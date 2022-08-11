«Скопинский маньяк» Мохов признался в новом преступлении

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов задержан по подозрению в сокрытии убийства. Об этом сообщает «Московский Комсомолец Рязань».
Преступление в доме Мохова было совершено еще неделю назад. 39-летний подозреваемый, знакомый Мохова, был в гостях у «скопинского маньяка» и во время пьяной ссоры ударил локтем в шею второго гостя. От полученного увечья мужчина скончался.
«С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый вместе со своим знакомым в ночное время переместил тело погибшего во двор заброшенного дома», — сообщило Следственное управление СК по Рязанской области.
Тело обнаружили 7 августа. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений).
По данным СУ СК, Мохов дал признательные показания в «заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления». Подозреваемый в убийстве в доме «скопинского маньяка» также заявил, что тот помог ему спрятать труп после содеянного. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.
Мохов вышел из колонии 3 марта 2021 года. В течение шести лет ему запрещено посещать массовые мероприятия, находиться на улице ночью и без разрешения уезжать из Скопинского района. Четыре раза в месяц Мохов обязан отмечаться в полиции.
Два года точно
Первый генпрокурор России Валентин Степанков заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что «скопинскому маньяку» Виктору Мохову в лучшем случае грозит до двух лет лишения свободы.
«Если верить тому, что установлено на первых стадиях расследования, то сейчас следователю необходимо провести работу на разделение ответственности Мохова: или это может свестись только к не обещанному укрывательству преступления, или он являлся соучастником этого преступления, как пособник. В первом случае статья, надо сказать, не самая строгая. С учетом его личности, Мохов максимум может получить до двух лет. Ну и полиция вздохнет, если отправит его на этот срок в места лишения свободы. Соучастие же в умышленном убийстве — это более тяжкая статья, и, конечно, не два года лишения свободы, как за укрывательство», — пояснил Степанков.
Первый генпрокурор напомнил о своем прогнозе, по которому Мохов после освобождения в 2021 году вряд ли вернется к насилию, за которое отбывал наказание более 16 лет.
«В силу обстоятельств он к ним не вернулся, но вел такой образ жизни, который позволял друзьям-собутыльникам распивать спиртные напитки в его доме. Я думаю, что какой-то упрек можно высказать и участковому, который, вполне возможно, не каждый вечер проверял, чем этот Мохов занимается. Вокруг него собирались люди с такими отрицательными свойствами характера и поведения, что привело к этой трагедии, к возможному убийству», — сказал Степанков.
10 августа Виктор Мохов получил десять суток ареста за нарушения дисциплины. Соответствующее решение вынес Мировой суд судебного участка Скопинского районного суда Рязанской области.
Как рассказали ТАСС в секретариате Рязанского областного суда, поводом для ареста мужчины стало повторное несоблюдение административных требований. По данным суда, Мохов не ночевал дома.