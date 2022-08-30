Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Париже пройдет выставка о русской балерине Галине Улановой 15:13
Мишустин призвал отказаться от международных расчетов в долларах... 15:11
RT: Гозмана арестовали на 15 суток по делу об отождествлении... 15:09
Конфликт между водителями на МКАД продолжился стрельбой 15:09
Калининградец избил грудного сына подруги молотком и спрятал тело... 15:07
Вирус-майнер заразил 100 тыс. компьютеров под видом... 15:06
Российские военные запустили «Орлан-10» в горах Таджикистана 15:04
Мишустин призвал использовать цифровые активы при оплате... 15:04
Станцию «Владыкино» серой ветки московского метро закрыли... 15:01
Нидерланды поддержали введение запрета ЕС на выдачу туристических... 15:01
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Общество

«Вся бригада погибла». Что известно о смертельном ДТП с бензовозом и «скорой» под Ярославлем

В автокатастрофе под Ярославлем погибла бригада скорой помощи, спешившая к пациенту

Во вторник серьезная авария произошла около деревни Воробино в Ярославской области, где бензовоз столкнулся с машиной скорой помощи и еще одним автомобилем. По предварительным данным, погибли три человека — все они сотрудники бригады «скорой». Кроме того, начавшийся после ДТП пожар перекинулся на близлежащие дома, один из которых полностью выгорел. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Крупная дорожная авария произошла во вторник, 30 августа, в Ярославской области. На трассе в районе деревни Воробино бензовоз столкнулся с машиной скорой медицинской помощи и легковым автомобилем Suzuki.

В результате ДТП из бензовоза вылилось и загорелось топливо — пожар охватил два жилых дома, расположенных рядом с местом происшествия.

По предварительным данным, погибли три человека — все они были сотрудниками бригады «скорой», ехавшей на вызов.

«Серьезная авария произошла на костромской трассе в Ярославском районе в деревне Воробино. В результате ДТП столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову. Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома.

К сожалению, вся бригада погибла»,
— сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что им будет оказана необходимая помощь. По словам Евраева, сейчас ситуация находится под контролем, угрозы для жизни людей нет. На месте автокатастрофы работают несколько пожарных расчетов, которые занимаются тушением пожара, возникшего после аварии.

Как передает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ярославской области, окончательные выводы о числе жертв можно будет сделать после тушения пожара. На момент разговора журналистов со спасателями бензовоз еще горел.

По факту аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей, сообщили в управлении СК по региону. Кроме того, инициирована прокурорская проверка, пишет «Интерфакс».

Одна из местных жительниц рассказала порталу 76.RU, о том, что происходило в первые секунды после аварии: «Красила забор, услышала грохот. Подумала, что кто-то в забор впилился.

Только встала, чтобы посмотреть — взрыв, черный дым, пламя.

Говорят, что вроде как у бензовоза лопнуло колесо, он потерял управление, влетел в скорую, потом в забор и загорелся», — поделилась собеседница издания.

«Ни фига себе мясорубка! Жесть! Там на трассе постоянно носятся как бессмертные!» — пишет Надежда Шкляева в паблике «Ярославль LIVE»

Пожар, начавшийся после аварии, перекинулся на два соседних дома — его общая площадь составила 200 кв. м. К тушению привлечено 45 человек и 16 единица техники, проинформировали в МЧС.

В выгоревшем доме жила пара — муж с женой. У них сгорело все, даже документы.

«Хозяйка дома приехала к месту пожара. Говорит, что сгорело вообще все, даже документы. В администрации пока не объясняли, где переночевать, что и как делать. По словам женщины, все соседи готовы пустить переночевать и оказать помощь», — передает корреспондент 76.RU с места трагедии.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+