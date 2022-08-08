«Наказание несоразмерно содеянному». В Госдуме не согласились с приговором камчатскому миллиардеру

Суд признал бывшего депутата Законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина виновным в причинении смерти по неосторожности Андрею Толстопятову, которого он застрелил. Редькин приговорен к девяти месяцам ограничения свободы и штрафу. В Госдуме приговор сочли слишком мягким и намерены его обжаловать.

Ограничения вместо срока

Как сообщается на сайте главка СК по Камчатскому краю, доказательства следователей суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Застрелившему человека депутату Редькину предъявили еще одно обвинение Миллионеру, депутату Игорю Редькину, который застрелил человека в Камчатском крае, предъявили еще одной... 17 декабря 03:31

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с учетом меры пресечения в виде домашнего ареста остаток срока ограничения свободы составил 9 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в вечернее время 2 августа 2021 года Редькин «двигался на снегоболотоходе по территории, не относящейся к местам осуществления охоты». При этом, не имея разрешения на охоту, он стрелял в бурого медведя из карабина.

«Ущерб охотничьим ресурсам региона от противоправной деятельности обвиняемого оценивается в 60 тыс. рублей, что является крупным размером», — отметили в ведомстве.

Затем депутат «переместился на возвышенность, расположенную в районе свалки поселка Озерновский Усть-Большерецкого района». Через люк своего транспортного средства он с помощью тепловизионного прицела карабина «обнаружил вероятную цель», отображающуюся «в виде светлой точки на темном фоне».

«По его убеждению, она имела визуальное сходство с особью бурого медведя. Не исключив для себя возможность выстрела по человеку, он произвел не менее трех прицельных выстрелов в район свалки по неясно различимой цели. В результате одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который в этот момент находился на расстоянии около 274 метров от стрелявшего и был занят сбором металлолома. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении муниципального района», — установило следствие.

«Недостаточный приговор»

Друг погибшего Андрея Толстопятова Юрий предположил в беседе с «Газетой.Ru», что Редькин, скорее всего, не раскаивается в содеянном. Он также счел приговор депутату слишком мягким. Пьяный депутат от КПРФ убил инвалида В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту убийства инвалида в городе Мелеуз, следствие... 09 августа 13:42

«Человека нет, жена осталась одна с двумя детьми. А человек даже не раскаивается, вероятнее всего. Так как обычных граждан за людей не считает. И это слуга народа. Мне ничего не известно по поводу желания семьи обжаловать приговор <…> Все было сразу понятно, что судебная система не будет работать должным образом! Человека с медведем перепутать! Смешно! Андрей ростом был 170 см», — возмутился он.

А знакомая депутата Евгения Чернова сказала «Газете.Ru», что местные жители спокойно отнеслись к приговору Редькина.

«В общей массе спокойно отнеслись местные, не знаю, как насчет близких погибшего. Я так понимаю, большое возмещение назначили и вдове, и матери. Суммы огромные. Уже спокойно все восприняли. Как говорится, реально хоть компенсировано отсутствие мужа, и отца, и сына», — сказала она.

По ее словам, она «рада» такому приговору, хоть ей и «жалко» погибшего. Как сообщает РИА «Новости», супруге погибшего Редькин перевел 20 миллионов рублей, а матери – 10. Агентство уточнило, что теперь экс-депутат обязан не изменять места жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также не выезжать за пределы Петропавловск-Камчатского городского округа.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сказал «Газете.Ru», что решение суда «может быть справедливым или несправедливым, но о законности говорить не приходится». Однако он отметил, что считает «назначенное наказание несоразмерным с содеянным».

«Мы («Единая Россия») жестко осуждаем такие явления и таких граждан как Редькин. Учитывая недостаточность приговора и назначенного наказания, на наш взгляд, несоразмерного содеянному, мной будет направлено соответствующее обращение на адрес генерального прокурора <…> (Попрошу) обжаловать этот приговор за мягкостью», — подчеркнул парламентарий. Камчатскому депутату Редькину предъявлено обвинение Депутату законодательного собрания Камчатского края Игорю Редькину предъявили обвинение в убийстве. Об... 13 августа 14:44

«Готов понести наказание»

Вскоре после убийства, 10 августа 2021 года, представитель Редькина Ольга Струченко распространила от его имени публикацию.

«Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорится в тексте обращения депутата.

Редькин добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов заксобрания региона и приостанавливает членство в «Единой России». «Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — заключил он.

Тогда Чернова рассказала «Газете.Ru», что та местность действительно находится последние несколько лет в напряженной ситуации из-за нашествия животных.

«Ситуация с медведями действительно последние два-три года очень напряженная. Медведи свободно гуляют по территории поселка, на огородах, не говоря уже о близлежащих к поселку территориях. За грибами уже практически никто не ходит, так как везде медведи. Мне присылали фотографии с данной свалки, которая находится очень близко к жилым домам одного из районов поселка. Это напоминает просто выпас коров на поле», — сказала женщина.