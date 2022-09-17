«Сначала королева, теперь он». Умер режиссер Масленников — автор фильмов о Шерлоке Холмсе

Народный артист РСФСР, режиссер фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игорь Масленников умер на 91-м году жизни. Киностудия «Ленфильм» сообщила, что его похоронят на Северном кладбище, а прощание состоится в конце недели — вероятно, следующей. Масленников снял более 20 кинокартин, был сценаристом и преподавал во ВГИКе. Министр культуры Ольга Любимова заявила, что его «фильмы по праву входят в число лучших отечественных кинолент». А Василий Ливанов (сыгравший Холмса) сказал «Газете.Ru», что Масленников «всегда умел собрать хорошую творческую компанию».

Создатель серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссер и сценарист Игорь Масленников умер в возрасте 90 лет. Актер Бычков рассказал, что с режиссером Игорем Масленниковым «работалось замечательно» Актер Виктор Бычков в беседе с «Газетой.Ru» выразил соболезнования в связи со смертью режиссера... 17 сентября 18:26

«Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», — сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Оргсекретарь организации Михаил Калинин рассказал, что недавно виделся с режиссером. «От старости человек ушел просто, и все. Ему 91 год почти», — ответил Калинин на вопрос о причинах смерти.

Исполнительный директор Санкт-Петербургского Союза кинематографистов Александр Бабаян подтвердил RTVI эту информацию.

«Он просто умер дома, во сне. Он уже был достаточно старый человек. Когда состоятся похороны, неизвестно, потому что документов пока нет», — сказал Бабаян.

Похоронами будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, где жил режиссер.

«Предварительно, прощание состоится в конце недели. Оно пройдет в первом павильоне киностудии. Похоронят Игоря Федоровича на Северном кладбище», — сообщили в пресс-службе «Ленфильма».

«Вначале королева ушла, а теперь и он»

Актер Виктор Бычков в беседе с «Газетой.Ru» выразил соболезнования в связи со смертью Масленникова. По словам Бычкова, с режиссером всегда работалось легко.

«У него много идей было. Денег ему давали на продолжение «Зимней вишни», не знаю, сценарий был, почему он не делал? Может, устал. Работать очень легко было. Когда жива была жена его, она продюсер, она позвонила и сказала, что Игорь Федорович хочет увидеть меня в фильме своем по Островскому. И там не стоял ни вопрос денег, ни времени. Он позвал – я пришел. И работалось замечательно», — поделился артист.

Бычков назвал Масленникова хорошим режиссером и добавил, что «не каждому дано» прожить до 90 лет.

«Жалко, чего говорить. Мы его поздравляли с 90-летием. Подарили ему такой адрес, как бы «пишет Королева английская». Видите, вначале королева ушла, как старшая, а теперь и он. 90 лет надо умудриться прожить у нас, не каждому дано. Мы, когда работали, выяснилось, что я всю жизнь работал где-то рядом с ним», — рассказал он.

В свою очередь, актер Василий Ливанов, сыгравший Шерлока Холмса в культовой серии фильмов о детективе, заявил «Газете.Ru», что режиссер «делал свою работу очень профессионально».

«Профессиональный режиссер. Его основная черта — то, что он всегда умел собрать хорошую творческую компанию. Вот это его менеджерские качества, они были в нем очень выразительны. Это было и в первом фильме «Ярославна, королева Франции», где я играл рыцаря Бенедикта. И в «Шерлоке Холмсе», где я играл совершенно противоположный образ», — рассказал Ливанов «Известиям».

Он признался, что их связывали только профессиональные отношения. Ранее СМИ сообщали о конфликте между актером и режиссером. «Комсомольская правда» писала, что Масленников не общался с Ливановым более 30 лет, как раз после окончания съемок цикла о Шерлоке Холмсе.

«У нас не было такой человеческой связи. Вежливый был человек. Я ничего особенного не могу сказать. Нас такая большая дружба не связывала человеческая. Профессиональные отношения были», — сказал Ливанов.

«Его фильмы входят в число лучших»

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что особый взгляд Масленникова нашел отражение в «ярких, неизменно актуальных картинах, знакомых зрителям разных поколений».

«С прискорбием узнала об уходе из жизни выдающегося режиссера, народного артиста РСФСР Игоря Федоровича Масленникова. Его фильмы по праву входят в число лучших отечественных кинолент», — сказала Любимова.

Министр отметила, что добрая память о режиссере сохранится в сердцах людей, знающих и любящих его творчество.

Жизненный путь режиссера

Игорь Масленников родился в Нижнем Новгороде в 1931 году. В 1954 году окончил филфак Ленинградского государственного университета. Во время учебы устроился в вузовскую газету, а позже его направили на ленинградское телевидение. Там он стал инициатором съемок ручной камерой на 16-миллиметровую кинопленку.

В 1967 году Масленников окончил высшие режиссерские курсы при киностудии «Ленфильм», его дебютом стала картина «Личная жизнь Кузяева Валентина». «Ленфильм» сообщил, что прощание с режиссером Масленниковым состоится в конце недели В киностудии «Ленфильм» заявили, что прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет в конце... 17 сентября 18:26

Наибольшую популярность Масленникову принесла серия фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979).

«Шерлок Холмс», конечно, был одним из манифестов советского киноэскапизма времен зрелого застоя. Масленников говорил, что ему хотелось сесть на волшебный воздушный шар и улететь куда подальше от реальности», — отметил кинокритик Михаил Трофименков в статье изданию «Коммерсантъ».

Широко известна и его трилогия «Зимняя вишня», картины «Ярославна, королева Франции», «Сентиментальный роман», «Пиковая дама» и сериал «Что сказал покойник». Масленников снял более двух десятков картин. В 2009 году вышел последний его фильм «Банкрот» по пьесе Александра Островского «Свои люди — сочтемся».

Масленников также писал сценарии. Так, он был автором сценария для нескольких серий из цикла фильмов про Холмса: «Собака Баскервилей» (совместно с Юрием Векслером), «Сокровища Агры» и «XX век начинается». Режиссер десять лет преподавал во ВГИКе, среди его учеников Эдуард Оганесян, режиссер сериала «Чики». Он также был президентом петербургской киностудии «Троицкий мост».

Масленников был народным артистом РСФСР и заслуженным деятелем искусств РСФСР. В 2004 году режиссер стал лауреатом государственной премии в сфере киноискусства, а в 2012 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.