«Здесь все стекла повыбивало». В Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме

В районе российской военной авиабазы около поселка Новофедоровка в Крыму прогремели несколько взрывов. В Минобороны РФ сообщили, что на территории аэродрома Саки сдетонировали боеприпасы. На место выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Пока известно о пяти пострадавших, один из них — ребенок. Власти Сакского района объявили эвакуацию граждан. Людей вывозят только из тех домов, которые находятся рядом с воинской частью.

Серия взрывов произошла в районе поселка Новофедоровка в Крыму. По словам очевидцев, первый взрыв раздался примерно в 15:00 по местному времени, а последующие продолжались «почти час». Местные жители также рассказывали, что видели черный дым, поднимающийся со стороны российской военной авиабазы. Военная операция РФ на Украине. День 167-й Заявления о контрнаступлении ВСУ на Херсон были частью информационно-психологической операции... 09 августа 19:33

Поселок Новофедоровка расположен в Сакском районе на западном побережье Крыма. Сразу за жилой зоной на восточной окраине населенного пункта находится военный аэродром Саки.

«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», — первым прокомментировал происшествие советник главы Крыма Олег Крючков.

Заместитель главы администрации Сакского района Виктория Казьмирова позднее подтвердила информацию о взрывах на аэродроме.

«У нас аэродром взрывается. Взрывы на аэродроме. Здесь все стекла повыбивало», — сказала Казьмирова.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в местной администрации, всего было «порядка десяти» взрывов. Горят склады с боеприпасами и взлетная полоса, указало издание.

Возможные причины

По предварительным данным, причиной взрывов на военном аэродроме мог стать пожар при погрузке топлива, рассказал «Ъ» источник во властных структурах Крыма.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян также со ссылкой на источники написала в своем Telegram: «На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство».

В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал взрывы «следствием неосторожного обращения с огнем».

Минобороны прокомментировало ситуацию

Несколько авиационных боеприпасов сдетонировали на территории аэродрома Саки, объяснили причину взрывов в Минобороны РФ.

«Около 15.20 на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

В министерстве указали, что в результате никто не пострадал, а авиационная техника на аэродроме не повреждена.

«Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва», — указали в Минобороны.

Там также заявили, что «никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

С украинской стороны произошедшее официально прокомментировала вице-премьер страны Ирина Верещук.

«Сегодня — Международный день коренных народов. На Украине таковыми считаются крымские татары, караимы и крымчаки. А сегодняшние взрывы в Новофедоровке — очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что это Украина!», — написала она в своих соцсетях.

Канал «Осторожно, новости» при этом указывает со ссылкой на источник, что версия «военного стороннего вмешательства» исключается.

Пострадавшие

Взрыв произошел далеко от курортной зоны, сообщили в Ассоциации туроператоров России. «Среди туристов жертв и раненых нет», — указали в организации.

В Минздраве региона сообщили, что к месту взрывов направились бригады скорой помощи и санитарная авиация. Глава Крыма Сергей Аксенов также выехал на место происшествия. Он отмечал, что обстоятельства ЧП выясняются, а «говорить о пострадавших пока рано».

«Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму, 9 августа 2022 года Взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму, 9 августа 2022 года Взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму, 9 августа 2022 года Взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму, 9 августа 2022 года Взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму, 9 августа 2022 года Полную галерею можно посмореть

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При этом Telegram-каналы «Осторожно новости» и Mash пишут о трех пострадавших, ссылаясь на источники в МЧС.

«Один из них — мальчик 9 лет с резаной раной предплечья. Он повредил голень, когда прятался в подвале. Ему уже оказали помощь и выписали», — пишет Mash.

Позднее Минздрав региона сообщил, что пострадали пять человек, в том числе ребенок. Одного из раненых доставили в больницу на операцию.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов в Новофедоровке погиб один человек. Он также уточнил, что сейчас ситуация локализована и находится под контролем.

Эвакуация и чрезвычайное положение

Администрация Сакского района Крыма объявила эвакуацию граждан, пишет ТАСС. Как сообщил советник главы региона, из района ЧП эвакуированы около 30 человек. Глава Крыма уточнил, что общей эвакуации в Сакском районе нет. Людей вывозят только из тех домов, которые находятся рядом с воинской частью.

«Люди будут расселены в пансионатах и гостиницах. Обеспечены питанием. По периметру аэродрома выставлено оцепление», — сказал Крючков.

Он также назвал фейком сообщения о введении на территории полуострова чрезвычайного положения на 60 дней.

«Прошу не распространять украинские фейки. Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», — заявил советник.

Что известно об аэродроме

Военный аэродром Саки используется для базирования авиации Минобороны РФ — самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Здесь также находится наземный испытательный тренировочный комплекс для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Это один из двух подобных тренажеров в стране.

Комплекс представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами.

С 2014 года и по настоящее время на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М.