В Верховном суде потребовали реже сажать людей в тюрьму

В России необходимо чаще применять меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он напомнил, что сейчас численность арестованных снизилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда аресты избирались прокурорами. Независимые юристы считают позицию Верховного суда оправданной, поскольку невиновным людям, которые не представляют опасности для общества, иногда приходится проводить в заключении несколько месяцев или даже лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Верховный суд России требует шире применять меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. Соответствующую правовую позицию высшей инстанции изложил ее председатель Вячеслав Лебедев в ходе XVII Совещания глав верховных судов государств-членов ШОС, пишет агентство РАПСИ. Суд перевел ректора «Шанинки» Сергея Зуева под домашний арест Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе обвиняемого в мошенничестве ректора... 03 августа 14:07

Председатель Верховного суда РФ напомнил, что численность арестованных по решению суда снизилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда аресты избирались прокурорами.

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», — указал Лебедев.

Он в частности рассказал, что страдающие наркоманией и изъявившие желание добровольно пройти курс лечения обвиняемые могут получить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы. Речь идет о впервые осужденных за преступления небольшой тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков. Муниципального депутата Илью Яшина перевели в СИЗО «Бутырка» Муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина, арестованного по делу... 14 августа 20:09

Защита бизнеса

По словам Лебедева, Верховный суд также пристально следит за практикой по делам в отношении представителей бизнеса.

«Примечательно, что по делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в прошлом году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых, а наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных», — отмечается в публикации.

Председатель Верховного суда напомнил, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополнен положениями, которые исключают необоснованное продление срока содержания под стражей тех, кого обвиняют в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе при неэффективной работе органов расследования. «Дело передано в суд без согласия Госдумы». Что не так с приговором депутату Белоусову Депутат Госдумы Вадим Белоусов получил 10 лет колонии и штраф 500 млн рублей за взятку более... 03 августа 20:28

В 2021 году суды РФ прекратили уголовное преследование в отношении 54% лиц, обвиняемых в организации преступного сообщества или участии в нем, добавил Лебедев.

Кроме того, законом предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности лица, которое впервые совершило преступление экономической направленности, при условии полного возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения.

«Причем ВС настоял, чтобы прекращение уголовных дел по налоговым преступлениям при условии возмещения ущерба было возможно на любой стадии судопроизводства до удаления суда в совещательную комнату», — говорится в публикации.

В прошлом году число осужденных за налоговые преступления сократилось на 21%, а в отношении 49% обвиняемых суд прекратил уголовное преследование. Обвиняемого в мошенничестве ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку о невыезде Следователь МВД заменил ректору РАНХиГС Владимиру Мау домашний арест на подписку о невыезде... 03 августа 10:03

Комментируя проблемы с делами частного обвинения, глава Верховного суда напомнил, что в Госдуму внесен законопроект об отнесении уголовных дел о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к категории уголовных дел частно-публичного обвинения, по которым предлагается проводить дознание.

«Предоставление суду права, а не обязанности прекращать уголовные дела об этих категориях преступлений в связи с примирением потерпевшего и обвиняемого позволит в судебном порядке установить, является ли примирение добровольным и заглажен ли причиненный потерпевшему вред», — пояснил Лебедев.

Уголовный проступок

Он отметил, что немаловажным институтом в сфере альтернативных наказаний является уголовный проступок: ВС инициировал распространить этот институт на 112 составов преступлений небольшой и средней тяжести, не связанных с применением насилия и деятельностью организованных групп, если они совершены впервые. Суд продлил арест Кара-Мурзы* по делу о дискредитации ВС РФ Басманный суд Москвы продлил еще на два месяца арест политику Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ... 09 августа 19:43

Так, из сферы применения уголовного проступка исключены составы преступлений, по которым уже предусмотрена административная преюдиция, а также ряд преступлений с высокой общественной опасностью — например, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, злоупотребления в сфере госзакупок, умышленное причинение легкого вреда здоровью, преступления против военной службы и др.

Лебедев уточнил, что за уголовный проступок будут назначаться наказания в виде штрафа, общественных работ или ограниченно оплачиваемых работ.

«Реализация этой законодательной инициативы будет способствовать более широкому применению мер, альтернативных уголовному наказанию», — заключил председатель Верховного суда.

Меры пресечения по «громким» делам

Напомним, 3 августа Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе обвиняемого в мошенничестве ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест до 11 октября, а следователь МВД в свою очередь заменил меру пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау с домашнего ареста на подписку о невыезде по делу об особо крупном мошенничестве. Защита депутата Госдумы Белоусова обжаловала приговор, розыск и его арест Защита депутата Госдумы Вадима Белоусова, которого заочно осудили на 10 лет колонии за получение... 06 августа 09:27

«Следователь решил изменить Мау домашний арест на подписку о невыезде», — рассказал источник ТАСС, не раскрывая деталей.

Интересно, что в тот же день депутат Госдумы Вадим Белоусов получил 10 лет колонии и штраф 500 млн рублей за взятку более чем на 3 млрд руб. Судья постановил арестовать его прямо на заседании, но сделать этого не смогли: подсудимый в суд не явился, сославшись на «высокую занятость и запланированные встречи».

В сентябре 2016 года Белоусов избрали в Госдуму VII созыва в составе списка кандидатов от «Справедливой России». В 2018-м с него сняли парламентскую неприкосновенность, а Генпрокуратуре РФ было дано разрешение на привлечение его к уголовной ответственности. Несмотря на уголовное дело, в сентябре 2021-го Белоусов вновь избрался депутатом Госдумы РФ по списку той же партии. Глава Верховного суда РФ Лебедев призвал реже производить аресты по уголовным делам Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев выступил за сокращение числа арестов... 18 августа 16:04

«Исчезновение депутата Госдумы и одновременно зарегистрированного кандидата в главы Удмуртии, с одной стороны, выглядит удивительным, а с другой – вполне закономерным. Все другие важные фигуранты этой детективной истории, замешенной на власти, огромных деньгах и юридических казусах, исчезли из публичного поля уже давно. Причем с большими деньгами», — утверждает издание «Наша версия».

На этом фоне продолжает находиться под стражей муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии — как и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом), арест которого также был продлен.

«Практика показывает, что в отдельных случаях суды избирательно относятся к ходатайствам по мере пресечения. Но чаще всего они просто соглашаются с требованиями следствия», — прокомментировала ситуацию «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко. По ее оценкам, позиция Верховного суда — реже заключать обвиняемых под стражу — оправдана сложившейся практикой, когда многим невиновным людям, не представляющим опасность для общества, приходится проводить в заключении не один месяц, а иногда — и несколько лет.