Украинцы на юге Франции приняли друг друга за русских и подрались из-за песни

Во Франции избили двух украинок, уроженок Изюма Харьковской области. В понедельник Алина и ее мать Елена слушали украинские песни, прогуливаясь возле вокзала в Рокбрюн-Кап-Мартене. По словам Алины, это не понравилось компании из четырех мужчин. Девушка рассказала, что к ним подошел какой-то «русскоязычный бугай»: сначала он ударил ее по лицу, а когда Алина упала, добил ногой и набросился на мать своей жертвы. Мужчина три раза ударил Елену. Французские СМИ пишут, что мужчина избивал беженок на глазах у своего двухлетнего ребенка.
«Это был очень радостный день. Мы были рады новостям за выходные. Мы бежали от войны не для того, чтобы пережить это», — сказала пострадавшая Алина.
Женщины сказали, что это сделал какой-то «проклятый русский». Вскоре сообщение об инциденте дошло до МИД Украины и ведомство призвало найти виновного в «отвратительном происшествии». Когда мужчину задержали, им оказался бывший украинский военный, который в 2010-м из-за проблем со здоровьем ушел из ВСУ, переехал в Европу и устроился телохранителем.
«12 сентября 2022 года две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его», — сообщил французский правоохранитель.
Русские здесь?
Девушки уверяли полицейских, что мужчина был русским. Они считают, что вызвали его гнев антироссийским содержанием песен. 33-летний мужчина заявил на допросе, что и сам принял соотечественниц за русских. Французские СМИ уточняют, что Елена и Алина покинули страну 19 апреля 2022 года и перебрались во Францию.
Мужчина, в свою очередь, утверждает, что накануне изрядно выпил, а девушки во время ссоры оскорбили его. Тем не менее, он сожалеет о содеянном и принес извинения пострадавшим.
После инцидента местные спасатели отвезли девушек в больницу, им оказана помощь. У Елены сломан нос, а Алины – боли в голове и ногах.
В МИД Украины высказали возмущение в связи с произошедшим и заявили, что нужно найти виновного в этом «отвратительном происшествии». В итоге бывший военный, а ныне телохранитель, предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет и штраф €45 тыс. по статье за «насилие, совершенное по признаку расы», сообщили в прокуратуре Ниццы. Дело будет рассматривать Уголовный суд Ниццы.
«Дипломаты сотрудничают с французскими правоохранительными органами для оперативного расследования нападения, поддерживая связь с жертвами, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападавшие должны быть привлечены к ответственности», — написал в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) представитель МИД Украины Олег Николенко.