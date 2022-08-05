«Обставлено как похищение»: россиянина Винника экстрадировали в США из Греции

Гражданин России Александр Винник экстрадирован в США. На частном самолете его привезли из Греции в Бостон, а затем доставили в Сан-Франциско. В Соединенных Штатах ему грозит до 55 лет заключения по обвинению в легализации не менее четырех миллиардов долларов, полученных от преступной деятельности через биткоин-биржу BTC-e.

Из тюрьмы в тюрьму

О том, что Александра Винника доставили в США, его семья рассказала РИА «Новости». Сначала его привезли в Бостон, откуда позволили позвонить домой. А потом перевезли в Сан-Франциско, так как суд именно этого города изначально выдал ордер на арест россиянина. Адвокат сообщила об исчезновении россиянина Винника после прибытия в Грецию Греческий адвокат россиянина Александра Винника Зои Константопулу заявила, что ее клиент исчез после прибытия... 05 августа 05:34

«Все произошло и было обставлено как похищение», — заявили в семье предпринимателя.

Согласно открытым источникам, 25 июля 2017 года Винник был арестован на греческом полуострове Халдики по просьбе США. Там он отдыхал вместе с семьей. В Соединенных Штатах россиянина обвиняют в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.

Как заявили в американском Минюсте, в 2011 году Винник основал онлайн-биржу ВТС-е, которая обменивала биткойны и другую криптовалюту на доллары, рубли и евро. Согласно данным правоохранительных органов США, россиянин был причастен ко взлому в 2011-2014 годах аналогичной биржи — японской Mt. Gox — в результате чего были похищены несколько сотен тысяч биткойнов (по курсу на лето 2017 года эта сумма была эквивалентна почти $2 млрд). Эти средства он легализировал с помощью BTC-e.

Кроме того, его обвиняют в хищении персональных данных пользователей онлайн-биржи. Через ВТС-е также якобы отмывали средства преступные группировки, включая наркоторговцев. По американским оценкам, оборот биржи составлял от $4 до $9 млрд.

За время своей карьеры Винник оказался востребован во многих странах: помимо США его экстрадиции требовали Россия и Франция. А в 2020 году полиция Новой Зеландии объявила о конфискации 90 млн долларов у компании WME Capital Management, зарегистрированной на имя Винника.

Четыре запроса на экстрадицию

Первыми запрос на экстрадицию Винника подали США. Суд Салоников 4 октября 2017 года этот запрос удовлетворил. Адвокаты предпринимателя подали апелляцию, но Верховный гражданский и уголовный суд Греции оставил решение в силе. Адвокат Бело: россиянин Александр Винник доставлен в Грецию Французский адвокат Фредерик Бело заявил, что его подзащитный россиянин Александр Винник доставлен... 04 августа 21:39

Однако вскоре после Штатов, в сентябре 2017 года, в суд Салоников поступил запрос от Генпрокуратуры России, которая также потребовала выдать Винника, так как на родине он «под предлогом поставки оборудования похитил денежные средства на сумму более 600 тысяч рублей» у неназванной организации. Греки россиянам отказывать не стали и одобрили экстрадицию бизнесмена в РФ – всего через неделю после того, как пообещали его американцам.

Уже 30 июля суд в Салониках вновь вынес положительное решение уже по второму иску Генпрокуратуры России, которая обвинила Винника в новом преступлении – «мошенничестве в сфере компьютерной информации на сумму в 750 миллионов рублей».

Однако всего за 17 дней до этого Греция также пообещала экстрадировать Винника во Францию – по европейскому ордеру для проведения «следственных действий». Согласно правилам, после допроса его должны были вернуть Греции. Французы обвинили россиянина в том, что в 2016-2018 годах он занимался «вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки».

Таким образом, греки пообещали выдачу Винника сразу по четырем запросам на экстрадицию. Победила Франция – обвиняемого в 2020 году отправили именно туда. Но французы не спешили возвращать россиянина в Грецию, а приговорили его к пятилетнему тюремному заключению.

Возвращение в Грецию

Сам Винник неоднократно отвергал все обвинения, которые ему предъявляли в США и Франции. Он всегда говорил, что согласен быть экстрадированным только на родину. В конце ноября 2018 года он объявил себя политическим заключенным и объявил голодовку. В тюрьме его вскоре посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, после чего он голодовку прекратил. Винника освободили по делу об экстрадиции в США, но заключат под стражу по новому делу Россиянин Александр Винник был освобожден апелляционным судом Парижа, но его снова заключат под стражу... 04 августа 17:15

Согласно конституции Греции, человек может содержаться под стражей без предъявления обвинений в течение 18 месяцев. Этот срок для Винника истек 26 января 2019 года. В исключительных случаях уголовно-процессуальный кодекс позволяет увеличивать срок предварительного заключения до 30 месяцев. Но такого решения суд Греции не принимал. Поэтому адвокаты Винника поспешили подать в соответствующие инстанции требование освободить россиянина из-под стражи.

Но 11 апреля 2019 года греческий суд отказался выпустить предпринимателя. В ответ он возобновил голодовку. В июле того же года его решили оставить в тюрьме до 25 января 2020 года. А после россиянина передали французам.

2 июля 2022 года стало известно, что Европейский суд по правам человека запретил Франции экстрадировать Винника в Грецию, откуда его могли передать США. Несмотря на это, когда он отсидел срок во французской тюрьме, его все же отправили грекам.

В преддверии этого США отозвали один из ордеров на выдачу россиянина – направленный во Францию. В силе остался только направленный грекам. В свою очередь Греция направила во Францию запрос об экстрадиции Винника по другому делу. По словам французского адвоката Винника Фредерика Бело, при помощи такого «обманного маневра» США смогли добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, откуда он после будет как можно быстрее отправлен в Штаты.

Накануне стало известно, что самолет с россиянином на борту вылетел из Франции в Афины.