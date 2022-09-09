«Химичка залезла на кафедру и показала, что у нее между ног». Учителя, которые сошли с ума

С 1 сентября этого года психическое здоровье всех, кто осуществляет образовательную деятельность, в обязательном порядке будут проверять. Какие диагнозы сделают педагогов профнепригодными, как распознать психически нездорового учителя и на какие выходки способны неуравновешенные учителя — в материале «Газеты.Ru».

«Сейчас я вам покажу то, чего вы еще не видели»

Москвичка Елена Грошева окончила школу в конце 90-х годов, и у нее множество вопросов к учителям. В ее воспоминаниях есть и преподаватель физкультуры, который любил помогать девочкам в прыжках через козла, хватая за ягодицы, и трудовик, кричащий на второклассников так, что это могло нанести детям не только психотравму, но и привести к краткосрочному нарушению слуха. Но все это, по словам Елены, не сравнить с преподавательницей, у которой было самое настоящее психическое расстройство.

«Не знаю, сколько лет было Марии Ивановне, но тогда нам казалось, что не меньше 60. Она вела у нас химию в десятом классе, и на протяжении года нам удалось застать дебют и развитие ее психического заболевания. Поначалу она казалась милой и не особо требовательной старушкой, но вскоре в ее поведении начали появляться тревожные звоночки», – рассказывает Елена.

По ее словам, Мария Ивановна могла внезапно замолчать посреди урока и, уставившись в окно, тихонько бормотать себе что-то под нос. Затем она стала проявлять особое внимание к мальчикам, могла подойти и погладить кого-то из них по голове, взять за руку во время ответа у доски, погладить по спине.

«Любовь к мальчикам у нее коррелировала с тотальным игнорированием девочек. А однажды во время урока она вообще выставила всех учениц за дверь. Потом начались намеки на то, что «ей есть что нам рассказать, а может быть и показать». Мы, будучи подростками, понимали, что речь явно не о химических опытах.

Ближе к весне Мария Ивановна пришла в школу в каком-то неадекватном состоянии, а под глазом у нее сиял огромный синяк. Ее быстро заметили другие учителя и куда-то эвакуировали, наверное, на больничный. Кто-то из учеников рассказал об этом случае и других странностях «химозы» родителям», – говорит Грошева.

После этого вся школа узнала, что Мария Ивановна живет с сыном-алкоголиком, который ее периодически избивает. Все прониклись сочувствием к женщине и решили потерпеть ее «странности», как оказалось – зря.

«История эта, как и педагогическая карьера Марии Ивановны, закончилась майским днем, когда она взобралась на кафедру в кабинете химии с радостным криком: «А сейчас я вам все-таки покажу то, чего вы еще не видели!» Усевшись на столе, учитель широко раздвинула ноги, и, анонсировав дальнейшие свои действия возгласом с нецензурным и уничижительным упоминанием женских половых органов, задрала юбку. Под которой не было нижнего белья», — вспоминает Елена.

«Виват Альма-матер, виват профессура!»

Оренбурженка Владислава Томская выпустилась из школы около пяти лет назад — и в ее жизни тоже была учительница, которая «сошла с ума».

«Вера Андреевна преподавала литературу и в целом всегда вела себя нормально. Пока в ее жизни не случилась трагедия. Мы учились в десятом классе, когда ее сестру у нее на глазах сбила машина. Тогда оставался месяц до летних каникул, и весь этот месяц ее не было на учебе.

В следующем учебном году Вера Андреевна начала преподавать снова, но уже была совсем не такой, какой мы ее знали. Мы решили, что всему виной стресс после смерти сестры, поэтому старались не обращать внимание на странности, но в какой-то момент игнорировать это стало невозможно», – делится Владислава.

Все началось с мелочей. Иногда Вера Андреевна могла себе под нос обозвать «мразью» или «уродом» кого-то из учеников, когда они, например, отвечали у доски. А в один из дней учительница начала урок с того, что попросила всех достать листочки и записать гимн школы, который сама сочинила.

«Я помню только первые строчки: «Виват Альма-матер, виват профессура! Виват всем ученым и школе виват!» Мы пели это перед началом каждого ее урока!

Сначала воспринимали все это как шутку, думали, ну, порадуем старушку, раз головой тронулась, потешим самолюбие, но чем было дальше, тем хуже», – говорит Томская.

Так, в один день Вера Андреевна подралась с опоздавшим учеником.

