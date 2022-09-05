Истребители НАТО вылетали на перехват бизнес-джета. Он разбился у берегов Латвии

Бизнес-джет Cessna 551, вылетевший из Испании, потерял контакт с диспетчерами, когда направлялся в Германию. С ним пытались связаться, но безуспешно. Из-за странной траектории борта в воздух подняли истребители НАТО. Вслед за этим самолет стал терять скорость и высоту. Его нашли у берегов Латвии. Подробности трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Небольшой частный самолет Cessna 551 с бортовым номером OE-FGR потерпел крушение у побережья Латвии. Инцидент произошел в Балтийском море недалеко от Вентспилса вечером 4 сентября, пишет Delfi. По данным Bild, на борту были пилот, муж, жена и дочь. В то же время латвийское агентство LETA пишет, что в самолете было шесть человек.

Бизнес-джет, зарегистрированный в Австрии, летел из Хереса на юге Испании. Оттуда он вылетел в 12:56 (по Гринвичу). На сайте FlightRadar24 не был указан пункт назначения, но Delfi пишет, что это был Кельн.

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Вскоре после взлета пилот сообщил, что в салоне проблемы с давлением. После Пиренейского полуострова контакт с самолетом был потерян. Самолет повернул над Парижем и Кельном.

После того, как он пролетел кельнский аэропорт, авиадиспетчерская служба попыталась связаться с бортом, но безуспешно. Шведский телеканал SVT уточняет, что сначала самолет держался на высоте около 11 тыс. м и поддерживал скорость около 670 км/ч.

Из-за подозрительной траектории полета к самолету были отправлены немецкие истребители Tornado, а затем и датские. Бизнес-джет в это время направлялся к Балтийскому морю, к шведскому острову Готланд.

В 17:37 по Гринвичу частный самолет стал быстро терять скорость и высоту. Предварительно, пилот частного самолета Cessna потерял сознание, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на немецкое информагентство DPA.

В то же время шведская спасательная служба сообщает, что пилоты истребителей НАТО при визуальном контакте в воздухе в кабине Cessna никого не увидели.

Частное судно упало примерно в 6,5 км к северо-западу от Вентспилса.

«Спустя 20 минут на место крушения прибыл корабль береговой охраны, который продолжит поисковые работы. К ним также привлечены вертолеты из Швеции и Литвы», – цитирует Delfi главу Центра координации поисковых и спасательных операций на море Службы береговой охраны Морских сил Латвии Петериса Субботу.

Спасательный вертолет смог найти в воде обломки и нефтяное пятно. Пресс-секретарь ВМС Латвии Лива Вейта заявила, что власти страны направили на место крушение бизнес-джета корабли.

По данным сайта MarineTraffic, к спасательным работам привлечен и паром Stena Line, который курсирует между Нюнесхамном (Швеция) и Вентспилсом. Delfi пишет, что в момент крушения судно находилось неподалеку от места происшествия.

Компания GG Rent, зарегистрированная в Кельне как владелец самолета в австрийском реестре воздушных судов, пока не комментировала происходящее, отмечает агентство Reuters.

По мнению представителя Центра координации поисковых и спасательных операций на море Службы береговой охраны Морских сил Латвии Юхана Алина, «нет никакой надежды, что есть выжившие».

Cessna 551 – это турбовентиляторный двухмоторный легкий самолет бизнес-класса. Он был разработан американской фирмой Cessna Aircraft Company и является модернизированной версией бизнес-джета Cessna 550 Citation II. Первый серийный самолет поднялся в воздух 14 февраля 1984 года. Этим самолетом управляет один пилот.