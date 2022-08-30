Сафронов отказался признать вину в обмен на срок в 12 лет. Теперь ему грозит 24 года колонии

Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время прения сторон в Мосгорсуде, 30 августа 2022 года

Экс-корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов может отправиться в колонию на 24 года по обвинению в госизмене. Такое наказание запросил прокурор. Оно всего на год отличается от максимального срока. Адвокаты Сафронова сообщили, что гособвинитель Эльвира Зотчик в перерыве заседания Мосгорсуда предложила журналисту признать вину в обмен на срок в 12 лет лишения свободы. Он отказался. Приговор Сафронову огласят 5 сентября.

Прокурор Борис Локтионов в ходе прений сторон попросил суд приговорить советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова к 24 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. «Секрет Полишинеля». Сафронов пообещал за три часа доказать свою невиновность Журналист Иван Сафронов назвал «секретом Полишинеля» якобы переданные им чешской разведке данные... 11 февраля 12:49

«Представитель гособвинения потребовал признать Сафронова виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в суде.

Как объяснил адвокат Евгений Смирнов, прокурор запросил Сафронову 17 лет за эпизод с главой чешского аналитического центра Мартином Ларишем и 19 лет за эпизод с обвиняемым в госизмене политологом Демури Ворониным.

Обвинение также потребовало назначить журналисту штраф в 500 тыс. рублей, «конфисковать полученные преступным путем доходы» и добавить двухлетнее ограничение свободы после освобождения. Оно предполагает запрет посещать определенные места и накладывает обязанность регулярно отмечаться в инспекции.

«Перед прениями прокуратура в обмен на признание вины предлагала 12 лет лишения свободы», — сообщил Смирнов.

Следствие несколько раз предлагало Сафронову пойти на сделку, в том числе, в обмен на звонок матери, однако он отвечал отказом. «Я свой выбор, к слову, сделал — никаких сделок», — заявлял журналист.

Процесс проходит в закрытом от прессы и слушателей режиме из-за специфики дела, связанного с гостайной. Дело рассматривает тройка судей под председательством Дмитрия Гордеева. 30 августа защита заявила отвод всему составу суда. Приговор Сафронову огласят 5 сентября. В суде сообщили, что срок наказания суд огласит в открытом режиме.

Свидетель отказался от обвинения

29 августа защитник Сафронова Иван Павлов заявил, что от своих показаний отказался ключевой свидетель обвинения — политолог Демури Воронин. По словам Павлова, Воронин сам обвиняется в госизмене (его арестовали в Москве в феврале 2021 года) и согласился на сделку со следствием. Условием сделки были показания против Сафронова в обмен на смягчение приговора. Приговор обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову огласят 5 сентября в открытом режиме Приговор советнику главы «Роскосмоса», бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей»... 30 августа 17:55

«Но в суде он отказался от того, что говорил на стадии следствия, и дал другие показания — в пользу Сафронова», — сказал адвокат.

Он добавил, что Сафронова и Воронина познакомила журналистка и член СПЧ Екатерина Винокурова. «На суде она также дала показания, но против Сафронова», — рассказал адвокат.

По его словам, сторона обвинения не привела доказательств того, что журналист знал о связях его источников информации с иностранными спецслужбами. В связи с этим защита настаивает, что Сафронов занимался журналистской деятельностью, которую гособвинение пытается трактовать как разведывательную.

Ранее адвокаты требовали вернуть дело в прокуратуру в связи с рядом нарушений, но суд отклонил их ходатайство.

Лариша не вызвали на допрос

Кроме того, Мосгорсуд отказался вызвать на допрос гражданина Чехии Мартина Лариша. По данным следствия, именно ему Сафронов передал секретные сведения.

«Сторона обвинения утверждает, что Сафронов пересылал Ларишу материалы дела, а он передавал их в спецслужбы НАТО», — сказал агентству ТАСС адвокат Евгений Смирнов.

Он отметил, что защита опросила Лариша, однако суд отказался приобщить эти показания к материалам дела.

Согласно показаниям Лариша, он не получал от Сафронова материалы, содержащие тайну, а наоборот — настаивал на написании им статей, содержащих мнения и комментарии. Он также рассказал, что планировал с Сафроновым общий журналистский проект, который никак не был связан с получением секретных сведений.

В чем обвиняют журналиста

Иван Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» уже больше двух лет. Его задержали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. Вину он не признает. По словам Сафронова, он занимался исключительно журналистской деятельностью и не имел допуска к государственной тайне. Он считает, что его преследуют за его профессиональную деятельность. Адвокат Сафронова заявил, что прокурор предлагал журналисту признать вину за срок в 12 лет Прокурор Эльвира Зотчик предложила экс-журналисту «Коммерсанта» и советнику главы Роскосмоса Ивану... 30 августа 17:55

В Роскосмосе подчеркивали, что у Сафронова не было доступа к гостайне, а его дело никак не связано с работой в госкорпорации.

После задержания журналиста редакции ряда российских СМИ, в частности «Коммерсанта», Forbes, РБК и «Ведомостей» выразили поддержку Сафронову и призвали рассматривать его дело публично, а не в закрытом режиме. В ответ на это в Кремле заявили, что публикации в СМИ в поддержку Сафронова «основаны на эмоциях» и «не имеют ничего общего с профессионализмом».

По версии следствия, в 2012 году Сафронов был завербован представителем чешской спецслужбы и в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России с африканскими странами. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, следствие утверждает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот переслал представителям Цюрихского университета и Федеральной разведывательной службы Германии.