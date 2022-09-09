«Ради этого и буду теперь жить»: отец убитой под Ростовом семиклассницы хочет отомстить убийце

В Красносулинском районе Ростовской области в лесополосе нашли тело ученицы седьмого класса со следами насильственной смерти. Утром 7 сентября девочка отправилась в школу, но обратно домой не вернулась. По факту исчезновения девочки возбудили дело об убийстве, поиски Джессики Ероховой продолжались два дня. По подозрению в убийстве задержали одного из местных жителей. СМИ сообщают, что ранее 34-летний подозреваемый уже был судим.

На окраине села Прохоровка в Ростовской области в лесополосе нашли тело 14-летней школьницы с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Девочка пропала 7 сентября по дороге в школу. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство». В Ростовской области нашли мертвой пропавшую школьницу В Ростовской области нашли мертвой 14-летнюю школьницу, которая пропала два дня назад. Об этом сообщается... 09 сентября 19:19

Погибшая была единственным ребенком в семье. Ее родители давно развелись, а сама она жила с бабушкой и парализованным дедушкой. Односельчане рассказывали, что погибшая была домашней девочкой и никогда не уходила из дома надолго.

«Она вышла из дома в пятнадцать минут восьмого, но до школы так и не дошла. Домой не вернулась», — сообщил изданию «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах и уточнил, что бабушка пропавшей в тот же день обратилась с заявлением в полицию.

Отец девочки рассказал изданию, что не понимает, почему в школе сразу не забили тревогу, когда его дочь не пришла на уроки.

«Ей идти километр по полю, людей нет. И когда она не появилась в классе, никто из школы не позвонил и не сказал, что ее нет. Мы потеряли часов 12! — сказал мужчина и заявил, что хочет отомстить убийце. — Только ради этого, наверное, и буду теперь жить».

Он рассказал, что работал в Ростове, но к дочери приезжал постоянно.

«Я не знаю, что мне теперь делать. Кажется, что сейчас приду домой, а она подбежит и обнимет меня. Доченька была для меня всем», — поделился отец погибшей.

Два дня поисков

Девочку искали и волонтеры, и сотрудники правоохранительных структур. Через два дня местные жители нашли ее вещи на окраине села. Ежегодно в России пропадают более 40 тыс. детей Ежегодно по всей России пропадают более 40 тыс. детей, больше тысячи из них числятся пропавшими... 25 мая 07:42

«Около заброшенной шахты двое мужчин сначала увидели портфель, а потом, чуть дальше, обувь. Мужчины сразу обратились в полицию», — рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону».

Оперативники обнаружили тело девочки в лесополосе.

Как рассказал собеседник KP.ru в правоохранительных органах, есть подозрение, что перед смертью ребенок подвергался насилию, однако точнее станет известно по результатам экспертиз.

«Улики на месте трагедии указывают на то, что перед смертью девочку изнасиловали», — сообщило издание 161.ru со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Преступник закопал тело убитой рядом с угольной шахтой, в безлюдном месте.

Кого подозревают в убийстве

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По данным источника «Известий», мужчина и ранее был судим также за убийство, грабеж и квартирую кражу. В то же время издание 161.ru со ссылкой на ГУМВД по Ростовской области указывает, что подозреваемый был судим только за попытку убийства.

«В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия», — заявили в региональном управлении СК.

Источник «КП-Ростов-на-Дону» сообщил, что подозреваемого задержали дома.

«Он не ожидал, что его поймают, поэтому был удивлен, когда в дом нагрянули оперативники», — сказал собеседник издания.

Отец погибшей девочки рассказал, что у задержанного якобы нашли мобильный телефон его дочери. «Я не знаю, кто он такой. Слышал только, что перебрался в наше село недавно, вроде, не местный», — сказал мужчина.

Издание со ссылкой на источник также сообщает, что подозреваемый увидел жертву, когда ездил по селу на машине.

«Есть версия, что он подъехал к ней. Что он говорил школьнице, неизвестно. Раньше они не были знакомы, но девочка почему-то села к нему в машину», — рассказал собеседник «КП».

По предварительным данным, после убийства преступник забрал сотовый телефон школьницы. Вероятно, благодаря этому его удалось вычислить.