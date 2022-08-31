Еда, сон и жизненные цели: петербургский миллиардер поделился секретами молодости

Жить долго и счастливо, сохраняя при этом молодость – мечта миллионов людей на протяжении едва ли не всей истории существования человечества. Достаточно вспомнить сюжеты известных сказок от сбора молодильных яблок до купания царя из «Конька-Горбунка» в чане с кипятком. Но сохранение молодости и здоровья – категория не сказочная, а вполне реальная, имеющая под собой научную основу и ряд проверенных методик. Одним из людей, активно популяризирующих тему долголетия в России, является петербургский бизнесмен Андрей Фоменко. О правилах жизни, которых он придерживается, и его рекомендациях в области сохранения молодости – в материале «Газеты.Ru».

Предприниматель Андрей Фоменко — инвестор, основатель ФХК «Империя», в который входит крупнейшая в Санкт-Петербурге сеть бизнес-центров «Сенатор». Помимо бизнеса, с 1996 года он развивает проекты в сфере продления жизни. Его некоммерческий фонд «Вечная молодость» занимался поддержкой российских ученых, а компания IVAO — финансированием исследований в области борьбы со старением.

Уже долгое время Андрей Фоменко активно популяризирует тему долголетия в России. Он организовал международную конференцию «Биомедицинские инновации для здорового долголетия», а в 2021 году опубликовал книгу «Фокус на жизнь. Научный подход к продлению молодости и сохранению здоровья». В скором времени выйдет еще одно издание по схожей теме. По словам Фоменко, обе книги стали результатом многолетней работы в рамках экспериментального antiage-проекта VSH25.

Очевидно, что сохранение молодости, долголетие и здоровье требуют комплексного подхода, и волшебной таблетки для достижения этих целей нет, однако, по мнению Андрея Фоменко, следование ряду принципов позволит замедлить старение и повысить качество жизни в целом.

Поставить перед собой цель

Бизнесмен полагает, что самые высокие шансы на долгую жизнь имеют люди, знающие, зачем они живут. По его словам, этот постулат подтвержден множеством исследований. Кроме того, наличие цели в жизни характерно для обитателей так называемых «регионов долголетия». Так, у жителей японского острова Окинава существует практика, называемая икигай. Это слово переводится на русский язык как «то, что придает жизни смысл, ради чего стоит просыпаться каждое утро».

В свою очередь, обитатели полуострова Никоя в Коста-Рике полагают, что для долгой счастливой жизни необходим plan de vida. То есть нужно постоянно искать причину, чтобы радоваться каждому наступившему дню.

«Она может быть связана с чем угодно. Кому-то интересно выращивать цветы. И это прекрасно. Цель моей жизни — в ее продлении. Я люблю повторять: «Смысл жизни — в самой жизни» (в прямом значении этого слова)», — говорит Андрей Фоменко.

Чувствовать себя моложе, чем на самом деле

Ученые пришли к выводу, что ощущение себя моложе фактического возраста является главной составляющей хорошего здоровья и долгой жизни, отмечает предприниматель. И наоборот, субъективное ощущение себя старше отражает более быстрое старение мозга.

«В ходе 20-летнего исследования выяснилось, что испытуемые, которые чувствовали себя на 8-13 лет старше, имели повышенный риск ранней смерти на 18-25%. Поэтому я стараюсь чувствовать себя на 25 лет», — делится опытом бизнесмен.

Заниматься умеренной физической активностью

Упражнения, по словам Андрея Фоменко, рассматриваются как полезный стресс для организма, положительно влияющий на различные аспекты физиологии. Так, доказано, что умеренный стресс, обусловленный физическими нагрузками, замедляет старение скелетных мышц, активирует работу антиоксидантных систем организма, нормализует обменные процессы и снижает давление, говорит он.

«Чтобы жить долго, не нужно заниматься спортом профессионально, достаточно выполнять упражнения умеренной интенсивности хотя бы 15 минут в день. Это может быть быстрая ходьба, бег, аэробика, езда на велосипеде, теннис и т. п. Я, например, каждое утро полтора часа занимаюсь йогой и дыхательными упражнениями, гуляю с собакой», — поясняет Фоменко.

Правильно питаться

Советами о правильном питании сегодня никого не удивишь. Но тем не менее этот вопрос до сих пор остается открытым. Большинство исследований по этой теме, проанализированных бизнесменом, показывают, что питаться нужно разнообразно: в основном растительной пищей без искусственных добавок, избегать ультра-обработанных продуктов.

«Кроме того, я придерживаюсь принципа осознанного питания и пять раз в неделю практикую интервальное голодание. Нужно учиться слышать внутренние сигналы, чтобы понять, как, когда и что нужно есть, а также осознавать голод и чувство сытости», — советует предприниматель.

Поддерживать ментальное здоровье

Последний совет Андрея Фоменко по порядку, но не по значению, касается внутреннего мира. По его словам, позитивное отношение к жизни, работа по управлению стрессом, тренировка ума (чтение, изучение языков, логические игры) играют ключевую роль в поддержании ментального здоровья и увеличении продолжительности жизни.

«Я стараюсь читать каждый день. В основном это научно-популярная литература. Одним из самых эффективных методов «освободить разум» от лишнего скопившегося негатива является медитация и визуализация. Если у вас нет времени для практики, то Далай-лама на этот случай говорил: «Лучшая медитация — это сон». И я согласен с ним. Чтобы жить долго, нужно спать 7-8 часов в сутки. Иногда полезно подремать днем, но не более одного часа», — резюмирует он.