«Владельца и охранников отправить в Донбасс»: В Госдуме отреагировали на скандал в ресторане

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить владельца и охранников московского ресторана «Магадан» в Донбасс за то, что офицеру ВКС России отказали во входе, чтобы «не пугать посетителей». Ранее один из владельцев заведения Аркадий Новиков в разговоре с «Газетой.Ru» принес извинения за инцидент и сообщил, что сотрудники охраны уже уволены.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с инцидентом в столичном ресторане Магадан», куда не пустили военнослужащего ВКС России, предложил отправлять в Донбасс граждан, которые неуважительно относятся к российским военнослужащим.

«Сейчас обсуждают вопрос принесения извинений и увольнения охранников в связи со случившимся. Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

По словам Володина, сотрудники заведения предложили военному «пробраться на веранду через кусты, чтобы он «не распугивал посетителей»». Он подчеркнул, что солдаты и офицеры защищают Россию, и отношение к ним должно быть соответствующим — благодарным и уважительным. Депутат Хинштейн сообщил, что в московский ресторан не пустили офицера в форме Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале о том, что в столичный ресторан... 20 августа 13:02

18 августа в ряде Telegram-каналов распространилась информация, что в московский ресторан «Магадан», совладельцем которого является Аркадий Новиков, не пустили лейтенанта ВКС РФ, пришедшего в форме праздновать день рождения своей матери. Военнослужащего попросили пройти черный ход.

«Предложили, чтобы меня провели через клумбу, через какую-то калитку, чтобы я не заходил в заведение, чтобы я зашел сзади и присоединился к семье», — рассказал офицер.

Спустя какое-то время туда пришла мать военнослужащего в компании федеральных СМИ, однако охрана отказалась приносить извинения. Позже она рассказала РЕН ТВ, что написала заявление в прокуратуру.

«Люди были в шортах, люди были в кроссовках. Девушки были в юбках разной длины, и сказать, что это клубное заведение и строгий отбор — по внешнему виду я бы так не сказала», — сказала мать офицера.

Позже на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн и попросил разобраться в инциденте. Он отметил, что сам совладелец заведения Новиков «до глубины души» поражен случившимся.

«Мы постараемся сделать все, чтобы этот неприятный инцидент забылся, как можно скорее. Российские военнослужащие — всегда желанные гости в наших заведениях», — процитировал Новикова Хинштейн.

Реакция Новикова

19 августа ресторатор Новиков рассказал «Газете.Ru», что после инцидента в ресторане «Магадан» он хотел «лично извиниться за глупость персонала», но родители военнослужащего не ответили не звонки.

«Я несколько раз звонил женщине, хотел сам лично извиниться за глупость персонала, но никто не ответил! Очень жаль, что все это произошло», — сказал Новиков.

На вопрос издания, пытались ли сотрудники ресторана как-то оправдаться за свои действия, он ответил: «Уже поздно!»

«Сегодня мне сообщили, что всех уволили, в прокуратуру отвезли приказ на увольнение, расторжение договора с ИП — организатором мероприятия, видео извинения директора женщине», — добавил ресторатор.

Совладелец «Магадана» Антон Пинский не давал каких-либо комментариев по факту инцидента. Пинский – основатель компании Pinskiy&Co, совладелец холдинга Sagrado. Признан в 2022 году «Ресторатором года» («Пальмовая ветвь») и такой же премией GQ в 2020-м. Известно, что за пять лет он открыл более 50 ресторанов в России и за рубежом, в том числе фуд-холл Stars в Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall, который находится по адресу: проспект Степана Бандеры, дом 36.