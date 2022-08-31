«Я не чувствую себя забытым». Умер последний глава СССР Михаил Горбачев

В возрасте 91 года после продолжительной болезни умер Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР. Политик страдал от заболевания почек. Его госпитализировали еще в 2020 году, с тех пор он находился под постоянным наблюдением врачей. Бывшего генсека похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с супругой Раисой. Биография Горбачева и пять его ярких цитат — в материале «Газеты.Ru».

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сообщили в Центральной клинической больнице.

Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева, а утром направит телеграмму родным и близким. Соболезнования также выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе», — указала глава ЕК.

«Газета.Ru» собрала пять ярких высказываний политика:

О конфликте с Западом:

«Сейчас снова говорят о конфронтации между Востоком и Западом, о холодной войне, о гонке вооружений. И многое придется начинать заново. Я считаю, что Россия — за диалог. И знаю, что многие на Западе тоже считают, что нельзя нынешнее состояние продлевать еще на несколько лет, а то и больше. Чтобы возобновить нормальное взаимодействие, потребуется политическая воля, но иного пути, кроме диалога, нет», — сказал Горбачев в интервью агентству РИА «Новости» 11 января 2021 года.

О распаде Советского Союза:

«Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранен, история не знает сослагательного наклонения. Но я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — рассуждал он в интервью британской газете The Times в 2020 году.

О будущем России:

«Я верю, что демократический путь развития России — единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы», — заявлял Горбачев в связи с 30-й годовщиной августовского путча 1991 года, 18 августа 2021 года.

О ядерном оружии:

«Сторонники ядерного сдерживания утверждают, что оно является гарантом мира и безопасности, на это я отвечаю: ядерное оружие спасло мир — это опасный миф в опасном мире», — подчеркивал Горбачев в интервью ТАСС.

О себе:

«Я не чувствую себя одиноким или забытым. Одинок только в одном отношении — что нет Раисы [Горбачевой]», — поделился политик в интервью «Комсомольской правде» в 2019 году.

Продолжительная болезнь

В середине июня ТАСС со ссылкой на источник в окружении политика сообщал, что бывший президент СССР находился под непрерывным наблюдением врачей. Источник назвал место похорон Михаила Горбачева Экс-президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом... 31 августа 01:55

Telegram-канал Mash утверждал, что состояние Горбачева «периодически ухудшается, бывшего генсека недавно стали возить на диализ почек в московскую больницу, время от времени ему проводят очистку крови».

«Он был госпитализирован [в 2020 году], в самом начале [пандемии] ковида, это было требование врачей ЦКБ. Как бывший президент он имеет возможность такую. И врачи, с которыми мы общались, они говорили, — ему было 88 [лет], — что ему лучше быть под режимом [медицинского наблюдения], под охраной», — говорил собеседник ТАСС.

При этом он утверждал, что состояние бывшего генсека не ухудшалось.

Горбачев страдал от заболевания почек. Эту информацию в начале лета подтверждал «Горбачев-фонд», в частности, сообщив, что политик последние несколько лет проходил гемодиализ.

«В целом [дела у него] более-менее. Конечно, какие-то возрастные болезни мучают. Болезни-то и не уходят, к сожалению», — говорил в июне пресс-секретарь фонда Владимир Поляков.

Жизненный путь и карьера

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное в крестьянской семье. Его отец был механизатором на машинно-тракторной станции, а мать всю жизнь проработала в колхозе. Сам Горбачев в 15 лет работал помощником комбайнера. За ударный труд на уборке зерновых его наградили орденом Трудового Красного Знамени в 1949 году, эта награда позволила ему поступить в МГУ без экзаменов год спустя. В 1955 году Горбачев окончил юридический факультет. Экс-глава протокола Кремля Шевченко: Горбачев запомнился своей мечтой, желанием изменить мир Бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачев многое сделал... 31 августа 00:12

В 1971 году стал членом центрального комитета КПСС, а в 1978 году Горбачева избрали секретарем ЦК КПСС, он курировал вопросы сельского хозяйства.

Горбачев занял высший государственный пост в 1985 году и почти сразу провозгласил новый политический курс, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью конституции о руководящей роли Коммунистической партии. Во многие языки мира в тот период вошли русские слова «перестройка» и «гласность».

В 1990 году получил Нобелевскую премию мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года. На следующий день прекратил существование Советский Союз. В трудовой книжке, которая хранится в «Горбачев-фонде», до сих пор нет записи о том, что Горбачев покинул должность главы государства.

После ухода с поста президента СССР Горбачев занимался общественной и литературной деятельностью. С 1992 года он опубликовал несколько десятков книг на десяти языках, а также принял участие в съемках фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином 2», где сыграл самого себя.