«Был как отец родной». Умер главред «Комсомолки» Владимир Сунгоркин

В возрасте 68 лет умер главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Журналист внезапно почувствовал себя плохо, находясь в поездке в Приморском крае. Врачи не смогли его спасти, предварительная причина смерти — инсульт. Это большая утрата для российской журналистики и для страны, заявил телеведущий Дмитрий Киселев. Постсоветская «Комсомолка» стала за тридцать лет для россиян синонимом «газеты с новостями», считает журналистка Ксения Собчак.

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин скончался на 69-м году жизни. Информация о его смерти появилась на сайте издания. Смиренные СМИ Три месяца назад автор этого текста работал главным редактором в газете «Ревдинский рабочий» —... 22 декабря 12:55

Как сообщает телеканал «Звезда», у журналиста случился инсульт, врачи не смогли его реанимировать. Сунгоркину стало плохо во время автопробега в Приморском крае. Информацию о том, что причиной смерти был инсульт, также подтвердил источник ТАСС.

Замредактора отдела политики «КП» Александр Гамов рассказал «Подъему», что Сунгоркин не болел и чувствовал себя хорошо.

«Он был в командировке. Он был очень бодрый. Это случилось там. Мы сами толком не знаем. Для нас это шок. Человек был очень такой живой, моторный. Это была рабочая поездка. Он не болел, не в больнице был. Это только что произошло», — поделился Гамов.

Командировка Сунгоркина в Приморье должна была завершиться 16 сентября. В рамках поездки он собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

«Для российской журналистики это большая утрата»

Бывший главред газеты «Комсомольская правда» (с 1995 по 1997 год) Валерий Cимонов в беседе с «Газетой.Ru» признался, что известие о смерти преемника стало для него ударом.

«Я не буду комментировать. Для меня это ошарашивающая новость. Удар. Сейчас я не могу ничего говорить. Извините», — сказал Симонов.

Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев назвал Сунгоркина подлинным патриотом России, сумевшим создать очень влиятельный медиахолдинг.

«Несмотря на свой ироничный стиль, он очень серьезно и глубоко относился к России, был ее подлинным патриотом, без двусмысленностей. И человеком, который умел дружить, у нас были очень теплые отношения. Такое сочетание качеств создало очень достойную личность. Для российской журналистики, всего нашего цеха и страны это большая утрата», — подчеркнул Киселев.

Журналистка Ксения Собчак тоже отреагировала на новость о смерти коллеги. «Постсоветская «Комсомолка» — это, безусловно, личный большой медиапроект Сунгоркина. Относиться можно по-разному. Но «Комсомолка» Сунгоркина стала за тридцать лет для россиян синонимом газеты с новостями — ни «Ведомости», ни «Коммерсант», ни «Новая газета». Это важно понимать», — написала она в Telegram.

Журналистка «КП» Дина Карпицкая отметила, что все сотрудники газеты в «полном шоке» после новости о смерти главреда. «Он был действительно как отец родной. Всегда мог выслушать, сейчас ситуация в мире везде такая сложная, поэтому он никогда не мазал никого какими-то красками: ты плохой, ты хороший. Он такой был очень понимающий человек. Я не знаю даже, как дальше редакция останется без него. Потому что он был столпом этого издания», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Любимая газета Путина

Владимир Сунгоркин начинал журналистскую карьеру в качестве собственного корреспондента газеты «Комсомольская правда», писал репортажи из зоны строительства БАМа. С 1981-го по 1985 год был собкором «Советской России», которую тогда возглавлял Михаил Ненашев. После «СР» вернулся в «Комсомолку» и больше уже не уходил из редакции.

С 1992 года — главный исполнительный директор акционерного общества «Комсомольская правда». С 1993-го — исполнительный директор АОЗТ «Комсомольская правда». Журналистка «Комсомольской правды» рассказала, что редакция «осиротела» после смерти Сунгоркина Специальный корреспондент KP.RU Дина Карпицкая прокомментировала известие о смерти главного редактора... 14 сентября 13:31

Был избран главным редактором издания в 1997 году. С 2002 года совмещал этот пост с должностью гендиректора издательского дома, при этом неоднократно подчеркивал приоритетность такой схемы – по его мнению, все медиа должны иметь жесткую вертикаль власти, замыкающуюся только на одном человеке.

В 2003 году журнал «Карьера» включил его в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России.

Президент Петр Порошенко в 2016 году внес Сунгоркина в санкционный список и запретил ему въезд на территорию Украину. Евросоюз весной 2022 года ввел персональные санкции против него, обосновав их тем, что российский президент Владимир Путин называет «Комсомолку» «своей любимой газетой».

В 2018-м был признан заслуженным журналистом России «за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу».