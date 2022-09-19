«Пришлось выселить сына». Британка ищет новое жилье для украинских беженцев

Жительница Великобритании Лиза Рейнс приняла в своем доме семью украинцев из четырех человек, однако теперь пытается найти им новое жилье из-за растущих цен, пишет Daily Record. Рейнс сообщила, что 350 фунтов стерлингов пособия не хватает, чтобы покрыть расходы домохозяйства. Газета Mirror ранее сообщала, что более четверти спонсоров программы «Дома для Украины» намерены отказаться от дальнейшего участия в ней из-за роста стоимости жизни.

Британка Лиза Рейнс, приютившая украинских беженцев в своем доме в Стокпорте, пытается найти им новое жилье из-за растущих расходов на фоне высокой инфляции в стране, пишет газета Daily Record. Военная операция РФ на Украине. День 208-й Общественные палаты ЛНР и ДНР попросили глав республик провести референдумы о вхождении в состав РФ... 20 сентября 00:07

Она рассказала, что изо всех сил пытается сохранить свою семью на плаву в условиях стремительно растущей стоимости жизни.

По словам Рейнс, она поселила у себя семью из четырех человек. Сначала она приняла Анжелику Зонзову и ее мужа Валерия в своем доме. Затем Лиза смогла оформить визы, чтобы приютить сыновей-подростков Анжелики и Валерия и их кошку Матильду.

«Мы освободили две комнаты — одну для родителей и одну для мальчиков. Нам пришлось выселить одного из наших детей, чтобы освободить место. Алексу 20 лет, он учится в университете. Поэтому мы освободили его комнату и убрали его вещи в пакеты», — рассказала Лиза.

По данным Manchester Evening News, в доме с пятью спальнями теперь живут девять человек: Лиза с супругом и тремя детьми и украинская семья со своим питомцем.

Лиза ожидала, что семья останется с беженцами примерно на шесть месяцев, однако военные действия на территории Украины продолжаются до сих пор. «Не похоже, что мы живем в особняке, где они могут годами жить незамеченными», — объяснила британка.

По ее словам, семья получает 350 фунтов стерлингов в месяц от организации помощи беженцам, однако этого пособия не хватает, а расходы продолжают расти.

«Ни мы, ни они не можем нормально расслабиться. У нас есть разногласия по поводу еды, мы готовим два раза. У всех разные потребности в питании, поэтому нам довольно сложно, а вода в нашей душевой постоянно расходуется», — рассказала Лиза.

По словам британки, она не хочет, чтобы украинская семья оказалась на улице, но желает, чтобы у них был свой дом.

Поиск нового жилья

Сейчас Лиза отчаянно пытается найти «сочувствующего арендодателя», который готов взять семью к себе, говорится в статье. В ЕС назвали число вернувшихся на Украину беженцев Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, сколько беженцев вернулись на Украину... 15 сентября 18:29

После приезда в Великобританию Анжелика устроилась уборщицей в отеле, а Валерий начал работать сварщиком. Их дети поступили в местную школу, а потому Лиза хочет найти им дом в районе Гэтли, где они живут сейчас.

«Сначала мы искали варианты, думая, что сможем подобрать что-нибудь за 600 фунтов стерлингов. Когда мы начали им помогать, первые разговоры с арендодателями были о том, что они не собираются принимать украинских арендаторов», — поделилась Лиза.

С начала конфликта на Украине около 81 700 беженцев прибыли в Великобританию в рамках программы «Дома для Украины». Планировалось, что принимающие стороны предоставят им жилье как минимум на шесть месяцев. При этом те беженцы, срок размещения которых подходит к концу, должны найти альтернативное жилье либо самостоятельно, либо с помощью спонсора.

Газета Mirror сообщила, что более четверти спонсоров программы «Дома для Украины» намерены отказаться от дальнейшего участия, когда истечет срок шестимесячного обязательства по предоставлению жилья. Это означает, что зимой около 20 тыс. беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году их число может возрасти до 50 тыс., говорится в статье.

По данным исследования, проведенного Управлением национальной статистики, 23% владельцев домов назвали рост стоимости жизни и отсутствие доступного жилья основной причиной, по которой они не хотят принимать беженцев дольше шести месяцев.

Местные власти опасаются, что количество бездомных в городе может увеличиться.

По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля Украину были вынуждены покинуть около 12,7 млн человек. Еще около 8 млн стали внутренне перемещенными лицами. В Еврокомиссии сообщили, что 5 млн из прибывших в Евросоюз украинцев вернулись на родину.