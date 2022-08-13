«Обычный паренек, у которого не было проблем». В Петербурге нашли тело матроса «Авроры»

В Петербурге матрос-срочник утонул в Большой Невке, спасатели обнаружили его тело только на третий день поисков. Вячеслав Демиденко всего месяц назад был принят на «Аврору». По словам родителей и сослуживцев, у него отличные характеристики в личном деле, высокая стрессоустойчивость и никогда не было конфликтов со сверстниками. Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Подробности трагедии — в материале «Газеты.Ru».

19-летний уроженец Калининграда Вячеслав Демиденко, служивший матросом на крейсере «Аврора», утонул в Большой Невке. Спасатели нашли его тело в районе Сампсониевского моста, пишет «Фонтанка». «Аврора»: через три войны и две революции Крейсер, который успел поучаствовать в трех кровопролитных войнах, отмечает юбилей. 120 лет назад его заложили... 04 июня 14:01

Срочник пропал в районе указанного моста рано утром 11 августа. Матросы шли строем от Военно-медицинской академии к крейсеру, стоящему у Петроградской набережной. Внезапно один из них оказался в воде.

По информации источников АЖУР, вызов в службу 112 поступил около 8:00 мск.

Юношу безрезультатно искали в течение всего первого дня, ночью поиски прекратились, но уже на следующее утро их возобновили. К поисковым работам привлекали водолазов, дно сканировали с помощью эхолота. Тело обнаружили только на третий день.

Возбуждено уголовное дело по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

Военные следователи допрашивают сослуживцев и родственников. У родителей матроса изъяли его старый телефон.

«Судя по личному делу, он идеальный»

Мать срочника Наталья Демиденко не верит в версию о самоубийстве сына и в разговоре с «Фонтанкой» выразила уверенность, что произошел несчастный случай. Она рассказала, что Вячеслав, перед тем как попасть на крейсер, прошел профотбор, в который входили в том числе и психологические тесты. Его показатели по стрессоустойчивости — одни из самых высоких.

Командир также характеризует матроса как «замечательного парня». Все отзывы от сослуживцев — тоже только положительные. О каких-то конфликтах в коллективе никто из срочников не сообщил.

«Вы же понимаете, попасть на крейсер «Аврора» — это приравнивается к президентскому полку. Капитан лично приезжает в Кронштадт, знакомится с личными делами: кто родители, откуда, образование — не ниже технического. В первую очередь проходят психологические тесты, и этот тест показал, что у него первая категория по стрессоустойчивости. Мне и следователь сказал вчера: «Судя по личному делу, он идеальный ребенок», — рассказала о сыне женщина.

В последний раз она разговаривала с Вячеславом 6 августа. Ни о каких проблемах или конфликтах он ей не сообщал. «Сказал нам, что скучает. Ну конечно, они там скучают, они же дети. И девушка у него тут осталась», – добавила Наталья. Челябинец пытался проникнуть на крейсер «Аврора», угрожая убийством сотруднику музея В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который пытался попасть на корабль-музей «Аврора». Об этом... 25 апреля 19:16

Двоюродный брат погибшего рассказал «Газете.Ru», что считает эту трагедию случайностью.

«То, что там сейчас описывают про самоубийство — это совсем не про него. Я считаю, что это случайность. Вариантов могло произойти множество, но намеренно он этого точно не сделал бы. Вячеслав обычный паренек, у которого не было никаких проблем. В семье все хорошо. И за себя он всегда мог постоять», — подчеркнул он.

«Служить он хотел, сразу после диплома ушел в армию. Был призван в июле. Присяга должна была состояться 21 августа», — добавил брат Демиденко.

После 9-го класса юноша отправился получать техническое образование при Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. Защитил диплом на «отлично». Летом 2022 года, был призван и направлен в Петербург, где его назначили стрелком отделения охраны. «5 июля было вручение дипломов, а уже 11-го его забрали в армию», — уточнила мать Демиденко.