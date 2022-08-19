«Курица – не птица, стоматолог – не врач». Хирург-ортопед о буллинге и угрозах пациентов

Врач стоматолог хирург-ортопед с десятилетним стажем Николай Романовский рассказал «Газете.Ru» о разнице между платными и государственными клиниками, анафилактическом шоке в стоматологическом кресле, а также о том, что никогда не смог бы завести отношения с человеком, у которого плохие зубы.

– К стоматологам ходят разные пациенты. Как часто сталкиваетесь с запущенными случаями и вызывают ли они у вас отвращение?

– Пациенты с ужасающей картиной в полости рта встречаются, но это не подавляющее большинство. Как правило, это те, кто ведет асоциальный образ жизни, пожилые или дети.

После десяти лет работы отвращение у меня не вызывает даже самый грязный рот. Видел и полностью сгнившие зубы, которых на пальцах одной руки можно пересчитать, и язвы, и гной, вытекающий из десен. В такие моменты врачам не мерзко, еще во время обучения они видят, с чем им придется столкнуться, и готовы буквально к самому худшему. Так что, все терпимо, если ты любишь свою профессию и людей.

Отношение к пациентам, чьи зубы запущены, у врачей, кстати, тоже не меняется. Хотя, в особо тяжелых случаях всегда интересно: ну как он умудрился привести полость рта в такое состояние?

– Смогли бы вы встречаться с человеком с плохими зубами? С перспективой вылечить, например.

– Знаете, встречают все-таки по одежке. Лично я бы никогда не смог начать строить отношения с человеком, у которого плохие зубы. Или с тем, кто не следит за состоянием полости рта и плохо соблюдает гигиену. Человек должен ухаживать за собой. Вы же следите за кожей, волосами, ногтями, за одеждой, в конце концов. Зубы новые не растут, уходу за ними нужно уделять в разы больше внимания.

Конечно, это не доходит до абсурда и, если у человека неправильный прикус или не идеально белые зубы – меня это не оттолкнет. Но неприятный запах изо рта, нездоровая желтизна зубов или их опасная скученность, которые человек почему-то не собирается исправлять, меня бы точно отпугнули.

Но, повторюсь, если это какой-нибудь кариес, то все в норме, и я бы с радостью сам его вылечил близкому человеку, причем совершенно бесплатно.

– После просмотра некоторых фильмов для взрослых из категории «на приеме у врача», некоторые пациенты боятся ходить к стоматологам и, например, лечить зубы под наркозом. Мало ли что случится, пока пациент без сознания. Возможен ли такой сценарий в реальной жизни?

– Если бы я знал, что есть такое порно, обязательно бы посмотрел, но разве что один разок и то для просвещения. Против ничего не имею, но не для меня. Если говорить о том, может такое произойти в реальности или нет — очень вряд ли. Во-первых, это уголовно наказуемо, если пациент и врач не состоят в романтических отношениях и не договорились об этом, что тоже довольно странный фетиш.

Во-вторых, большая вероятность оказаться застуканным. В кабинете стоматолога всегда находятся его помощники, если помещение для приема пациентов вообще не общее на несколько врачей. Двери в кабинеты тоже никогда не запираются, ведь другому врачу может в какой-то момент недостать расходных материалов или чего-то еще, и он пойдет за ними к вам. Некоторые же клиники и вовсе оборудованы камерами.

В-третьих, на всякий случай на пациентов под наркозом надеваются подгузники. Фактор внезапных испражнений даже с подготовкой к наркозу имеет место. Если же речь про оральный секс — будет довольно трудно, придется фиксировать рот, который будет постоянно закрываться... В общем, я уверен, что это просто какая-то глупость.

– Стоматологи считаются высшей кастой среди врачей, как, например, хирурги. Есть ли со стороны зубных врачей из-за этого буллинг по отношению к другим специалистам?

– Скорее, другие врачи буллят стоматологов.

Со времен студенчества мы с одногруппниками только и слышали от лечебников и педиатров о том, что «курица – не птица, стоматолог – не врач». При этом говорили это и преподаватели тоже. Все мои коллеги без исключения сталкивались с таким пренебрежением.

Многие считают, что стоматологи получают «легкие» деньги, хотя наша работа сложная и крайне кропотливая – тяжелая и физически, и умственно, и морально.

Также из-за того, что стоматология как самостоятельное направление сложилось относительно недавно, если брать медицину в целом, нас просто не воспринимают всерьез. Тем более мы, дескать, лечим только голову и шею, а они знают все о человеческом теле. В общем раздражает коллег врачей то, что им учить приходится больше, а зарплаты часто меньше. Стоматологов же раздражает преуменьшение их состоятельности и значимости.

– А пациенты раздражающими бывают?

– Бывают. Кто-то экзамены нам проводит, кто-то угрожает. Приходили люди, скандалили, прося сделать им платную услугу по ОМС, которая в этот ОМС не входит. Пытаешься объяснить – кричат, что жалобу подадут и засудят. Иногда бывают недовольные клиенты. Например, перед любым ортодонтическим лечением врач предупреждает, что чем позже начать исправлять прикус – тем сложнее, поэтому результат может не оправдаться в силу разных причин. Пациент кивает, а потом брекеты снимают, а у него один зубик немного смотрит в сторону – зубной ряд полностью не выровнялся. Ну и начинается, что вы обманули, ужасный врач и человек и все в таком духе. Хотя мы всегда предупреждаем об этом пациентов.

Есть и те, кто по-настоящему страдают от своей беспечности. Недавно к нашему анестезиологу мамаша привела ребенка, врач у нее спросил, делали ли они пробу на аллергическую реакцию к анестетикам. Та сказала да, уверила, что все хорошо, но бумажку с результатами не дала, якобы забыла дома. В общем анестезиолог поверил на слово, сделал укол, а у мальчика развился анафилактический шок. Слава богу, удалось привести в чувства.

Вообще, что только в кресле стоматолога не происходит – и шоки, и обмороки, и кризы. У детей постоянно рвота, особенно во время снятия слепков. У коллеги недавно пациент внезапно умер на приеме, хорошо, что его откачали – клиническая смерть.

Но бывают и забавные случаи. В начале лета к нам бабушка приходила, чтобы изготовили протез, ей было 80 лет. Так вот, сделали снимок и выяснилось, что у нее 5 «молочных» зубов.

– Считается, что в платных клиниках все хорошо, а в государственных поликлиниках, наоборот, все плохо. Так ли это?

– Действительно, все почему-то думают, что частные клиники лучше, но это не так. В государственных клиниках работают хорошие специалисты, а в связи с количеством жалующихся и желающих судиться, контроль за ними более пристальный. Еще в частную на работу по знакомству можно попасть, в государственную – сложнее. Я сам пять лет работал в частной клинике, а потом перевелся в поликлинику рядом с домом. Разницу заметил только в том, что в государственной клинике есть не все услуги и расходные материалы, которые предлагают частные, а еще больше времени уделяется на прием пациента. Ну и, конечно, нужно быть как можно улыбчивее и добрее.

Так или иначе – плохие врачи есть везде и обезопасить себя ни в частной, ни в государственной клинике никак нельзя.