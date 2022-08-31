«Пугающее хобби – фото обнаженных женщин». Реальные истории сталкинга

Жителя Ярославля арестовали за изготовление и продажу видеоустройств для скрытой слежки. Тем временем сегодня технику для тайной записи видео или звука можно приобрести на любом маркетплейсе. Вот только не всегда эти устройства приобретаются для благих целей. «Газета.Ru» узнала у россиян о «жизненно необходимом» желании увидеть незнакомцев без одежды, шпионаже за близкими из-за недоверия и сталкинге «по рекомендации психотерапевта».

«Увидел, как он с кем-то переписывается. И тут понеслось»

Свой историей сталкинга поделился житель Санкт-Петербурга Илья Василевский, и в его случае преследователем стал он сам. Илья на протяжении нескольких лет шпионил за своим «молодым человеком», вплоть до момента, пока они не разошлись.

«У нас большая разница в возрасте. Ему 40, а мне 20 лет. И я всегда очень ревновал, потому что знал, что он до отношений со мной вел разгульный образ жизни и в целом никогда не был верным. В первый год отношений я держался и старался не ревновать, пока не увидел, как он с кем-то переписывается. И тут понеслось», – объяснил Илья.

По его словам, все началось с того, что он втайне установил сначала отпечаток своего пальца, а затем идентифицировал свое лицо по Face-ID на телефон возлюбленного. Потом, получив полный доступ, узнал все логины и пароли, и скачал приложения мессенджеров на свой ноутбук, чтобы без SIM-карты читать сообщения.

Этого оказалось мало. Василевский стал отслеживать местоположение своего молодого человека через iCloud.

«Я ввел его учетную запись и через функцию «найти iPhone» смотрел, где находится телефон. Потом стал просматривать записи с видеорегистратора на машине, а потом вообще с ума сошел: регистрировался в приложении гей-знакомств, в котором мы познакомились под фейковыми аккаунтами, переписывался с ним и назначал встречи, а когда он приезжал на них – фотографировал его, а от лица мальчика сливался. Так было трижды. Я хотел потом это распечатать вместе с перепиской, швырнуть ему в лицо и уйти от него. Но не получалось. Только следил и терпел», – констатирует Илья.

И добавляет, что сейчас психолог помог ему понять, что он находился в зависимых абьюзивных отношениях, но, чтобы закончить их, Василевскому потребовалось много времени.

«Я даже не знал, почему я продолжаю молчать, когда точно знаю о фактах встреч с другими парнями, но мне казалось, если я знаю, где он находится и о чем он говорит – я обладаю козырями. Но по факту я просто позволял вытирать о себя ноги и терпел отвратительное отношение, дожидаясь, когда наберусь сил, чтобы его бросить. Так или иначе все мое поведение – просто зависимость, которая проявилась на неокрепшей детской психике.

Самое страшное в том, что после расставания я продолжаю также не доверять другим мужчинам и все время думаю о контроле. Этот момент и прорабатываю с психологом. Но все это, конечно, довольно пугающе. Поэтому рекомендую всем, кто замечает за собой такое обращаться к специалистам», – подытожил Илья.

«Искусство, которое нельзя прятать»

Студентка из Москвы Дарья Конакова зарегистрировалась на сайте для практики иностранного языка весной этого года — и для нее попытка завести новых друзей и подтянуть английский не задалась с самого начала.

«Сначала пачками писали извращенцы, а девочки из других стран, которым я писала сама, просто не отвечали. Я почти отчаялась, пока мне в личку не пришло сообщение от россиянина Алексея. Аватарки у него не было, но не то, чтобы меня волновало, как он выглядит, а то, что он мне написал — очень порадовало. В сообщении было что-то типа «привет, я не ищу знакомств для романтических отношений, но люблю хорошее кино, искусство и Ремарка. В твоем профиле написано, что ты тоже. Может, будем болтать об этом на английском по часу в день?» Я чуть не пискнула от радости. Сразу ответила, стали переписываться – сначала на сайте, потом в мессенджере. И переписка затянулась до ночи», – вспоминает Дарья.

По ее словам, собеседник казался обычным парнем, хотя Дарья и замечала за ним некоторые странности сразу. Например, Алексей ни с того ни с сего завел разговор о постельной сцене из фильма, который они обсуждали, и сказал, что ему нравится нюхать и смотреть на девушек больше, чем сам секс.

