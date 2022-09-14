Комик три года содержала аферистку, выдумавшую себе рак и мертвых родственников

Стендап-комик Татьяна Щукина из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенницы, несколько лет притворявшейся тяжелобольной. Женщина по имени Светлана Богачева годами давила на жалость и вымогала у комика деньги. Позже она призналась, что все ее истории — ложь, а Щукина далеко не первая ее жертва. По словам Богачевой, на преступления она пошла из-за шизофрении. Психолог в разговоре с «Газетой.Ru» выразила предположение, что аферистка прикрывается диагнозом, чтобы избежать заключения, а в реальности является здоровым человеком.

С чего все началось

Несколько лет назад стендап-комику Татьяне Щукиной на электронную почту пришло письмо с коммерческим предложением. Врач одной из петербургских больниц Светлана Богачева заказала видео для больницы, в которой работала, сразу внесла аванс. Щукина принялась за работу. Спустя некоторое время заказчица позвонила ей вся в слезах.

«Она позвонила в слезах и сказала, что я первый номер в недавних и что ее муж повесился. Я приехала помочь, поговорить. <...> Она в слезах упросила меня остаться на ночь просто посидеть в гостиной. Каждые два часа я шла будить ее, она издавала полные мучений стоны, слезы и крики. Я стала приезжать чаще. Привязалась», – рассказала Щукина на своей странице в Twitter.

По словам девушки, ей было жаль эту «женщину с кошмарной судьбой». Они много раз встречались по работе, и та создала о себе приятное впечатление. Именно поэтому, когда Богачева после смерти мужа обратилась к психотерапевту, а тот сказал, что возьмет ее на лечение, если кто-то будет проживать с ней и контролировать ее состояние, Щукина не стала раздумывать и согласилась. Сначала на месяц, а потом еще на один — и так до недавних пор.

close 100% Светлана Богачёва tanchaizer/Twitter

Все это время Щукина общалась с врачом Богачевой Глебом Когановичем, помогала женщине переживать смерть мужа, а еще через месяц – брата. Затем Светлане Богачевой диагностировали рак.

«Я жила в аду, но меня держало, что я последнее, что у нее есть», – делилась в социальных сетях девушка.

Так день за днем Богачева входила в доверие к девушке. Щукина заботилась о Богачевой, общалась с ее онкологами в социальных сетях, собирала ей деньги на лечение и занимала на это у своих друзей и родственников. Сегодня долг составляет почти 1 млн рублей. Чем больше Щукина общалась с Богачевой, тем больше ей было жаль женщину и тем больше она хотела ей помочь.

Длилось это на протяжении трех лет, пока в какой-то момент Щукиной не написал друг Богачевой — сотрудник ФСБ по имени Ян. Он сказал, что Щукиной нужно уезжать из страны, так как на нее собираются заводить уголовное дело. Щукина вместе со своим молодым человеком и Богачевой переехала в Армению. И только недавно выяснилось: вся «жизнь» Богачевой была ложью.

Разоблачение врача-«шизофреника»

Уже в Армении Щукина решила позвонить онкологу Богачевой, когда вдруг услышала, что звонит телефон ее подопечной.

«Тут отпираться было уже невозможно. Я села и исподтишка врубила камеру, на которой вы можете видеть ее признание», – написала девушка.

Оказалось, что все истории, смерти и болезни Богачева выдумала. А аккаунты якобы онкологов, сотрудника ФСБ и психотерапевтов принадлежат самой Богачевой.

По заявлению Богачевой, у нее никогда не было рака, но она больна шизофренией и в ней уживаются несколько личностей, которые имеют свой характер.

«Этих персонажей было более 10 человек. Учитывая, что я заботилась о Свете круглосуточно – эти призраки стали моим окружением», — поделилась Щукина в Twitter.

У некоторых персонажей были реальные прототипы — например, коллега Богачевой Люся и муж Люси Ян, ФСБшник. Однако он никогда не писал Щукиной — от его имени это делала Богачева.

Других персонажей Богачева создала с нуля.

«Света выдумала девушку Лену – сироту, которую она типа спасла. Лена не хотела со мной видеться, потому что ей было страшно. И стыдно за наркотики и сиротство. Она была типа наркоманкой. И я ее очень поддерживала. Потом она умерла. Этот персонаж – тоже Светлана Богачева», – написала потерпевшая.

«Умерла» в свое время и один из «онкологов» Светланы Елизавета. Щукина плакала, узнав об этом. Но Елизаветы, как и многих других персонажей, в реальной жизни не существовало. «Умерший» брат Богачевой жив и здоров, а дочери, погибшей в автокатастрофе, и мужа-самоубийцы у нее и вовсе никогда не было.

Также Богачева призналась, что, являясь врачом, с легкостью имитировала симптомы заболеваний, которых у нее никогда не было. Она наносила на голову крем для депиляции, чтобы Щукина и ее молодой человек поверили в химиотерапию, а также вливала в вены спирт, чтобы создать искусственные некрозы.

«Проблема – Света реально врач. <…> Я пустила чужого человека в дом. А что еще хуже – в голову. Я была уверена, что нельзя никого бросать в беде. Что нельзя требовать доказательства, когда человек рыдает о своей мертвой дочери. Она показывала ее фотки. Сейчас я понимаю, что это рандомное фото младенца», – написала Щукина в социальных сетях.

Правда вскрылась и Богачеву выставили за дверь, но история на этом не закончилась. Так, Богачева призналась, что украла €6000 из квартиры умершей бабушки Щукиной, а также зашла в приложение банка, чтобы перевести себе ее последнюю пенсию.

Также оказалось, что Щукина — не единственная жертва Богачевой. Теперь Татьяна Щукина ищет людей, пострадавших от рук мошенницы, чтобы подготовить коллективный иск.

«Я жила три года в тотальной лжи. Спасала того, кто в этом не нуждался. Оплакивала смерти людей, которых не существовало. <…> Светлана очень начитанная, любила обсудить Лобачевского, историю, литературу. Она легко находила общий язык вообще со всеми! Никто не мог подумать даже ничего такого. Кроме одного человека. Моей матери. Она и сказала мне присмотреться. <…> Мы поссорились с мамой, ведь Света так много для меня сделала, а мамы почти и не было. Мама не верит никому. Проницательная, твердая и очень израненная. Я подумала, что она мне завидует, что я нашла кого-то, кто реально меня любит, а она нет», – рассказала девушка.

Также Щукина считает, что шизофрения Богачевой может быть ложью. Однако она уверена, что Светлана Богачева является психопаткой.

Как сообщила в Twitter пользователь @Shaganel1, чью запись перепостила Щукина, сейчас Богачева находится в Стамбуле и ищет работу.

Никакого чувства вины, раскаяния и стыда

Версию о том, что шизофрения Богачевой скорее выдумана, поддержала психолог и психотерапевт Наталья Наумова, проанализировавшая видео с признанием. По ее словам, Светлана Богачева всеми силами пытается показать наличие раздвоения личности – так называемое диссоциативное расстройство личности. И делает это она, вероятнее всего, чтобы меньше пострадать в этой ситуации, списав преступления на свою невменяемость.

«На видео мы видим, что Светлана хорошо ориентируется в пространстве, справляется со всеми вопросами, которые ей задают, и умеет управлять своей мимикой. Я могу сказать, что она прекрасно владеет нейролингвистическим программированием, умеет убеждать людей и подстраиваться под других. Перед нами – профессиональный лжец. Мошенник, который понимает, что интеллект позволяет ему обманывать других людей», – полагает Наумова.

По ее мнению, за счет этих качеств аферистка чувствует себя успешной, но это обусловлено внутренними комплексами и одиночеством. Богачева хочет получать эмоциональную заинтересованность от других людей и паразитировать на них.

«Таким способом она помещает другого человека, в этом случае Татьяну, в зависимость. Для девушки Богачева стала исключительным человеком, а она сама может этого исключительного человека спасти. Светлана Богачева сделала все, чтобы ей всецело поклонялись, и это помогло ей самоутвердиться, получить прибыль и ощутить себя ценностью. Этого она и добивалась», – считает психотерапевт.

Наумова добавила, что, как правило, такое поведение связано с детской травматизацией, которая имеет не психиатрическую, а психологическую природу – связанную с детским возрастом. Тогда ребенок не ощутил свою ценность, а теперь хочет почувствовать ее с другими людьми.

«Самая большая проблема такой травмы в том, что человек думает, что он поступает правильно и так должно быть. Поэтому у нее нет чувства вины, раскаяния или стыда. Обычно эти эмоции появляются после длительной психотерапии. Но тут тоже есть важная оговорка: такие люди обычно все-таки вменяемые», – сказала психотерапевт.

Также, добавила Наумова, в конкретном случае велика вероятность, что Богачева пытается всех перехитрить и избежать наказания. Потому что люди с диссоциативным расстройством и шизофренией ведут себя совершенно иначе, нежели Светлана.

«У них бывают острые фазы и фазы ремиссии, и, действительно, в период спокойствия больные люди могут выглядеть вполне адекватными. Но что настораживает в случае с Богачевой – она слишком хладнокровная. И это скорее намекает на ее вменяемость, а также на то, что она, вероятно, просто прикрывает свои аферы психиатрией, чтобы избежать тюрьмы», – констатировала специалист.

В этой ситуации разобраться поможет только тщательная диагностика психиатра, причем длиться она должна около двух-трех месяцев, убеждена Наумова. Только в этом случае можно будет поставить Богачевой точный диагноз или подтвердить его отсутствие.