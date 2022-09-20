Оплата по улыбке: более одного миллиона россиян готовы оплачивать покупки с помощью биометрии

Тема биометрии сегодня достаточно активно обсуждается экспертами. Сбербанк расширяет проект биометрического эквайринга. За два года в России уже более 550 торговых точек и мест общественного питания успели внедрить технологию оплаты по биометрии. В перечень этих точек входят супермаркеты сетей «Магнит», «Перекресток», «ВкусВилл», кафе Prime и другие. «Покупателей, использующих биометрию как способ оплаты, превысило более одного миллиона человек. Все они — клиенты банка, которые настроили «Оплату одним взглядом» в приложении СберБанк Онлайн», — рассказал директор дивизиона «Эквайринг» Дмитрий Малых, а также добавил: «Сегодня активно ведется процесс по расширению географии мест оплаты с помощью биометрии. При этом одновременно для своих розничных клиентов мы постоянно развиваем функционал, чтобы «Оплата улыбкой» становилась еще более быстрым, удобным и безопасным методом оплаты».
Руководитель развития интернет-магазина «ВкусВилл» Марина Фролова, рассказывает, что компания всегда стремится повышать удобство покупки в магазинах.
«Поэтому мы регулярно тестируем новые функции, упрощающие этот процесс. Сейчас «Оплата улыбкой» доступна примерно в 20 магазинах «ВкусВилл». Есть покупатели, кто успел оценить все преимущества, ведь при такой оплате не нужно носить с собой карту, а для совершения действия не нужно даже доставать телефон из кармана: достаточно улыбнуться специальному планшету, установленному на кассе», — сказала она.
Сервисом сегодня может пользоваться каждый клиент Сбербанка, который привязал карту к данному методу оплаты: всего лишь необходимо зайти в мобильное приложение СберБанк Онлайн, выбрать карту, перейти в «Настройки» и подключить функцию «Оплата одним взглядом».
Схема использования метода оплаты проста: на кассе выбирается «Оплата по улыбке», после чего клиенту необходимо посмотреть в камеру — не понадобятся ни банковская карта, ни смартфон. Если сумма операции превысит одну тысячу рублей, система попросит ввести ПИН-код.
Биометрия, безусловно, интересная схема бесконтактной оплаты. Пожалуй, Россия здесь одна из новаторов такого способа, считает руководитель проекта «Самозанятость.Ру» Арсений Беленький.
«Если сейчас речь идет о миллионе человек, которые начали доверять новому способу оплаты, тем более в новых условиях, когда множество россиян имеют приложение банка, но в связи с понятыми обстоятельствами лишились привычных международных PAY-сервисов, думаю, что число тех, кто делает покупки с помощью биометрии, в скором времени может только расти», — поделился мнением эксперт банковского рынка Андрей Бархота. Он добавил, что банку нужно заранее проработать возможную нагрузку на сервис, а также вопрос с защитой персональных данных клиентов.
В Сбербанке заявляют, что данный способ оплаты является безопасным, так как все биометрические данные пользователей хранятся в зашифрованном виде на защищенных серверах в полном соответствии с требованиями законодательства РФ.
Кроме того, обмануть биометрию гораздо сложнее, чем получить доступ к кодам из СМС и контрольным вопросам клиента. Для обеспечения безопасности в банке настроены несколько уровней защиты, которые предусматривают защиту данных от фальсификации, их перехвата, а также защиту от попыток подмены лиц: использование фотографии и даже качественной 3D-маски для оплаты невозможно, только реальный человек сможет оплатить покупку.
Биометрические технологии в России активно развиваются, вместе с этим расширяется список услуг и сервисов, которые можно получать дистанционно с помощью биометрии. Для безопасности и надежного хранения биометрических данных граждан государство реализует ряд мер. Одной из них стало создание Единой биометрической системы, которая с 2021 года имеет статус государственной и соответствует всем требованиям в области безопасности.
Сегодня Сбербанк совместно с ЕБС ведет работу по развитию биометрических технологий, в частности, внедряет «векторную модель». Такой механизм использует при идентификации граждан не саму биометрию, а уже готовый результат обработки данных. При этом сама биометрия будет надежно храниться в государственной системе и не будет передаваться на сторонние ресурсы. Это еще один шаг для повышения уровня безопасности и качества предоставления цифровых сервисов компании.