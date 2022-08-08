Тротуар вместо «Мира во всем мире»: в Хельсинки демонтировали скульптуру из СССР

Ранним утром в понедельник в Хельсинки демонтировали бронзовый памятник «Мир во всем мире», подаренный Финляндии Советским Союзом в 1989 году. На месте монумента теперь построят тротуар. Статую доставят на хранение в Художественный музей Хельсинки, затем власти города решат ее судьбу.

Демонтаж «Мира во всем мире»

Рабочие приступили к демонтажу памятника «Мир во всем мире» незадолго до семи часов утра, сообщает телекомпания Yle. Несмотря на ранний час, зрелище собрало несколько зевак. Также отмечается, что все работы прошли в штатном режиме и «без проблем». Неизвестные осквернили танк-памятник Т-34 под Нарвой Вандалы осквернили танк-памятник Т-34 под эстонским городом Нарва. Об этом сообщает газета Postimees . 02 марта 11:29

«Памятник закрепили на брезенте и подняли на баржу <…> Из-за больших размеров статую должны перевезти из Хельсинки по морю на барже <…> На месте памятника будет построен тротуар», — говорится в статье.

Также уточняется, что расстояние от места постамента до судна составляло около 10 метров. Перенос занял чуть более пяти минут, но к нему готовились больше недели.

Согласно информации телеканала, изначально власти города рассматривали вариант доставки монумента в Художественный музей Хельсинки по суше, но это потребовало бы ограничения работы трамвайных путей и сильно повлияло бы на движение транспорта.

«Строительный проект не предусматривает возможную транспортировку статуи обратно. Город Хельсинки и Художественный музей Хельсинки решат окончательную судьбу статуи позже», — отмечается в материале.

Так как на месте «Мира во всем мире» планируют построить тротуар, было решено изменить направление улицы.

Согласно открытым источникам, скульптуру «Мир во всем мире» высотой 6,5 м Хельсинки получил в подарок от Москвы, его установили на улице Хаканиеменранта 14 января 1990 года, через два месяца после падения Берлинской стены. Он представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат на поднятых руках обрамленный ветвями глобус. В качестве ответного жеста Хельсинки передал Москве скульптуру «Дети мира», которая находится в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

Подаренная Финляндии скульптура вызвала много споров в стране. В 2008 году, согласно результатам опроса читателей СМИ, она была выбрана как третья самая уродливая и третья самая любимая скульптура в Хельсинки. Власти Эстонии приняли решение устранить все советские памятники Правительство Эстонии на заседании приняло решение устранить все советские памятники из публичного... 05 августа 16:53

Телекомпания Yle напомнила, что в 1991 году статую облили смолой с перьями, а в 2010 году «Мир во всем мире» попытались взорвать газовым баллоном. Общественное недовольство существованием памятника усилилось после начала военной спецоперации России на Украине.

Т-34 в Нарве

Из-за спецоперации о сносе советских памятников заговорили и в Эстонии. В СМИ страны поднимался вопрос о возможности переноса в музей нарвского Т-34. В конце июля власти города решили, что не будут переносить монумент в музей или демонтировать.

«У городских властей, а также у городского собрания нет планов перенести танк. Танк — не самая большая проблема Эстонии, танк — не самая большая проблема в Нарве. Проблемы — это цены на отопление и электричество, рабочие места, образование на эстонском языке», — сказала мэр Нарвы Катри Райк 26 июля.

По ее мнению, памятник – «маленький знак идентичности и гордости». При этом градоначальница уточнила, что «ожидает четкого сигнала от государства, различных министерств и силовых ведомств о том, как в дальнейшем планируется поступать с советскими» монументами.

Однако вскоре появился слух, что танк все же хотят переместить. В начале августа горожане собрались у памятника, чтобы защитить его от сноса. Как сообщил корреспондент Эстонского национального телерадиовещания с места событий, неизвестно, откуда появилась информация о предстоящем демонтаже. Он уточнил, что для защиты танка собрались около 100 человек.

«По данным департамента полиции и погранохраны, речь идет о провокации. И я также связывалась с государственной канцелярией. Так что это провокация. Никаких планов по перемещению танка сегодня вечером не было. Это призыв, начатый в социальных сетях», — заявила Райк. «Латвию надо вразумить». Чем Россия ответит на снос памятника Освободителям Риги Советский памятник Освободителям Риги могут снести. Сейм Латвии в четверг поддержал законопроект, который... 12 мая 21:47

Согласно открытым источникам, танк Т-34 был установлен в месте, где части Красной армии форсировали реку Нарву в июле 1944 года, прорвали оборону немецко-фашистских войск и освободили город.

Памятник Освободителям Риги

3 августа стало известно, что памятник Освободителям Риги решено снести и уничтожить.

«Комплекс памятника будет снесен по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован», — сказал в эфире телеканала LTV мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис.

В мае стало известно, что парламент страны остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.

Во время празднования Дня Победы 9 мая между жителями Риги и властями города возник конфликт. 31 марта Сейм утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками было запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии. Парк Победы, в котором установлен памятник Освободителям Риги, оградили забором.

Несмотря на это многие жители латвийской столицы принесли цветы к монументу. Муниципальные службы убрали букеты трактором. Но горожане вновь возложили цветы к мемориалу. 11 мая полиция закрыла доступ к памятнику Освободителям, чтобы «не допустить угрозы общественной безопасности».

Согласно открытым источникам, памятник «воинам советской армии — освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» был открыт в Риге в 1985 году. Композиционный центр мемориала — монументальная 79-метровая колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звездами, по бокам которой расположены символические скульптурные изображения Матери-Родины и воинов-освободителей.