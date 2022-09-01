Названы две версии причины гибели топ-менеджера «Лукойла» в Москве. Они противоречат друг другу

Утром 1 сентября погиб топ-менеджер «Лукойла» Равиль Маганов. Он выпал из окна шестого этажа ЦКБ управделами президента, где проходил лечение из-за проблем с сердцем, а также принимал антидепрессанты. Смерть наступила из-за полученных травм при падении. По одной из версий, это мог быть суицид, по другой — случайность. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Москве после падения из окна шестого этажа ЦКБ управделами президента скончался председатель совета директоров нефтегазовой компании «Лукойл» Равиль Маганов. Первыми о ЧП на улице Маршала Тимошенко сообщили Telegram-каналы «112» и Mash.

Mash сообщил, что тело 67-летнего топ-менеджера нашли под окнами сотрудники больницы, он скончался от полученных травм при падении. «112» также не привел деталей.

Смерть Маганова подтвердили РБК в пресс-службе Центральной клинической больницы с поликлиникой (ЦКБ) управделами президента. Издание пишет, что инцидент произошел около 7:30 утра, Маганов получил смертельные травмы из-за падения с высоты.

Сотрудники полиции на месте опрашивают дежурных врачей, пациентов. Им предстоит также изучить камеры видеонаблюдения.

Чуть позже СМИ стали называть предварительные версии причины смерти.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что Маганов покончил с собой.

«В результате суицида в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко погиб глава совета директоров «Лукойла» Маганов. Он попал в больницу с сердечным приступом. Кроме того, он принимал антидепрессанты», – сказал собеседник агентства.

В то же время Telegram-канал Baza сообщает, что топ-менеджер «Лукойла» мог выпасть из окна случайно – во время курения.

На окне нашли пачку сигарет, а сам Маганов мог находиться на балконе, не предназначенном для выхода.

Также отмечается, что он выпал со стороны главного здания больницы, на котором нет камер видеонаблюдения – проводится ремонт фасада. Baza уточняет, что в соседней палате лежала его супруга, а предсмертных записок не было.

В самой нефтяной компании причину сообщили, что Равиль Маганов ушел из жизни «после тяжелой болезни».

»​​C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов. Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие Компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли. <...> Многотысячный коллектив ЛУКОЙЛа скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования семье Равиля Ульфатовича Маганова», — говорится в некрологе.

В структурах компании он работал с 1993 года, к 2020 году он дошел до позиции главы совета директоров.

Как пишет msk1.ru, именно Маганов предложил назвать компанию «Лукойлом». Оно образовано по первым буквам основных нефтедобывающих предприятий «Лукойла»: Лангепас, Урай и Когалым.

Отца Равиля Маганова признали заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности СССР, а его брат Наиль Маганов – гендиректор нефтяной компании «Татнефть».

Как отмечают СМИ, Равиль Маганов погиб в день рождения Вагита Алекперова, до апреля 2022 года — совладельца и президента «Лукойла».