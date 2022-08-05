«Выпрыгнула из машины на ходу». 4 истории пассажирок, столкнувшихся с агрессивными таксистами

«Газета.Ru» рассказывает четыре истории, когда таксисты насиловали, преследовали и оскорбляли клиентов, а агрегаторы извинялись за это промокодами. Психолог же дала совет, как доехать до места назначения без последствий.

Поворот в лес, погоня и промокод на 350 рублей

Москвичка Анна Полтавская не ездит в такси одна уже три года. После случая, когда она поздно ночью села в машину и ее повезли не туда.

«Объездной дороги там не было, мы ехали в обратную сторону от места назначения. Я говорила водителю, что он едет не по маршруту, а он утверждал, что это приложение «лагает», – рассказала Анна.

По ее словам, водитель пытался сказать что-то еще, когда она просила остановиться, но он плохо знал русский язык, поэтому и половины из его слов понять было невозможно. Разобрать девушка смогла только что-то вроде «все хорошо, не волнуйся». Но это не успокоило пассажирку — она стала писать подругам. А когда решила отправить им маршрут поездки, связь стала пропадать.

«За окном был лес, а я ехала из центра в центр. Леса не могло быть даже в теории! Я очень сильно перепугалась, до сих пор помню ком в горле, который застыл от страха: я просто вжалась в кресло и застыла, судорожно пытаясь придумать, что мне делать. Тут вдалеке на обочине показались какие-то дома, стоящие вдоль дороги. И я просто по инерции дернула дверную ручку прямо на ходу и выпрыгнула из машины. Мне так повезло, что двери были не заблокированы!

Я бежала так, что дышать не могла, а когда обернулась на полпути к ближайшему дому, увидела, что таксист бежит за мной. Я не знаю, откуда взялись силы, но я побежала еще быстрее и стала во все горло кричать про пожар и звать на помощь, как в школе на ОБЖ учили. В итоге добежала до дома, стала колотиться в двери, а когда хозяева открыли, то просто упала на колени и зарыдала.

Хозяевами дома были старенькие бабушка и дедушка, которые меня завели внутрь, чаем напоили, успокоили. Я рассказала, что случилось, позвонила папе, чтобы он меня забрал. Таксиста к тому моменту уже и след простыл. Бабушка с дедушкой его тоже не видели, как только открыли дверь. Видимо, понял, что не догонит меня, и решил смыться», – вспоминает Анна.

В полицию девушка обращаться не стала, потому что как такового преступления совершено не было. Она была уверена, что заявление никто не примет. Но тем же утром написала агрегатору такси сообщение, где подробно рассказала о произошедшем.

«Они написали, что я, вероятно, что-то неправильно поняла, а в качестве извинений за мой испуг подарили мне промокод на 350 рублей на следующую поездку. Интересно, а как бы случившуюся ситуацию поняли дочь, сестра или жена оператора, который мне отвечал? И дал бы он им промокод, чтобы забыть весь этот ужас?» – задается вопросом Полтавская.

«Долбил ногами по воротам и орал что-то на своем языке»

Два месяца назад столкнулась со странным водителем и Дарья Сафронова. Она ехала домой в подмосковный поселок поздним вечером. На середине поездки таксист стал расспрашивать ее о том, с кем она живет, есть ли у нее отец, муж или братья.

«Меня эти вопросы сразу насторожили, я на них отвечала строго положительно. Врала, что семья большая и живем все вместе: с папой, братом и его женой и с моим мужем. Он стал спрашивать, дома ли они. Я сказала, что меня все очень ждут и отслеживают маршрут, встречать будет вся семья. После этого сразу же позвонила своей подруге, чтобы она говорила со мной во время оставшейся поездки, постоянно ей докладывала, где я и что проезжаю», – рассказывает Сафронова.

Дарья закончила разговор с подругой, только когда вошла в дом. В это время мать и отец, с которыми она живет, уже спали. Не прошло и пяти минут, как с улицы раздался громкий шум.

«Я выглянула в окно и увидела, как водитель кулаками и ногами долбит по воротам и что-то орет. Похоже, он решил, что дома никого кроме меня нет, из-за того что свет, когда мы приехали, был везде погашен и меня никто не встретил. Я разбудила отца. Поездка была оплачена с карты, в машине я ничего не забывала, а автоматические ворота – основные, которые стоят на въезде в поселок — я специально открыла. Все это значит, что адекватных причин для такого его поведения не было.

В общем, отец взял биту и вышел во двор. Через ворота грубо спросил, что нужно. Таксист стал лепетать, что не мог выехать и ему надо открыть ворота. Когда отец его послал – уехал. Потом мы посмотрели записи с камер, и они показали, что таксист не отъезжал от дома после того, как меня высадил. Откуда тогда он не мог выехать?» – сообщила Дарья.

