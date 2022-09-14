«Мы видим финишную черту». Глава ВОЗ заявил о скором конце пандемии

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в обозримом будущем пандемия COVID-19 должна закончиться, поскольку на прошлой неделе число смертей от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. По его словам, настало «лучшее время, чтобы положить конец пандемии». Гебрейесус призвал мировое сообщество инвестировать в вакцинацию и повсеместное тестирование. В России заболеваемость COVID-19 выросла в 50 регионах, однако Роспотребнадзор считает ситуацию управляемой и не намерен вводить обязательный масочный режим.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что конец пандемии COVID-19 наступит «в обозримом будущем». «Чип в шприце было бы видно». Ученый — о мутациях, нездоровой вакцинации и новых штаммах коронавируса Российский ученый Григорий Кириллов (имя изменено), принимавший участие в разработке и подготовке... 12 августа 10:14

«На прошлой неделе число зафиксированных смертей от COVID-19 стало наименьшим с марта 2020 года. Мы еще не были в лучшем положении, чтобы покончить с пандемией. Мы еще не достигли этой цели, но конец уже близок», – заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус сравнил человечество с марафонцем, который собирает последние силы и начинает бежать быстрее, видя финишную черту.

«Мы тоже должны это сделать. Мы видим финишную черту. Сейчас самое неподходящее время, чтобы перестать бежать», – подчеркнул он.

В связи с этим гендиректор ВОЗ призвал все государства инвестировать в вакцинацию наиболее подверженных риску групп, в том числе работников здравоохранения и пожилых людей. По его словам, это приоритетная задача на пути к достижению поставленной ВОЗ цели — вакцинировать не менее 70% населения в каждой стране. Гебрейесус также заявил о необходимости повсеместного тестирования, борьбы с дезинформацией о заболевании и открытой коммуникации медицинских властей с гражданами.

«Если не использовать эту возможность сейчас, то мы столкнемся с риском появления большего числа вариантов [коронавируса], с большим числом смертей, с большими сбоями и большей неопределенностью. Поэтому давайте используем эту возможность», — резюмировал глава ВОЗ.

«Мы придем к стабилизации ситуации»

В беседе с «Газетой.Ru» вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев назвал высказывание главы ВОЗ «очень смелым». Вирусолог Лукашев назвал излишне смелым заявление ВОЗ о скором завершении пандемии Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия... 14 сентября 20:04

«Окончание пандемии — это понятие условное. Его можно было объявить еще год назад, а можно объявить и сейчас, поскольку начало пандемии строго не определяется. Скорее всего, сейчас мы придем к стабилизации ситуации», — считает эксперт.

Однако, по его словам, нельзя быть «на 100% уверенными, что ситуация будет стабильной»

«Хочется напомнить, что примерно также ситуация выглядела в ноябре прошлого года, когда в Африке возник и начал разгоняться штамм «омикрон», а мы об этом еще не знали. Тогда нам тоже казалось, что пандемия практически закончилась и мы были преисполнены оптимизма. К сожалению, мы не можем прогнозировать возникновение новых вариантов коронавируса», — констатировал Лукашев.

Он напомнил, что организация уже предсказывала завершение пандемии в течение 2022 года.

Ситуация с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах России, снижение наблюдается в 27 субъектах, а восемь регионов вышли на плато. По ее словам, в целом ситуация с коронавирусом является управляемой. «Горло и насморк». Как проявляется новый «омикрон» Почему рото- и носоглотка стали плацдармами для новых вариантов «омикрона», как долго работает защита от... 01 августа 09:49

«Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая, мы уходим от еще одной волны, которая пришлась на начало августа. Как мы и предполагали, период от начала подъема до пика составил не больше пяти-шести недель», — заявила руководитель Роспотребнадзора.

Попова также подчеркнула, что в России не вводят обязательства носить маски, хотя и рекомендуют это делать.

С конца лета в стране началась шестая волна коронавируса. В августе Росздравнадзор рекомендовал возобновить вакцинацию в регионах с высоким уровнем заболеваемости. По данным опроса ВЦИОМ, число россиян, которые боятся заразиться коронавирусом, выросло с 47% в июле до 55% в августе.

14 сентября в стране выявили 51 735 случаев заболевания COVID-19 — это на 17,4% больше, чем было 13 сентября (44 045). Госпитализировали 4481 человека. За сутки в России умерли 98 человек, за все время пандемии — 385 628.

В Москве 14 сентября зарегистрировали 8610 заразившихся коронавирусом. Это на 74,08% больше, чем днем ранее (4946). За день в столице умерли 26 заболевших.

Пандемия в мире

На прошлой неделе ВОЗ сообщила о снижении показателя смертности от COVID-19. Так, недельная смертность уменьшилась с февраля на 80%. В то же время в организации предупредили, что болезнь все еще может мутировать, а новая вспышка COVID-19 может произойти осенью.

Согласно еженедельному информационному бюллетеню ВОЗ, более 3,1 млн человек в мире заболели COVID-19 за прошедшую неделю, около 11 тыс. умерли. Число заражений снизилось по сравнению с предыдущими семью днями на 28%, а количество летальных исходов — на 22%.

12 сентября математики Центра распределенных вычислений Института проблем передачи информации РАН рассчитали, что волны COVID-19 становятся все меньше и через несколько лет сменятся одинаковым количеством новых случаев заражения в день. При этом, согласно расчетам, каждый новый пик будет ниже предыдущего на треть, пока на графике вместо синусоиды постепенно не образуется прямая линия.