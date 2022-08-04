«Преднамеренный характер пандемии». В Минобороны нашли связь USAID с COVID-19

В Минобороны России считают, что США могут быть причастны к возникновению пандемии COVID-19. В ведомстве, в частности, напомнили о программе USAID, в рамках которой изучались виды коронавируса и проводился отлов летучих мышей. Один из подрядчиков USAID вел свою деятельность на Украине. Ранее провести тщательно расследование и все-таки выяснить, откуда вирус распространился по всей планете, призвали в ВОЗ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны России связало программу Агентства США по международному развитию (USAID), в рамках которой проводился отлов летучих мышей, с возникновением и распространением COVID-19. Вирусолог Альтштейн: пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик... 04 августа 18:01

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию. С 2009 года агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов», — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Одним из подрядчиков проекта являлась компания «Метабиота», известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины», — уточнил он.

Агентство США по международному развитию — высший федеральный орган государственного управления Соединенных Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. Деятельность организации в России была признана незаконной еще в 2012 году.

Заявления конгрессменов США

Начальник войск РХБЗ напомнил также, что член комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джейсон Кроу, выступая на североамериканской конференции по безопасности, предупредил об опасности передачи своей ДНК для тестирования частным компаниям. Он утверждал, что «результаты тестирования будут проданы третьим лицам», после чего эти данные используют «для разработки биологического оружия». Какое конкретно биологическое оружие может быть разработано, он не сообщал.

«С учетом интереса американской администрации к изучению биологических средств узконаправленного действия подобные заявления заставляют по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии новой коронавирусной инфекции и роль американских военных биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19», — комментирует Кириллов слова Кроу.

В российском оборонном ведомстве вспомнили и о том факте, что американский институт им. Хопкинса до пандемии проводил учения «Ивент-201», направленные на борьбу с коронавирусом, который тогда еще не был широко известен.

«По легенде учения [коронавирус] был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина — свиней. Именно так получил пандемическое распространения вирус испанского гриппа, унесший десятки миллионов человеческих жизней», — рассказал Кириллов. В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости коронавирусом за неделю Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о снижении числа заражений коронавирусом... 04 августа 18:01

«Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы «Предикт» позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению», — заключил начальник войск РХБЗ.

Кроме того, в Минобороны РФ упомянули, что в мае 2022 года ведущий эксперт медицинского журнала Lancet Джеффри Сакс заявил об искусственном происхождении коронавируса, причем «с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии».

«Есть достаточно доказательств того, что это следует изучить, но это не расследуется — ни в США, ни где-либо еще <…> Я думаю, что они (должностные лица США — «Газета.Ru») на самом деле не хотят слишком много заглядывать под ковер», — подчеркивал Сакс.

Эту версию косвенно подтверждают нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом, указал Кириллов.

Расследование ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения в июне призвала тщательно расследовать теорию об утечке COVID-19. Существующие эпидемиологические данные, а также данные секвентирования (совокупность методов, при помощи которых устанавливается последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК) позволяют предположить зоонозное происхождение предковых штаммов инфекции, отметили ученые. В ВОЗ подчеркнули, что в настоящее время так и не выявлены ни родоначальник вируса, ни естественные или промежуточные хозяева, ни случаи перехода такого вируса на человека. Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения COVID-19 из-за новых вариантов «омикрона» Роспотребнадзор предупредил о том, что риск заражения коронавирусом с приходом новых вариантов... 03 августа 09:32

После заявлений Сакса спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США должны понести ответственность за последствия пандемии COVID-19 и компенсировать убытки всем пострадавшим.

В США в свою очередь считают наиболее вероятной версию о том, что утечка вируса произошла в китайской лаборатории. Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ответственность за распространение болезни несет именно КНР. В июне 2021 года, выступая на съезде Республиканской партии Северной Каролины, он потребовал ввести 100%-ные пошлины на китайские товары, а также списать долг США перед КНР на $10 трлн в качестве компенсации.

В период с 25 по 31 июля было зарегистрировано 6,5 млн новых случаев COVID-19, 14 тыс. человек умерли. В России пик заболеваемости коронавирусом ожидается в конце августа, подъем начался в конце июля.