять собой, а вместо этого входит в нервное состояние, ему необходимо обратиться за помощью к психологу или психотерапевту, в зависимости от тяжести ситуации, подытожила эксперт.