«Таврида. АRT» нашла таланты: как фестиваль стал точкой притяжения творческой и активной молодежи

В Крыму завершился молодежный фестиваль «Таврида.АРТ», который собрал около 50 тысяч участников и зрителей. В этот раз событие посетили не только юноши и девушки из 85 регионов России, но также ребята из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Сотни из них возвращаются домой победителями кастингов, прослушиваний и грантового конкурса. Как стартовавшей три года назад «Тавриде. АРТ» — арт-кластеру существовавшего с 2015 года фестиваля «Таврида» — удалось стать точкой притяжения для талантливых, творческих и активных молодых людей со всей страны, «Газете.Ru» рассказали гости и организаторы фестиваля.

Наука творить чудеса

Основными темами, вокруг которых выстроилась программа фестиваля и его ключевые смыслы в текущем году, стали «Жить и работать в России», «Год культурного наследия народов России» и «Нас не отменишь» как манифест молодых творцов против культуры отмены.

Президент Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев, который выступил на «Тавриде.АРТ» на тему «Жить и работать в России: Наука», подчеркивает, что к данному лейтмотиву он добавил бы еще один глагол — творить: «Жить, творить и работать в России».

«Науку и творчество объединяет особое мышление, выходящее за рамки шаблонов и обыденного мироощущения. Высшее проявление любого творчества — открытие или создание чего-то нового, того, что украсит, улучшит жизнь людей в обществе, даст новые возможности, знания, обеспечит безопасность. Именно эту мысль я и пытался донести до молодых людей, ставший участниками фестиваля», — делится с «Газетой.Ru» Александр Сергеев.

По словам президента РАН, организовывая такие мероприятия, как «Таврида.АРТ», страна показывает, что заинтересована в том, чтобы талантливая, научная молодежь оставалась в России и развивалась здесь.

«Мы должны делать все возможное, чтобы творчество, которым занимается наша научная молодежь, было востребовано, и чтобы каждый мог увидеть результаты своего труда», — говорит Сергеев.

Море, гранты и музыка

На юго-восточный берег Крыма съехались четыре тысячи молодых деятелей культуры, журналисты, финалисты проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники фестиваля привезли сотни проектов по культуре, искусствоведению, педагогике, истории и развитию страны.

Грантовый конкурс провели в 13 номинациях: «Создавай возможности», «Развивай среду», «Объединяй», «Стирай границы», «Сохраняй природу», «Двигай сообщества», «Вдохновляй», «Береги», «Открывай страну», «Будь здоров», «Помни», «Расскажи о главном» и «Мы вместе». Всего на суд жюри было представлено 256 идей. Победителями стали 35 участников из 23 регионов России и один — из Донецкой народной республики. На реализацию их проектов было выделено 20 млн рублей.

Кроме того, итогом работы участников фестиваля с приглашенными гостями стали отборы в бизнес-школу RMA, Институт развития Интернета, Музыкальную академию Ларисы Долиной, Академию Игоря Крутого, студию-школу Аллы Духовой и др.

Знаковой частью программы фестиваля стали концертные выступления звезд эстрады и резидентов арт-кластера. На сцену «Тавриды.АРТ» выходили Баста, Лариса Долина, Лолита, Александр Панайотов, Ваня Дмитриенко, группа «Моя Мишель», Burito. Резиденты арт-кластера представили музыкальное шоу «Народный артист», посвященное Ларисе Долиной.

Кроме того, состоялся трибьют «Легенде Тавриды» Игорю Матвиенко, который внес большой вклад в развитие фестиваля. В музыкальном шоу кавер-версии хитов группы «Иванушки International» исполнили резиденты «Тавриды», дети-участники всероссийского конкурса «Большая перемена», участники из ЛДНР, а также Александр Иванов и группа «Рондо», Антон Токарев, HARU, Хабиб, группы «Фабрика» и «Корни».

Во время одного из концертов зрители овацией встретили особых гостей — бойцов, которые принимали участие в специальной операции по защите Донбасса.

В одном из ключевых шоу принял участие SHAMAN, «взорвавший» главную сцену фестиваля своими хитами «Я русский» и «Встанем». Затем певец выступил для гостей фестиваля с сольным концертом.

Впервые артист был приглашен на «Тавриду» шесть лет назад, когда еще не существовало отдельного арт-кластера, и отметил, что творческий фестиваль развивается семимильными шагами.

«Сегодня «Таврида.АRT» — масштабное мероприятие, которое объединяет огромное количество талантливых людей в одном месте. Я счастлив быть частью этого большого события и петь свои песни для людей», — сказал SHAMAN «Газете.Ru».

Место силы

Одним из самых ярких моментов фестиваля стал показ молодых дизайнеров на территории строительства Университета креативных индустрий. Свои коллекции представили 29 резидентов «Тавриды».

Посетивший это событие эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец тепло отзывается о творчестве талантливых участников и о фестивале в целом.

Он приезжает читать лекции на «Тавриду.АRT» уже в третий раз, и поражается тому, насколько быстро арт-кластер набирает популярность и разрастается.

«Так сложилось, что ни разу в детстве я не был в пионерском лагере. Но насыщенная программа фестиваля, доброжелательная атмосфера, ощущение единения среди участников, грамотная организация, общие позитивные цели — все это навевает мысли об особом пионерлагере для воспитанных, приятных, добрых, светлых и талантливых людей», — признался «Газете.Ru» Лисовец.

Рассуждая о причинах успеха арт-кластера, в первую очередь гость мероприятия отметил, что организаторы выбрали интересное место для его проведения. Лисовец считает долину Капсель одним из удивительных мест в Крыму и называет ее «сумасшедшей по красоте».

«Во-вторых — огромное количество концертных площадок с фантастическим качественным звуком — признаюсь, даже пожалел, что не пою. В-третьих — все четко организовано: если лекция заявлена в 15.00, она начнется вовремя. В-четвертых — работает добрый и искренний персонал, живущий своим делом, горящий им. В-пятых — на фестивале собирается благодарная, заинтересованная, интеллигентная публика, желающая развиваться», — продолжает эксперт моры.

За всем этим, утверждает Лисовец, приятно наблюдать. Он подчеркивает, что «Таврида. АРТ» — праздник молодежи, на который собираются разные люди, но всех их объединяет интерес к творчеству.

«Это место силы для меня. Я влюблен в фестиваль», — говорит телерадиоведущий.

Уникальная опция

Генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин в беседе с «Газетой.Ru» подчеркивает, что итоги фестиваля не подводятся с его окончанием.

«Напротив, для многих это точка старта — для тех, кто получил поддержку на свои проекты, собрал команду, вышел на сцену. Тысяча мероприятий в программе — это с одной стороны возможности, с другой — эмоции, и это все совершенно бесплатно для наших участников. Нигде в мире подобных опций нет», — говорит он.

Сергей Першин подчеркивает, что «Таврида» как площадка принципиально нацелена на то, чтобы объединять усилия разных институций, поэтому масштабную фестивальную программу делали вместе с партнерами. Среди них — общество «Знание», «Россия — страна возможностей», «ВКонтакте», «ArtMasters», «#МЫВМЕСТЕ» и многие другие.

Фестиваль проходил на огромной территории, в том числе стройке будущего Университета креативных индустрий.

«Что же касается самого университета, на фестивале мы представили будущих кураторов направлений, первых слушателей и подписали соглашение о сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования, а также с ведущими медиахолдингами – «Русской медиагруппой» и «Газпром-Медиа холдингом». Полагаю, что плодами нашего сотрудничества станут новые форматы образовательных программ, открывающие возможности для молодых творцов», — резюмировал руководитель арт-кластера.