Суд арестовал экс-главу корпорации средств связи Мельника по делу о срыве гособоронзаказа

Бывшего гендиректора Российской корпорации средств связи Евгения Мельника арестовали до 2 октября 2022 года. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы. Мельника подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По этому обвинению экс-гендиректору грозит до восьми лет лишения свободы. РБК пишет, что в августе 2021 года РКСС была признана банкротом, а в отношении компании «РКСС Новые системы» в январе 2022 года возбудили дело о банкротстве.

Лефортовский суд Москвы отправил под арест бывшего генерального директора Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгения Мельника. До 2 октября он будет в СИЗО. Экс-гендиректора РККС Мельника арестовали в Москве по делу о срыве гособоронзаказа Бывший гедиректор Российской корпорации средств связи (РКСС) Евгений Мельник отправлен в СИЗО. Об этом... 09 августа 22:22

«Постановлением районного суда Москвы от 9 августа в отношении Мельника Евгения Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 23 суток, то есть до 2 октября», — сказала представитель суда.

Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Статья, по которой обвиняют Мельника, подразумевает уголовную ответственность за использование руководителем компании своих полномочий, чтобы извлечь выгоду и преимущества для себя, при этом действия обвиняемого привели к существенному вреду интересам общества или государства.

Если Евгения Мельника признают виновным, ему грозит штраф в размере от 1 до 3 млн рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, либо лишение свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом.

Евгений Мельник был гендиректором корпорации с июля 2010 по август 2013 года. В интервью 2014 года РИА «Новости» называет Мельника президентом корпорации.

Чем занимается РКСС

Частно-государственная компания «Российская корпорация средств связи» была учреждена решением правительства в 2007 году как совместное предприятие «Рособоронэкспорта» и группы компаний «Атлантис» для обеспечения кибербезопасности государства и производства в России доверенного телекоммуникационного оборудования и систем связи. Правительство разработает индекс для расчета цен на продукцию гособоронзаказа В правительстве РФ планируют разработать индекс для расчета цен гособоронзаказа (ГОЗ), сообщает... 28 июня 04:26

Первоначально проект, как рассказывал сам Мельник, был ориентирован на то, чтобы разнообразить экспортную программу «Рособоронэкспорта», добавив в нее решения для гражданских систем, в частности, в области кибербезопасности. Позднее возникла идея создать структуру, деятельность которой была бы сфокусирована непосредственно на обеспечении кибербезопасности страны.

Мельник подчеркивал, что на 2014 год РКСС работала со всеми крупнейшими структурами в России, причем как с силовыми, так и с гражданскими.

«Среди них и ЦБ РФ, различные министерства и ведомства, «Россети», а также целый ряд других организаций», — указывал Мельник.

Он рассказывал, что корпорация производит современную телекоммуникационную и информационную технику, которая используется «при построении крупных систем, прежде всего для государственных заказчиков».

По данным портала «Новости ВПК», компания выпускала комплексные автоматизированные системы управления безопасностью предприятия, коммутаторы локальной сети, мобильные пункты управления, маршрутизаторы, программно-аппаратные платформы.

Трудности компании

«Коммерсантъ» писал, что с начала 2019 года корпорация стала ответчиком по искам на общую сумму почти в 228,45 млн рублей. Один из подрядчиков РКСС тогда инициировал процедуру банкротства. «Ъ»: СК возбудил дело против бывшего составителя оборонзаказа Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило дело о коррупции... 04 июля 09:50

В 2019 году суд постановил взыскать с корпорации 10 млн рублей в пользу «Мегафона» за услуги фиксированной связи. Комментируя ситуацию в компании, Мельник заявил изданию «Ъ», что сложности связаны с «общей ситуацией» на рынке.

«Импортозамещение для нас приоритет. К сожалению, я не вижу этого по всем заказчикам», — отмечал он.

При этом ранее в интервью РИА «Новости» Мельник утверждал, что компания делает «современное, ничем не уступающее, а во многом и опережающее наших конкурентов оборудование».

В 2016 году компания получила 5,1 млн рублей прибыли, в 2018-м — 180 млн прибыли, в 2019-м — 189 млн рублей убытка. Совокупный долг компании составил в 2021 году 2,1 млрд рублей.

В августе 2021 года РКСС была признана банкротом, в отношении компании открыли конкурсное производство и назначили конкурсного управляющего, следует из данных системы «СПАРК». В ней также указана информация о ЗАО «РКСС Новые системы» с генеральным директором Мельником. В отношении этой компании в январе 2022 года возбудили производство о банкротстве.