«Внезапно открыли огонь». На границе с Украиной ищут «Газель» с диверсантами

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после нападения на военнослужащих Росгвардии в Курской области. Как сообщали СМИ, перестрелка спецназовцев с неизвестными на «Газели» произошла в приграничном с Украиной районе в пятницу. В регионе ищут диверсантов, местных жителей просят быть бдительными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

48-летний российский спецназовец Николай Быков, получивший тяжелые ранения в ходе боя под городом Суджа Курской области, скончался. Об этом в субботу утром, 10 сентября, сообщил Telegram-канал Baza. Позже информацию подтвердил Следственный комитет, глава которого Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии, один из которых умер. Военная операция РФ на Украине. День 199-й Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма. По данным ведомства... 10 сентября 17:31

Спецназ прочесывал лес в приграничном с Украиной районе в поисках диверсантов накануне днем и «был обстрелян противником численностью предположительно до четырех человек», говорится в публикации.

«На месте боя, по нашим данным, были обнаружены четыре рюкзака и три коврика. Николай Быков был ранен в бедро и в живот. С сильным внутренним кровотечением и большой потерей крови спецназовца доставили в больницу, где он скончался сегодня утром.

Диверсанты скрылись, их поиски до сих пор продолжаются», — передает Baza.

Внезапный огонь из «Газели»...

О том, что в городе Суджа введен план «Перехват» для розыска «возможных украинских диверсантов, обстрелявших росгвардейцев», вчера сообщил Telegram-канал Mash. Позднее эту информацию официально подтвердили курские власти.

«По нашей информации, все произошло на блокпосту у объездной автодороги — сотрудники попытались остановить подозрительную «Газель», оттуда открыли огонь. Есть раненые, их состояние пока неизвестно. Стрелков ищут», — написал Mash.

...или из укрытия

Baza информировала, что информацию о вооруженных мужчинах изначально передали в Росгвардию и сотрудники ведомства отправились на их поиски. Издание приводит подробности боя:

«Спецназ Росгвардии вчера днем прочесывал лес под Суджей в поисках диверсантов, когда внезапно по бойцам был открыт огонь из укрытия.

Диверсанты, отстреливаясь, ушли в лес, ранив одного из росгвардейцев», — следует из сообщения.

В свою очередь, администрация региона призвала местных жителей соблюдать спокойствие и бдительность, а также подтвердила ранение одного из силовиков. Граждан просят сообщить в полицию информацию о подозрительных лицах.

Суджанский район находится на юго-западе Курской области и граничит на юге с Сумской областью Украины. От станции Суджа до границы с Украиной около 16 км. Именно через газоизмерительную станцию «Суджа» сейчас осуществляется транзит российского газа для Европы.

После начала военной спецоперации России сообщения о диверсиях и артиллерийских обстрелах пропускных и населенных пунктов на границе с Украиной регулярно публикуются в социальных сетях российских чиновников. В Брянской, Курской и Белгородской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма был введен или вводился желтый (повышенный) уровень террористической опасности. Начиная с конца марта был зафиксирован ряд происшествий и взрывов в приграничных регионах РФ. Российские официальные лица заявляли о минометных обстрелах, атаках беспилотников и обстрелах с вертолетов с украинской стороны.