«Я старалась все это игнорировать. Но не всегда удавалось. Было около полуночи, когда наше общение прервалось, потому что я пошла перекусить, а когда вернулась, увидела, что он прислал мне фотографии где-то 30-35 обнаженных женщин. Фото были сняты с разных ракурсов, на них были изображены разные девушки – они шли по лестнице, а кто-то снимал, что у них под юбкой, переодевались в раздевалке фитнес-зала, на пляже или вовсе у себя дома.

Я поначалу подумала, что это кадры из какого-то любительского порно и долго находилась в ступоре. Но все-таки решила спросить, что это все такое. Он ответил, что это его «коллекция», – говорит девушка.

Дарья все же решила, что фото взяты из интернета, но Алексей сказал, что он делал фотографии сам. Потом Конакова предположила, что на снимках бывшие девушки Алексея, но он ответил, что это «просто какие-то девушки», которые были «очень красивыми для того, чтобы не посмотреть, как они выглядят без одежды».

«На самом деле мне было жутко, но я продолжала с ним общение, потому что хотела новых подробностей. Ну и, конечно, сомневалась, что он и впрямь таким занимается, слишком крипово это все было для правды. Но «поиск по картинке» в интернете похожих фото не нашел, а чем больше мы говорили, тем больше мои сомнения развеивались.

Он в целом не звучал как здоровый человек, а когда я спросила, зачем ему его «коллекция», он сказал, что для него это «жизненно необходимо». Как всем остальным порно для мастурбации. Просто ему нравится делать своего рода «свое порно», когда он знает, что видит человека, которого встречал в жизни, и может с помощью снимков воспроизвести тот день в памяти», – рассказала Дарья.

Алексей апеллировал тем, что у людей разные сексуальные предпочтения и нельзя осуждать его за то, что его возбуждает. Когда же его собеседница спросила, зачем он прислал эти фотографии ей, он ответил, что эти кадры – «искусство», которое нельзя прятать, и он хочет делиться им со всеми. На аргументы о том, что девушки не давали согласие на эти снимки и Алексей не имеет права их не только делать, но и тем более показывать кому-то еще, тот отбивал, что девушки с фото все равно об этом не узнают, а лиц и вовсе не видно.

«Он говорил, что я моралистка и вообще, раз он сделал эти фото, значит они принадлежат ему и распоряжаться ими он будет как хочет. Я не понимала, как в таком эрудированном, образованном и приятном на первый взгляд человеке может одновременно жить такая циничная сволочь. Каждое сообщение было пронизано каким-то презрением. Он воспринимал эти фото и девушек на них как какие-то вещи, в принципе существующие только для того, чтобы удовлетворить его «хотелки». Сотрудник аэропорта Шереметьево пытался сфотографировать нижнее белье пассажирки В аэропорту Шереметьево сотрудник службы безопасности пытался снять на фото пассажирку... 30 августа 18:20

При этом, как я поняла, в реальной жизни он был довольно закрыт от окружающих, потому что, когда мы говорили о том, кто и как из нас проводит время – он чаще говорил о времени, проведенном дома наедине с собой. У меня постоянно создавалось ощущение, что он пытается усилить свою значимость, рассказывая о своем пугающем хобби. В общем я не психотерапевт, но я думаю, что там точно есть какой-то диагноз», – считает девушка.

Помимо прочего Алексей говорил Конаковой, что чувствует себя «здорово» во время слежки за кем-то и в целом проникать в женские раздевалки «очень забавно».

«Я до последнего хотела верить, что все это какие-то фантазии, пока он не назвал свой любимый для подглядываний спортивный зал. Я погуглила как выглядят раздевалки в этом зале и на некоторых фото, которые отправил Алексей, девушки были именно в этом помещении.

По-настоящему же страшно мне стало, когда он прислал мне несколько ссылок на мои страницы в разных социальных сетях, спросив я ли это, хотя я нигде этой информации не указывала. В общем, как только я это увидела, я удалила переписку и у него, и у себя, а в ближайшие дни сменила соцсети и номер телефона. До сих пор думаю, что надо было в полицию пойти, но с другой стороны даже потерпевших нет, доказывать было нечего» – констатировала Дарья.

«Бояться должна ты. Но это не точно. Тебе же не страшно?»

