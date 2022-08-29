ФСБ добавила сообщника в дело об убийстве Дугиной

Федеральная служба безопасности России сообщила, что установила личность соучастника по делу об убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи. Им спецслужба называет гражданина Украины Богдана Цыганенко. В ФСБ заявили, что он помог собрать взрывное устройство, которое было установлено на машину Дугиной.

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ФСБ объявила о новом фигуранте в деле об убийстве Дарьи Дугиной — спецслужба сообщила, что «еще один член украинской диверсионно-террористической группы» — Богдан Петрович Цыганенко 1978 года рождения.

Отмечается, что он прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул страну за день до взрыва в машине Дугиной.

В сообщении ФСБ также говорится о новых данных по Наталье Вовк, которую следствие считает исполнителем убийства: она «лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция».

Согласно данным ФСБ, убедившись, что Дарья выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомобиле Mini Cooper и «привела в действие самодельное взрывное устройство».

«Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы», — говорится в сообщении российской спецслужбы.

В подписях к сопровождающем публикацию видео говорится, что Цыганенко въехал на территорию России по украинскому загранпаспорту 30 июля, его документ не вызывал сомнений в подлинности. «Девичья жизнь на алтаре победы»: Александр Дугин впервые прокомментировал гибель своей дочери Дарьи ФСБ сообщила о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной. В ведомстве сообщили, что преступление... 22 августа 17:46

Цыганенко из Донецка

Вскоре после публикации ФСБ агентство РИА «Новости» опубликовало несколько видео из Донецка — беседы с родственниками Цыганенко, которые там живут. Они рассказали, что мужчина вместе с матерью уехал из дома в начале июля и больше не выходил на связь.

«После восьмого класса он закончил военный лицей...вместо 9-10 классов. Потом в академии управления учился здесь, в Донецке», — сказала тетя подозреваемого Лариса.

По ее словам, мужчина также занимался бизнесом, помогал «где-то что-то кому-то подвезти», но в последнее время не работал и жил за счет матери.

РИА «Новости» также сообщили, что у Цыганенко есть профиль во «ВКонтакте», где он, возможно, использовал псевдоним – фамилию Касьянов, хотя в социальной сети «Мой мир» указана его настоящая фамилия. Агентство уточнило, что его профиль в «Моем мире» в настоящее время заблокирован «из-за подозрительной активности», а последние сообщения «ВКонтакте» датируются 2017 годом.

Подрыв машины

30-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» в деревне Захарово, где присутствовала вместе с отцом в качестве почетных гостей. На глазах у Александра Дугина ее машина на ходу взорвалась на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе Московской области. Дугин должен был ехать вместе с ней, но в последний момент сел в другой автомобиль. «Трагедия произошла на глазах у отца». Что известно о подрыве машины Дарьи Дугиной Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в Московской области. Ее автомобиль взорвался... 22 августа 13:07

Уже 22 августа в ФСБ сообщили, что установили личность убийцы девушки. Согласно информации ведомства, было установлено, что преступление «подготовили и совершили украинские спецслужбы».

«Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной 2010 года рождения. В целях организации убийства Дугиной и получения информации о ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ФСБ.

В нем также уточняется, что для наблюдения за жертвой «преступники использовали автомашину «Mini Cooper». При въезде в Россию использовались номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

«В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа 2022 года Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — сообщала ФСБ.

Спустя несколько дней после покушения Александр Дугин заявил, что целью убийц была его дочь, а не он сам.

«Все было брошено на то, чтобы убить ее, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в нее. За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — сказал философ.