«Сережа опоздал минут на десять на ее первый урок, постучался и попросил войти, а она резко подбежала к двери, захлопнула ее и начала кричать ему, что, если он не хочет учиться, должен уйти из школы и больше в нее не возвращаться. Сережа стал дергать ручку на себя, мол, да ладно вам, я сменку забыл, пришлось возвращаться, а она опять ее на себя и вопит, что для него «образование больше недоступно» и «вход в школу закрыт». Так они дергали дверь туда-обратно около минуты, пока Сережа не распахнул ее и не зашел в класс.

Тогда Вера Андреевна стала колотить его руками, начала душить и орать, что он мерзавец и должен идти вон и гореть в аду, если не стремится к знаниям. Мы стали разнимать их, а на шум и крики сбежались учителя и ученики из соседних кабинетов. Там весь урок были какие-то разбирательства у директрисы, на них пригласили нашу старосту. Там она поговорила с директором один на один и рассказала про все странности Веры Андреевны. На следующий день на работу она уже не вышла, ее уволили. По слухам узнали, что учительницу направили на лечение в психиатрическую клинику», – заключила Владислава.

Как понять, что учитель сошел с ума

Как говорит семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова, прежде всего на психическое нездоровье педагога указывают его вспыльчивость, несдержанность и агрессия. Как правило, психически нестабильные учителя позволяют себе кричать на детей, запугивать их и угрожать.

«В моей практике был случай, когда учитель угрожал детям втыкать в них иголки. Часто у психически нездоровых учителей бывают звуковые галлюцинации, им, например, кажется, что дети их обзывают, хотя это не так.

Сейчас ситуация в нашей стране складывается так, что те медицинские освидетельствования, которые проходят педагоги, просто пропускают психиатрию, потому что представляют из себя по большей части обычную отписку. Для выявления серьезного заболевания нужно более глубокое исследование», – считает Наумова.

По словам психолога, самое важное в ситуациях с психически нездоровыми педагогами – дать детям понять, что они не должны бояться сообщить о ситуации родителям. При этом не нужно настраивать детей против учителей и позволять им с ними «сражаться».

«Детям нужно говорить, что они должны быть вежливыми с учителями, а если педагог кричит, посоветовать говорить тихо. Чтобы любой человек, находящийся в психическом перевозбуждении, успокоился, нельзя отвечать ему криком. Нужно быть очень сдержанным. Это защитит от импульсивных поступков. Например, от перехода к физическому насилию. Поэтому, в первую очередь, родители должны научить детей сохранять спокойствие», – советует семейный психотерапевт.

Если же ребенок столкнулся с неадекватным поведением учителя, первостепенная его задача – как можно скорее проинформировать об этом других педагогов или позвонить родителям.

«Если ребенок пожаловался, что бы там ни было, – это повод встретиться с учителем и поговорить, чтобы у вас сложилось собственное мнение. А еще нужно обязательно проинформировать о неадекватном поведении учителя администрацию школы, чтобы они обратили внимание и проверили педагога», – рекомендует детский психолог.

В случае же если школьник уже имел опыт общения с неадекватным преподавателем и испытал на себе, например, запугивания с его стороны – лучше всего посетить вместе с ребенком психолога, чтобы ему помогли реабилитироваться.

«Самое главное – не терпеть и не затягивать сложную ситуацию, а вовремя обращаться к администрации школы за помощью», – подытоживает психотерапевт Наумова.

Кому теперь нельзя преподавать

С 1 сентября 2022 года в силу вступил приказ Минздрава РФ № 342н, в соответствии с которыми все без исключения работники сферы образования будут подлежать обязательному психиатрическому освидетельствованию.

Ранее такое освидетельствование проводилось только на добровольной основе и только при трудоустройстве педагогом. Проходить его должны были преподаватели учебно-воспитательных учреждений и работники речевых профессий, чья сфера деятельности связана с перенапряжением голосового аппарата.

Теперь же проверять будут всех, кто осуществляет образовательную деятельность. Даже несмотря на то, что все педагоги и так проходят регулярную диспансеризацию, которая включает в себя осмотр врачом-психиатром.

Согласно приказу, по результатам психиатрического освидетельствования преподавателя могут признать профнепригодным из-за того или иного расстройства, а педагог будет иметь право вернуться к деятельности после переосвидетельствования не ранее чем через пять лет.

Минздрав разработал проект нового перечня медицинских противопоказаний в области психиатрии для ряда профессий, куда входят и педагоги.

В список вошли в том числе: невротические, шизотипические, соматоформные и бредовые расстройства, фобии, расстройства половой идентификации, например, транссексуализм, шизофрения, различные виды деменции, неалкогольный делирий, аффективные расстройства и расстройства настроения, например, биполярное расстройство или рекуррентное депрессивное расстройство, а также расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость и аутизм.