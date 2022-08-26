«Лана Сатор — не шпион». В чем популярного блогера подозревают Россия и Албания

В Москве суд заочно арестовал Светлану Тимофееву, проходящую по делу о незаконном доступе к гостайне. Ее имя и дата рождения совпадают с данными популярного российского блогера-фотографа Лены Сатор, задержанной в Албании возле военного завода в Грамши 21 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Мещанский районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении некой Тимофеевой С.В., передает РБК. Следствие попросило арестовать ее. Тимофееву объявили в международный розыск.

Ее дата рождения — 18 марта 1989 года — совпадает с датой рождения задержанного на этой неделе в Албании фотографа-блогера Светланы Тимофеевой (также известна как Лана Сатор). Она и еще двое иностранцев (Михаил Зорин и Федор Михайлович А. — граждане России и Украины) пытались проникнуть на военный завод «Молот» в Албании. Попытавшиеся их задержать военнослужащие получили ранения и госпитализированы, сообщило Минобороны Албании.

«Заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Тимофеевой Светланы Валерьевны на срок два месяца с момента ее задержания на территории Российской Федерации или с момента ее передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо момента задержания Тимофеевой на территории РФ», — рассказали в пресс-службе суда.

Тимофеева проходит по п. «а» ч. 2 ст. 283.1 УК (незаконное получение группой лиц сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет. Дело будет заслушано судьей Ириной Аккуратовой. В 2019 году она рассматривала дело «Седьмой студии». Она вернула дело в прокуратуру из-за противоречий, появившихся после финансовой экспертизы.

Подруга Светланы Мария сообщила в разговоре с «Газетой.Ru», что албанский суд решил оставить Тимофееву и других фигурантов под стражей на время следствия.

О заочном аресте подруге она узнала из СМИ, подробностей по делу о гостайне у нее нет. В своей публикации от 22 августа Мария писала, что «Лана Сатор — не шпион», и рассказала о работе Тимофеевой в жанре индустриального туризма, которая предполагает съемку на заброшенных объектах, в том числе и заводах.

«У нас нет прямой связи с Ланой или адвокатами, которые защищают ее или ребят. <…> Вчера прошел суд об избрании меры пресечения, Лану и ребят, которые были с ней, решено оставить в заключении на время рассмотрения дела. Это мы знаем точно, мы смотрели суд в режиме онлайн и общались с отцом одного из задержанных», — сказала Мария «Газете.Ru».

Тимофеева известна под псевдонимом Лана Сатор. Она – фотограф, в течение многих лет снимает объекты советского наследия, заброшенные здания и закрытые территории. В ее соцсетях более 250 тысяч подписчиков.

В 2011 году она проникла на «сверхсекретное» предприятие НПО «Энергомаш» в Химках. Вместе с другими нарушителями фотограф пробралась на территорию объекта, не встретив ни одного охранника.

Они побывали в нескольких цехах, в том числе в испытательном. Публикация секретных фотографий вызвала негодование у Федеральной службы безопасности и вице-премьера Дмитрия Рогозина, курировавшим ОПК. Рогозин тогда сказал, что за проникновение на предприятие ответить придется и «сонным котам и наглым мышам».

В августе 2018 года Следственный комитет после публикации Тимофеевой Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) пообещал проверить информацию о заброшенном отделе полиции и ФМС в Москве. Там фотограф обнаружила документы, которые не были вывезены или уничтожены при закрытии отдела.

«Кубометры оставленных документов — заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учета малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое», — написала она. Позднее девушка сообщила, что после публикации фотографий документы были вывезены полицией за одну ночь.

«Шпионы»-фотографы в Албании

О задержании троих иностранцев у военного завода близ города Грамши стало известно 21 августа. Директор завода Лоренц Зани сообщил Albanian Daily news, что три человека приближались к заводу, но были замечены военными. В результате столкновения один из нарушителей применил «спрей» против военных.

«На территорию предприятия пытались проникнуть трое граждан с российскими и украинским паспортами», — говорится в сообщении Минобороны Албании.

Там добавили, что «офицеры, охранявшие завод, среагировали незамедлительно, но при их попытках остановить трех иностранных граждан двое военнослужащих получили ранения». В оборонном ведомстве добавили, что состояние солдат стабильное.

Премьер-министр Албании Эди Рама тогда заявил, что трое задержанных «подозреваются в шпионаже».

Также албанские военные сообщили, что Михаил Зорин, один из задержанных, пытался сделать фотографии на заводе. Именно он использовал «спрей» против военнослужащих, пытаясь сбежать. Остальных нарушителей удалось задержать неподалеку, сообщает Reuters. В Reuters уточнили, что в «период правления коммунистов» на заводе производили винтовки АК-47 российского образца. Согласно данным Минобороны Албании, сейчас предприятие «оказывает производственные услуги оборонной промышленности». С 2009 года Албания является членом НАТО.

«Сомнительно и притянуто за уши»

Посол России в Албании Михаил Афанасьев в разговоре с ТАСС 22 августа сообщил, что видит политические мотивы в публичных заявлениях о задержании россиян в Албании. Обвинение в шпионаже ему кажется «притянутым за уши».

«Настораживает тот факт, что событие получило сенсационный отклик, в том числе со стороны албанских — и не только албанских — руководителей. <...>

Больше всего смущает, что, не дожидаясь результатов расследования, выводов прокуратуры, само происшествие квалифицируется как факт шпионажа, а участников инцидента называют не иначе, чем «агентами России», требуя самого жесткого наказания.

Причем все это уже прозвучало в заявлениях на высшем уровне. Возникает ощущение, что под будущее решение уже подкладывается соответствующая база», — сказал он.

Афанасьев отметил, что власти Албании не выполнили положений Венской конвенции о консульских сношениях, в частности на 22 августа не предоставили информации о задержании россиян. Он добавил, что в МИД и прокуратуру Албании направлена нота с просьбой предоставить необходимую информацию и организовать встречу консула с задержанными россиянами.

«Мне кажется сомнительным и притянутым за уши обвинение в шпионаже, ведь двое россиян и гражданин Украины были задержаны в районе предприятия, которое с 90-х годов прошлого года не функционирует, это просто зона, кусок территории, охраняемый министерством обороны. Если бы не безобразное поведение российских граждан, то, вероятно, речь бы шла не более чем о мелком хулиганстве. Но сейчас в заявлении премьер-министра говорится о том, что речь идет о применении химического оружия. Молодой человек, помощник дамы, которая выступала руководителем этого мероприятия, распылил в глаза военным, охранявшим объект, газ из баллончика, а потом, утверждается, еще и полоснул солдата ножом. Вчера сразу по трем статьям уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело — вменяется шпионаж, нападение на военнослужащего при исполнении служебных обязанностей, применение холодного оружия, все это тянет на заключение на срок до 10 лет», — сказал дипломат.