«Он плакал после смерти котенка»: в Подмосковье мужчина зарезал настоятеля храма Николая Чудотворца

В Домодедове правоохранители задержали 22-летнего подозреваемого в убийстве настоятеля церкви Николая Чудотворца. Мужчина поджег кабинет воскресной школы и зарезал настоятеля Сергея Лопухова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Домодедове полиция задержала 22-летнего Василия Рассоху, подозреваемого в убийстве настоятеля церкви Николая Чудотворца Сергея Лопухова, сообщил Telegram-канала Baza. Также издание отмечает, что Рассоха ранее работал в воскресной школе и накануне встречался с настоятелем, рассказав ему о своей неразделенной любви к одной из учениц.

По данным подмосковного управления СКР, утром 24 августа мужчина поджег кабинет воскресной школы. Когда настоятель пытался потушить огонь, поджигатель напал на него с ножом. Погибшего священника обнаружили спасатели, которые приехали на вызов о возгорании в церкви. Сообщается, что напавший сидел на ступеньках рядом с телом Лопухова.

Telegram-канал Baza также сообщил, что подозреваемого Василия Рассоху уволили из школы год назад. Накануне, 23 августа, он решил встретиться с настоятелем, и они долго беседовали о чувствах преподавателя к бывшей ученице. Отмечается, что он преследовал ее и даже купил девушке кольцо, но она отвергала настойчивого поклонника. Настоятель заступался за школьницу. Отмечается, что Рассоху уволили как раз из-за приставаний к ученице. Девочка боялась и избегала преподавателя. В Подольской епархии опровергли причастность преподавателя воскресной школы к убийству настоятеля храма в Домодедово В селе Домодедово был убит настоятель храма Святителя Николая протоиерей Сергий Лопухов... 24 августа 15:03

В Подольской епархии «Газете.Ru» опровергли причастность преподавателя к убийству настоятеля.

«Нет, это неправда. Мы сейчас ждем. Насколько я понимаю — это точно нет. Не знаю, откуда эта информация появилась, сам удивляюсь. Мы сейчас сделаем официальное заявление от пресс-службы Подольской епархии на наших интернет-ресурсах и напишем то, что я вам говорю», — сказал председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ иерей Антоний Киндяков.

Он добавил, что обстоятельства нападения сейчас выясняются.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Дневник убийцы

Telegram-канал «Осторожно новости» сообщил, что подозреваемый по имени Василий Р. вел подробный дневник в таблице Excel, куда записывал все планы, любовные переживания и случайные мысли. Отмечается, что дневник заполнялся беспорядочным способом – реальные мысли там перемешаны с бессмысленными картинками и фразами.

В дневнике он называл возлюбленную разными именами — Евдокией, Евданией, Яной. Но всегда отмечал, что она «подросток». В апреле мужчина расстроился, поскольку его отвергла возлюбленная, и начал высказывать мысли об убийстве.

Он плакал после смерти котенка

«Газета.Ru» обратилась за комментариями к знакомым предполагаемого убийцы священника. Его охарактеризовали как доброго и миролюбивого человека, однако склонного к депрессивным состояниям.

«Могу охарактеризовать его как человека с крайне переменчивым настроением. Он нередко блистал инновационными идеями, а затем мог в одночасье перегореть и избегать любого общения на эту тему. <...> По нему были отчётливо видны все признаки серьёзной депрессии в связи с подготовкой к защите дипломной работы – он исхудал, усилилась растерянность, появилась даже седина в волосах», - сказала его одногруппница.

Другая собеседница рассказала, что Рассоха - очень чувствительный мужчина, который «даже курицу не давал отцу рубить и очень плакал после смерти котенка».

«Стороннее впечатление вызывал положительное. Вроде, общительный, улыбчивый, на парах свободно коммуницировал с преподавателями по теме предмета. Ничего плохого сказать про него не могу», - отметила еще одна знакомая Василия Рассохи.

«Ненависть к педагогам и монахиням»

13 декабря 2021 года выпускник православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове Владислав Струженков устроил там взрыв после конфликта с учителями и другими воспитанниками.

Бывший гимназист хотел привести СВУ в действие на утренней молитве, но оно сработало на входе в гимназию. В результате взрыва на территории монастыря пострадали 13 человек. В конце июля суд приговорил Струженкова к 13 годам колонии.

«По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», — отметил источник «Интерфакса».

Источник ТАСС в правоохранительных органах предположил, что мотивом для преступления могла стать месть.