«Простых историй там нет». Юлия Барановская — о женщинах Донбасса и работе под обстрелами

Российская теле- и радиоведущая Юлия Барановская уже не раз с начала специальной военной операции побывала в Донбассе. В интервью «Газете.Ru» она рассказала о том, как работала под обстрелами, о гуманитарной помощи местным жителям и о своем новом социальном проекте, рассказывающем 30 пронзительных историй женщин Донбасса.

— Вы уже неоднократно посещали Донбасс. Расскажите, чем вы там занимаетесь?

— Я поехала туда впервые в апреле по работе — снимала сюжеты для Первого канала. С первой поездки туда поняла, что теперь они станут регулярными, потому что остаться равнодушной к ситуации было невозможно.

На этой неделе я запустила проект «Женщины Донбасса». Это истории женщин, которые стойко выдерживают испытания последних восьми лет. Мне важно не только рассказать о них, но и дать возможность каждому неравнодушному жителю России поучаствовать в их судьбе, помочь им.

— Не могли бы вы немного рассказать о своих героинях и их историях?

— Простых историй там нет, равнодушными они никого не оставят. Но женщины Донбасса обладают особой силой и гордостью. У всех них есть одна общая особенность — они не умеют просить. Добиться от них ответа на вопрос, что вам нужно, довольно сложно. И чаще они просят не для себя, а для других.

Меня поразила история Нины Пономаревой из Мариуполя. Ее мужа убила снайперша, прямо во дворе их дома. Там же его и похоронили. Дети до сих пор не верят в смерть отца и ходят на могилу играть. Дом разрушен, там невозможно жить. Но в ответ на мой вопрос о том, чем мы можем ей помочь, она попросила помощи не для себя, а для свекрови: мать ее убитого супруга тоже пострадала от боевых действий — взрывом ей оторвало ногу. И Нина, оставшаяся без мужа и без дома, с пятью детьми на руках, просит помочь не себе, а собрать средства на протез для свекрови.

Или потрясающая история Юлии Михайловой. Она попала под обстрел еще в 2015 году. Перенесла 12 операций, лишилась руки и ноги. Невозможно сдерживать слезы, когда она рассказывает, что перенесла тогда. Но она не сдалась, и впоследствии стала заниматься в реабилитационном центре помощью таким же людям, ставшим жертвами артобстрелов и мин.

Светлана Бунакова — акушерка из роддома в Мариуполе, которая принимала роды в подвале этого роддома все те месяцы, когда рядом шли боевые действия. И дала за это время шанс на жизнь 27 младенцам. А когда других врачей не осталось, вынужденно стала исполняющей обязанности главного врача этой больницы

Есть история девочки Лизы, которая была старшим ребенком в семье, где четверо детей, а когда мама погибла и ее похоронили во дворе, она стала главой семьи в свои 17 лет. Героиня еще одной истории — Валентина, несмотря на то, что самой тяжело, помогает и кормит всех бездомных животных, которых находит. Собирает раненых питомцев, лечит их. Есть тридцать пронзительнейших, полных горя и героизма историй, которые я очень хочу показать и попросить помочь их героям.

— Посещали ли вы местные больницы, общались с ранеными жителями городов?

— Это был мой первый сюжет — мы приехали в Республиканский травматологический центр. Там в тот момент было очень много раненых детей из Мариуполя, Донецка. Я никогда этого не забуду, просто никогда. Это очень страшно, когда тебе маленький ребенок говорит: «А меня ранило». В четыре года он не должен знать, что такое ранение.

Теперь каждый раз, приезжая в Донецк, я обязательно заезжаю в этот центр. Заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра, Евгений Жилицын — поистине мой герой. Этот человек вызывает у меня бесконечное уважение и восхищение ко всему, что он делает. Для него самое главное, когда к нему приезжает раненый ребенок, это сохранить ему конечности. Он делает такого уровня операции, что сложно себе представить.

— Не могу не спросить, попадали ли вы под обстрел?

