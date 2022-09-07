«Бить никого не будет»: Госдуме предложили оградить детей от идей чайлдфри

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий популяризацию среди детей идеологии бездетности. Таким образом авторы документа хотят оградить детей и подростков» от «деструктивного контента». Противники запрета идеологии чайлдфри считают, что такая норма приведет к объявлению «вне закона» большей части населения страны.

Первый законопроект

Заксобрание Башкирии и депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева предлагают внести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Они считают, что необходимо запретить пропаганду идеологии добровольного отказа от рождения детей (чайлдфри) среди несовершеннолетних.

«Популярность идеологии связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма – философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей», – говорится в пояснительной записке в законопроекту.

Там отмечается, что сторонники чайлдфри формируют «основу деструктивного социального поведения», которое базируется на добровольном отказе от продолжения рода.

Это, как подчеркивается в документе, «идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

«Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — убежденыавторы поправок.

«Законами будем лечить»

Депутат фракции «Единая Россия» Римма Утяшева – одна из инициаторов законопроекта – заявила «Газете.Ru», что нужно оградить детей и подростков от нетрадиционных ценностей.

«В нашем государстве женщина – это мама будущая, мужчина – это папа, и дети. И наша идеология направлена на сохранение семейных ценностей, на материнство и детство», – подчеркнула Утяшева.

Что касается наказания, она отметила, что «арестовывать и сажать» не будут. Планируется запретить «большие демонстрации, большие митинги»: «бить никого не будем, не переживайте».

«Будем словом, слово лечит, доброе слово. Посмотрите, как красивы роды, как мама любит своего ребенка – это же красота, это счастье. Об этом будем говорить», – пообещала автор поправок.

Она также рассказала, что чайлдфри, «которые в детстве что-то нехорошее увидели», вызывают у нее, как у акушер-гинеколога, жалость.

«Состарятся – как они будут? Одни что ли будут? Об этом тоже надо думать. Я верю, что мы сможем максимально их убедить, что эта линия уйдет. Но это время, время лечит. И законами будем лечить и делами помогать семьям. Мы не ради наказания, наоборот, мы оберегаем, показываем, что это нехорошо. Они неправы. А детей надо учить хорошему», – заключила Утяшева.

Второй законопроект

Совфед совместно с Роскомнадзором также разрабатывает свой законопроект «о расширении перечня тем деструктивного контента, подлежащих блокировке». Предлагается объявить запрещенной информацию, пропагандирующую идеологию чайлдфри и радикального феминизма.

«Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри», – рассказала сенатор Маргарита Павлова, поддерживающая ограничение распространения идеологии чайлдфри.

Ее коллега Людмила Нарусова считает, что парламент уже «наштамповал законов» о подобных запретах, а внесудебные решения по ним являются неконституционными. Она заявила, что «концептуально против» таких запретов. Если их и вводить, то они должны быть «судебными, мотивированными».

Председатель МОО «Женский голос» Татьяна Сухарева уверена, что в случае принятия поправок большинство женщин будут объявлены вне закона.

В феврале она заявила «Газете.Ru», что готовит обращение против этого законопроекта.

«Я не могу принять решение не рожать, хотя это касается моего здоровья, моей жизни, это касается моих финансов. То есть я обязана делать то, что может принести вред моему здоровью. Я обязана слушать, с кем мне жить, как мне жить», – возмутилась феминистка.

Третий законопроект

В Госдуме разрабатывается еще один проект, касающийся чалдфри. Депутаты предлагают внести «поправки в два законопроекта: в законопроект об информационной политике 2006 года базовый и в закон о государственной поддержке кинематографии». Об этом в июле рассказала «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, планируется запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания традиционных семейных ценностей в том числе через искусство на средства из бюджета.

Она отметила, что пусть движение чайлдфри – это не пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, но, «с другой стороны, это движение, которое получило широкое распространение у нас сейчас и по сути дела оно направлено на отрицание традиционных семейных ценностей».

«А наши традиционные семейные ценности – это дети», – пояснила она.

По словам авторов документа, в настоящее время в России нет запрета на пропаганду подобного рода, в том числе » с использованием кинопроката», поэтому в числе мер предлагается запретить выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду нетрадиционных семейных ценностей.

Что говорят психологи

Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что каждый пятый взрослый придерживается идеологии чайлдфри. Причем решение об этом они принимают «чаще всего в подростковом или в возрасте около 20 лет». И потом его не меняют: «Чайлдфри, особенно женщинам, часто говорят, что они передумают, но наше исследование показало, что они не меняют своего решения».

Опрос был проведен в штате Мичиган среди 1500 человек. Статья с итогами исследования опубликована в журнале Scientific Reports.