В начале августа Веронике Давыдовой из Екатеринбурга написал ее бывший одноклассник Николай, с которым она не общалась почти десять лет. Вероника знала, что Коле когда-то диагностировали шизофрению, но отказываться от общения с ним из-за этого не стала, дружелюбно ответив товарищу.

«После того, как мы перекинулись парой слов, Коля вдруг сказал, что его заблокировали в социальных сетях наши одноклассницы Рита и Катя. Я не придала этому значения, но потом выяснится, что очень зря.

Пока мы болтали об учебе, он выспрашивал обо мне личную информацию, например, замужем я или нет, где училась и где работаю, а еще постоянно упоминал в диалоге Риту. Я ему сказала шутя, мол, у тебя какая-то гиперфиксация на Рите, а он вдруг написал: «Рита испугалась, теперь у меня фиксация на Кате. Бояться должна ты. Но это не точно. Тебе же не страшно?»

Я тогда сильно напряглась, как-то тупо отшутилась и перевела тему, стали болтать ни о чем, но я в то же время написала Рите и Кате — чтобы понять, что происходит. И я пришла в ужас», – вспоминает Вероника.

Оказалось, что еще в июне Рите написал Коля. Она была с ним дружелюбна, пока он не стал намекать на «случайную любовь с металлистом», имея в виду себя. Перестав ему отвечать, Рита думала, что навязчивый одноклассник отстанет. Но он не прекращал писать.

«В один из дней он выложил фотографию Риты с мужем, сделанную исподтишка рядом с местным магазином, и прифотошопил топор к голове ее мужа с подписью: «Смотри, что я с ним сделал. Но ему нормально, все равно башкой никогда не пользовался. А я тебя любил и всегда буду».

Рита, понятно, перепугалась и заблокировала его сразу же, а Коля переключился на Катю», – делится Давыдова.

Катя заблокировала бывшего одноклассника сразу же, потому что Рита делилась с ней всем, что происходит, вот только в один из дней, возвращаясь домой, увидела Колю, сидящего в ее подъезде. Она тогда испугалась, а из ее квартиры вдруг вышел отец, который завел ее домой, а разговаривать с молодым человеком даже не пришлось.

Позже на странице Николая еще неделю продолжали появляться фотографии Кати, сделанные в разных частях города.

«Катя попросила своего соседа – нашего еще одного одноклассника Гену — провожать и встречать ее, если он будет дома. Он встретил ее всего пару раз, а потом Коля опубликовал фотографию Гены на стене в соцсети и написал: «Маньяк готовит покушение на кого-то из своих одноклассников». Это просто невероятная жуть», – констатирует Вероника.

И добавляет, что она, несмотря на это, продолжила общаться с Колей — была уверена, что он безобидный и пыталась узнать, зачем он ведет себя так по отношению к девочкам. Также она уговаривала его посетить врача. Экс-одноклассник же сначала писал девушке о том, что хочет умереть или проститутку, но потом все-таки разоткровенничался.

Он сказал, что ему обидно, что его заблокировали одна и другая подруги, а он сам не общался с людьми почти шесть лет. Вероника тогда рекомендовала ему не навязываться и найти специализированные группы в соцсетях для людей с расстройством как у него, или товарищей по интересам. Коля же сказал, что разговаривать с незнакомыми людьми ему дискомфортно, а знакомиться вживую очень сложно, потому что незнакомцы всегда «вяло реагируют, не как живые».

«Потом оказалось, что это психотерапевт посоветовал ему налаживать контакты со старыми знакомыми. И именно вот так Коля понял «налаживание». Потом говорил, что новые знакомые ему точно не нужны, ведь знакомых он видел, слышал и трогал, а новых друзей придется познавать заново, что его не устраивает. Я снова настаивала, мол, сходи ко врачу, тебе это нужно, но он считает, что «таблетки и психология не помогут устроить комфортную жизнь». Я сказала, что он пугает людей. А он заявил, что скоро совершит самоубийство. Я перестала ему отвечать», – говорит Вероника.

И добавляет, что она позвонила в психиатрическую клинику сразу же после этого разговора, а в наркодиспансере ей сказали написать заявление с его адресом и не ставить диагнозы самостоятельно. Но ни адреса Николая, ни контактов его родных никто не знает. Поэтому ситуацию пришлось оставить как есть.