— Мы попали под обстрел, когда были на передовой. Не знаю, откуда там ребята взяли пустырник, но видимо они увидели мои глаза. Сидя под землей, в вырытом блиндаже, когда ты слышишь, что над головой свистят мины, так себе ощущение. Ничего, пустырничка выпила и успокоилась. Пересидели, выбрались и поехали дальше. На прошлой неделе снимала сюжет в Донецке про Ольгу Селецкую, которую несколько месяцев держали в плену ВСУ. В это время за окном начался обстрел. Я внутренне вздрагиваю от каждого взрыва, а эта железная женщина даже не обращает на них внимания.

— Как обстоят дела с гуманитарной помощью жителям? Хватает ли ее?

— Гуманитарной помощи никогда не может быть много. Поэтому, чем больше людей, которые откликаются, тем лучше. Когда кому-то помогаешь, больше всего ты помогаешь самому себе, у тебя внутри появляется какое-то необыкновенное чувство легкости и удовлетворения.

Если кто-то сейчас не понимает, о чем я говорю, отвечая на этот вопрос, надо просто пойти помочь и сразу станет понятно. Когда ты видишь благодарные глаза людей, тебе хочется давать все больше и больше.

Когда спрашивают, а чем можно помочь, ответ прост: всем, чем можете. Иногда, ты видишь, что где-то объявлен сбор, сидишь и думаешь: у меня финансовой возможности нет и перевести я могу, условно, 100 рублей, ну кому они помогут. Вы их переведите, потому что в результате, если каждый переведет такую сумму, будет очень много. Сложно оценить масштаб, не видя этого в живую, а помочь могут даже обычные небольшие суммы и простые вещи.

— Как люди могут быть уверены, что перечисленные ими средства пойдут на помощь именно героиням проекта?

Вся помощь героиням проекта — адресная. На сайте проекта «Женщины Донбасса», под каждой историей есть ссылка и QR-код, по которым можно помочь именно той героине, чья история больше тронет. Гарантами того, что все собранные средства пойдут по назначению, выступают Фонд «Память поколений», амбассадором которого я являюсь уже несколько лет, а также Общероссийский народный фронт. Я уверена в этих партнерах. Мне будет предоставлена полная отчетность о том, сколько было собрано и передано. Я из той категории людей, которые считают, что благотворительность должна быть прозрачной. Любой человек, который перечислил копейку имеет право знать, на что она пошла. Мы отчитаемся по каждой истории.

— Не могли бы вы поподробнее рассказать о проекте «Женщины Донбасса»?

— Это 30 минифильмов, которые мы сняли благодаря поддержке Института развития интернета. Про них не нужно рассказывать много раз, достаточно посмотреть. Эти истории не оставят вас равнодушными. Про каждую из наших героинь мы подробно рассказываем, чем ей можно помочь и как это сделать.

— Есть ли у вас в планах новые проекты? Касаются ли они социальной тематики?

— Да, общественная и социальная деятельность уже давно волнует меня гораздо больше светских приемов. Благодаря программе «Мужское/Женское», я хорошо понимаю, как и чем живет моя страна. Это стало важной частью моей жизни. Обязательно продолжу снимать сюжеты для Первого канала.

Есть две категории людей, которые очень важны для меня — они самые беззащитные — это старики и дети. Если мы с вами встретимся через несколько месяцев, я смогу подробнее рассказать про важнейший социальный проект, связанный с детьми-сиротами, который мы сейчас начинаем вместе с Народным фронтом. Но искренне верю, что это — очень важное и нужное дело. Иначе бы меня там не было.

— Заканчивая наш разговор, хочу спросить. Вам не было страшно во время ваших поездок в Донбасс?

— Честно? Нет. Когда ты на месте и слышишь взрывы, конечно, тебе страшно. Но есть цель, на которой надо сконцентрироваться, и в процессе не отвлекаться на то, страшно тебе или нет.

Сильнее переживают мои родные, в особенности дети. Но они точно знают, что, если мама что-то решила, то ее не отговорить. Поэтому, даже несмотря на то, что они переживают, они поддерживают меня.