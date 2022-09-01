Названы две версии причины гибели топ-менеджера «Лукойла» в Москве. Они противоречат друг другу

В Москве после падения из окна шестого этажа ЦКБ управделами президента скончался председатель совета директоров нефтегазовой компании «Лукойл» Равиль Маганов. Первыми о ЧП на улице Маршала Тимошенко сообщили Telegram-каналы «112» и Mash.
Mash сообщил, что тело 67-летнего топ-менеджера нашли под окнами сотрудники больницы, он скончался от полученных травм при падении. «112» также не привел деталей.
Смерть Маганова подтвердили РБК в пресс-службе Центральной клинической больницы с поликлиникой (ЦКБ) управделами президента. Издание пишет, что инцидент произошел около 7:30 утра, Маганов получил смертельные травмы из-за падения с высоты.
Сотрудники полиции на месте опрашивают дежурных врачей, пациентов. Им предстоит также изучить камеры видеонаблюдения.
Чуть позже СМИ стали называть предварительные версии причины смерти.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что Маганов покончил с собой.
«В результате суицида в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко погиб глава совета директоров «Лукойла» Маганов. Он попал в больницу с сердечным приступом. Кроме того, он принимал антидепрессанты», – сказал собеседник агентства.
В то же время Telegram-канал Baza сообщает, что топ-менеджер «Лукойла» мог выпасть из окна случайно – во время курения.
На окне нашли пачку сигарет, а сам Маганов мог находиться на балконе, не предназначенном для выхода.
Также отмечается, что он выпал со стороны главного здания больницы, на котором нет камер видеонаблюдения – проводится ремонт фасада. Baza уточняет, что в соседней палате лежала его супруга, а предсмертных записок не было.
В самой нефтяной компании причину сообщили, что Равиль Маганов ушел из жизни «после тяжелой болезни».
»C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов. Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие Компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли. <...> Многотысячный коллектив ЛУКОЙЛа скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования семье Равиля Ульфатовича Маганова», — говорится в некрологе.
В структурах компании он работал с 1993 года, к 2020 году он дошел до позиции главы совета директоров.
Как пишет msk1.ru, именно Маганов предложил назвать компанию «Лукойлом». Оно образовано по первым буквам основных нефтедобывающих предприятий «Лукойла»: Лангепас, Урай и Когалым.
Отца Равиля Маганова признали заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности СССР, а его брат Наиль Маганов – гендиректор нефтяной компании «Татнефть».
Как отмечают СМИ, Равиль Маганов погиб в день рождения Вагита Алекперова, до апреля 2022 года — совладельца и президента «Лукойла».