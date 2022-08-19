Личное дело: губернатор ЯНАО сел за руль ради общения с жителями региона

Поездка губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по региону — традиционное событие для жителей автономного округа. Вот уже четвертый год подряд в конце лета он садится за руль LADA X-Ray и следует по объявленному всем жителям субъекта «Честному маршруту». Северяне следят за перемещениями главы региона, могут на время стать его попутчиками и даже скорректировать траекторию движения. В свою очередь, губернатор, заезжая в города и поселки региона, инспектирует ход работ на крупных объектах строительства жилья и дорог, общается с людьми и лично оценивает происходящее. На этот раз Артюхов держит путь из Салехарда в Пуровский район. За пять дней он проехал более 900 км по Ямалу, побывал в Надыме, Новом Уренгое, Коротчаево, Тарко-Сале. Впереди — еще полторы тысячи километров и 13 населенных пунктов.

Открытый микрофон

С прошлого года встречи с населением стали проходить на улице. Формат понравился и губернатору, и участникам — планы может нарушить только проливной дождь. Поэтому заранее готовится вторая площадка для подстраховки, а решение о том, где будет происходить общение, принимается по погоде. Встречи открытые, прийти и задать вопрос может любой. Местные жители приносят таблички, надевают яркую одежду, чтобы привлечь к себе внимание главы региона.

В диалоге с попутчиком — им может стать любой ямалец, который знает о проблемах города или района не понаслышке — Артюхов признался, что в ходе первой поездки по округу в 2019 году чиновники на местах пытались собрать только «своих».

«Я всем главам тогда сказал, правда, некоторые главы тогда были старой школы: «Приглашаем всех». Они: «Да, конечно». И вся бюджетка заходит в зал — места свободного нет. Непорядок. Поэтому улица и микрофон свободный», — пояснил губернатор.

В этом году позаботились и о комфорте участников встреч: жителям раздают пледы и горячий чай (в августе по вечерам на Ямале прохладно: температура 10-15 градусов). На встречах присутствуют заместители, главы окружных ведомств, муниципальные чиновники. Поручения раздаются на месте. Встречи транслируются в социальной сети «ВКонтакте» — зрители оставляют комментарии. Артюхов называет происходящее «диалогом без права на ошибку».

Одна из главных бед

«Дороги — наш абсолютный приоритет. В первую очередь те, по которым ездит много горожан, затем будем заходить во внуктриквартальные проезды. До земельных участков тоже дойдем», — заявил Артюхов на встрече с жителями Нового Уренгоя.

Инспекция качества дороги Салехард-Надым стала важнейшим пунктом программы поездки. Всесезонный проезд открыли 9 декабря 2020 года. Трасса соединила западную и восточную части Ямала и связала столицу региона с основной сетью дорог. Время в пути сократилось в три раза по сравнению с зимником. В Салехард зашли федеральные торговые сети, цена продуктов снизилась. Но ремонтные работы на дороге Надым-Салехард пока продолжаются.

В целом масштабное строительство и ремонт ведется на 173 км региональных и 80 км муниципальных дорог. К ремонту дорог в ЯНАО стали подходить комплексно: обновляют коммуникации, устанавливают ливневки, заменяют опоры ЛЭП и ограждения.

«Все наши города строились без ливневок. Без городских систем, которые в некоторых больших городах еще в 19 веке внедрялись. Было не до этого. Везде мерзлота, не было таких задач, не было такого городского пейзажа, цель была одна — построить, где бы жить», — отметил Артюхов в разговоре с попутчицей.

Сегодня любые врезки — это не только затратно, но и чревато большими неудобствами, отметил губернатор.

«Пока мы раскопаем эти центральные улицы, пока все сделаем, это сезон, два, будем дороги перекрывать. Надо синхронизировать это с заменой коммунальных сетей. Когда начинаешь это все планировать, выходит очень серьезное мероприятие. Новые дороги делаем по уму», — объяснил Артюхов жительнице региона.

В Надыме Артюхов осмотрел ход работ по ремонту 8-го проезда. Просьба поспособствовать в решении вопроса поступала в рамках «Честного маршрута-2020», и теперь глава региона держит вопрос на контроле.

Работы уже стартовали. Дорогу фактически отстроят заново — подрядчику предстоит полностью демонтировать плиты, провести отсыпку, подготовить основание к укладке асфальта. На проезде появятся тротуары и освещение, испарительные лотки для отвода талых и дождевых вод, специальные карманы для упрощенного въезда на территории расположенных здесь объектов. В порядок приведут 2,2 км дорожного полотна.

«Контракт на реконструкцию заключен до конца 2024 года. Долго, но есть объективные сложности: там много сетей, газопроводы, электричество. Я убежден, что компания-подрядчик приложит все усилия, чтобы сделать все максимально быстро, в идеале — за следующий сезон», — сказал Артюхов.

В гости на беляши

Вопрос жилья — одна из ключевых тем встреч с жителями и один из главных приоритетов работы губернатора. Амбициозная задача главы региона — расселить 1 млн кв. м аварийного жилья к 2025 году. На сегодня она выполнена почти наполовину.

За семь месяцев этого года расселили 1597 семей, это более 4000 ямальцев. Расселение авариек ведется и по федеральной, и по региональной программам, причем последние дорабатываются с учетом пожеланий жителей. Получив выкупную стоимость, можно переехать в любой регион страны или получить жилье на территории округа.

В ходе поездки Артюхов навестил семью Веденькиных, которые переехали из разваливающегося деревянного дома аварийного поселка Мостоотряд-93 в новую квартиру в Коротчаево. Глава региона познакомился с супругами год назад во время предыдущей поездки. В конце прошлого года владельцы аварийного жилья переехали в новую квартиру.

«Хозяйка угостила беляшами с щукой и пиццей с грибами — очень вкусно», отчитался в своем Теlеgrаm-канале Дмитрий Артюхов.

Спорт, бизнес и комфортная среда

В ходе автопробега на всеобщее обсуждение выносятся такие вопросы, как строительство объектов спорта, благоустройство территорий и, конечно же, поддержка бизнеса. Губернатор сообщил, что за последние три года в ЯНАО введено в эксплуатацию 28 объектов спорта. На ближайшие три года запланировано создание еще минимум 37.

С начала действия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на Ямале облик изменили 274 общественных и 1 126 дворовых пространств. Самые масштабные работы по благоустройству предстоят в Новом Уренгое — их проведут к 50-летию города, которое будут отмечать в 2025 году. Артюхов заверил, что горожанам готовят много приятных сюрпризов.

В рамках «Честного маршрута», составленного из предложений ямальцев, Дмитрий Артюхов вместе с местным блогером Дмитрием Жданом посетил агроферму «Полярная», где выращивают свежие овощи и готовят мясные полуфабрикаты. Ферма появилась в Новом Уренгое осенью 2021 года, ее хозяин — предприниматель Михаил Руссу, готов обеспечивать продуктами не только жителей города, но выходить на рынки других населенных пунктов Ямала. Бизнесмен нуждается в окружной поддержке своего дела. Губернатор поручил профильному департаменту проработать этот вопрос.

«Впереди — полторы тысячи километров. Побываю в 13 населенных пунктах, заеду не только в города, но и поселки. Посмотрю, как идет стройка и дорожные работы. В каждом городе проведу встречи с жителями. Программа поездки живая, буду выстраивать ее с учетом ваших пожеланий — их уже почти 500», — обратился губернатор к жителям региона в своем Теlеgrаm-канале.