Агрегатор после обращения обещал поговорить с таксистом о его некорректном поведении, а также уверил, что водителя не так поняли. В качестве извинений Сафроновой дали промокод на 300 руб.

Избил и изнасиловал, когда заснула

В отличие от остальных героинь, четыре года назад тогда еще одиннадцатиклассница Лидия Николаева не смогла обойтись одним только испугом. Итогом поездки в такси стали побои и изнасилование.

«Мы с одноклассниками в тот день решили выпить, а так как у меня это был первый опыт с алкоголем, я сильно перебрала. Ребята вызвали мне такси и посадили в него, попросили водителя позаботиться обо мне и в случае чего не злиться, если меня будет тошнить и я попрошу остановку или что-то в таком духе. Дали ему за это 500 рублей сверху. Как только машина тронулась с места, я уснула. А проснулась от того, что меня орально насиловали.

Я все еще была нетрезвой и практически не понимала, что происходит, кажется, меня даже отключало несколько раз. Проснулась я, когда меня вышвырнули из машины у моего дома. Кое-как добрела до квартиры и сразу легла спать. На утро проснулась с фингалами и ссадинами.

Видимо, меня били. К счастью, мама тогда уехала на дачу и к ее приезду все следы уже сошли».

В полицию Николаева не пошла.

«Мужик тебе нужен, а не вонючий разносчик инфекций»

С неадекватным таксистом год назад ехать довелось и москвичке Татьяне Разиной, которая добиралась из ветеринарной клиники вместе со своей декоративной крысой.

«Сначала таксист наехал на меня из-за того, что я не отметила, что буду с животным, хотя как ему может помешать маленькая 25 сантиметровая коробочка, лежащая на моих коленях, не знаю. Потом начался увлекательный разговор о том, зачем мне вообще этот «вонючий разносчик инфекций», если мне на самом деле нужно родить.

По словам таксистам, «баба создана, чтобы рожать», а животных заводят только те, кто еще не вырос и кому нечем заняться. Мне, по мнению водителя, нужен был «хороший мужик, а нормальным людям вонючих псин, а тем более крыс, даже видеть не захочется».

Потом выяснилось, что я с приданым в виде крыс и котов вообще никому нужна не буду, а жить нужно с мужчиной и ради него. В общем, фестиваль идиотизма и ненависти к животным и женщинам», – делится Разина.

Выслушав все это, Татьяна попросила водителя прекратить разговор и оставить свое мнение при себе. Оставив негативный отзыв, клиентка также получила промокод на 150 руб.

Как обезопасить себя в такси

Как говорит психолог и психотерапевт Наталья Наумова, чтобы обезопасить себя во время поездок в такси, в первую очередь нужно быть вежливым, а также всегда садиться на заднее сиденье автомобиля, чтобы была возможность контролировать водителя.

«Старайтесь не разговаривать с таксистом, а если он сам начинает общение, вежливо давайте ему короткие ответы. Если вопросы кажутся вам странными, например, есть ли отец или мужчина, то отвечайте так, чтобы в случае чего на вас было невыгодно нападать. Также не нужно говорить о своих высоких доходах, следует обязательно упоминать, что вас встречают или ждут», – рекомендует психолог.

Очень важно также всегда делать скриншот в приложении с именем водителя и номером его машины. Если агрегатор позволяет, отправить свой маршрут кому-то из друзей или родных. Также, если таксист кажется подозрительным, стоит позвонить кому-либо или сделать вид, что вы звоните, сообщая, где именно вы находитесь.

«Может помочь упоминание имени водителя при нем. Люди всегда начинают вести себя лучше, когда вы знаете, как их зовут. Скажите своим друзьям, кто вас везет и на какой машине, прямо при таксисте. Также сообщите, что уже отправили свой маршрут другу. Особенно если вас везут куда-то не туда», – говорит психотерапевт.

Если же водитель начал грубить вас или оскорблять, скажите в противовес вежливую фразу, которую не ожидает услышать водитель. Например «пожалуйста, прекратите» или «я попрошу вас меня оставить». Это заставит человека замереть и выбьет из колеи. Неожиданная фраза также может помочь, если нападение уже совершается. Временное замешательство нападающего может дать время на то, чтобы дать отпор.

«Лучший способ для того, чтобы выйти из машины при возникновении опасной ситуации, – сказать, что вас тошнит. Водитель точно не захочет, чтобы вы испачкали его салон, и выпустит вас. Но говорить это нужно, если есть возможность, именно в людном месте. Там, где кто-то сможет прийти вам на помощь», – отмечает эксперт.