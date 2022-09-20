Оплата по улыбке: более одного миллиона россиян готовы оплачивать покупки с помощью биометрии

Число клиентов, которые стали пользователями сервисом оплаты «По улыбке» (ранее — по биометрии), составляет уже более одного миллиона человек. Об этом рассказали в Сбербанке, запустившем впервые данный метод оплаты весной 2020 года в супермаркетах «Перекресток». За два года развития сервис набрал обороты и стал доступен в крупных розничных сетях страны, а также в популярных кафе и ресторанах фастфуда. Уже сегодня воспользоваться «Оплатой по улыбке» можно в магазинах «Магнит», «ВкусВилл», кафе Prime и многих других. По мнению экспертов, популярность данного метода растет вместе с развитием технологий, развивающиеся биометрические сервисы достигают популярности бесконтактных методов оплаты. Всего 1,5 секунды на оплату покупки без поиска карты или наличных.

Тема биометрии сегодня достаточно активно обсуждается экспертами. Сбербанк расширяет проект биометрического эквайринга. За два года в России уже более 550 торговых точек и мест общественного питания успели внедрить технологию оплаты по биометрии. В перечень этих точек входят супермаркеты сетей «Магнит», «Перекресток», «ВкусВилл», кафе Prime и другие. «Покупателей, использующих биометрию как способ оплаты, превысило более одного миллиона человек. Все они — клиенты банка, которые настроили «Оплату одним взглядом» в приложении СберБанк Онлайн», — рассказал директор дивизиона «Эквайринг» Дмитрий Малых, а также добавил: «Сегодня активно ведется процесс по расширению географии мест оплаты с помощью биометрии. При этом одновременно для своих розничных клиентов мы постоянно развиваем функционал, чтобы «Оплата улыбкой» становилась еще более быстрым, удобным и безопасным методом оплаты».

Руководитель развития интернет-магазина «ВкусВилл» Марина Фролова, рассказывает, что компания всегда стремится повышать удобство покупки в магазинах.

«Поэтому мы регулярно тестируем новые функции, упрощающие этот процесс. Сейчас «Оплата улыбкой» доступна примерно в 20 магазинах «ВкусВилл». Есть покупатели, кто успел оценить все преимущества, ведь при такой оплате не нужно носить с собой карту, а для совершения действия не нужно даже доставать телефон из кармана: достаточно улыбнуться специальному планшету, установленному на кассе», — сказала она.

Сервисом сегодня может пользоваться каждый клиент Сбербанка, который привязал карту к данному методу оплаты: всего лишь необходимо зайти в мобильное приложение СберБанк Онлайн, выбрать карту, перейти в «Настройки» и подключить функцию «Оплата одним взглядом».

Схема использования метода оплаты проста: на кассе выбирается «Оплата по улыбке», после чего клиенту необходимо посмотреть в камеру — не понадобятся ни банковская карта, ни смартфон. Если сумма операции превысит одну тысячу рублей, система попросит ввести ПИН-код.

Биометрия, безусловно, интересная схема бесконтактной оплаты. Пожалуй, Россия здесь одна из новаторов такого способа, считает руководитель проекта «Самозанятость.Ру» Арсений Беленький.

«Если сейчас речь идет о миллионе человек, которые начали доверять новому способу оплаты, тем более в новых условиях, когда множество россиян имеют приложение банка, но в связи с понятыми обстоятельствами лишились привычных международных PAY-сервисов, думаю, что число тех, кто делает покупки с помощью биометрии, в скором времени может только расти», — поделился мнением эксперт банковского рынка Андрей Бархота. Он добавил, что банку нужно заранее проработать возможную нагрузку на сервис, а также вопрос с защитой персональных данных клиентов.

В Сбербанке заявляют, что данный способ оплаты является безопасным, так как все биометрические данные пользователей хранятся в зашифрованном виде на защищенных серверах в полном соответствии с требованиями законодательства РФ.

Кроме того, обмануть биометрию гораздо сложнее, чем получить доступ к кодам из СМС и контрольным вопросам клиента. Для обеспечения безопасности в банке настроены несколько уровней защиты, которые предусматривают защиту данных от фальсификации, их перехвата, а также защиту от попыток подмены лиц: использование фотографии и даже качественной 3D-маски для оплаты невозможно, только реальный человек сможет оплатить покупку.

Биометрические технологии в России активно развиваются, вместе с этим расширяется список услуг и сервисов, которые можно получать дистанционно с помощью биометрии. Для безопасности и надежного хранения биометрических данных граждан государство реализует ряд мер. Одной из них стало создание Единой биометрической системы, которая с 2021 года имеет статус государственной и соответствует всем требованиям в области безопасности.

Сегодня Сбербанк совместно с ЕБС ведет работу по развитию биометрических технологий, в частности, внедряет «векторную модель». Такой механизм использует при идентификации граждан не саму биометрию, а уже готовый результат обработки данных. При этом сама биометрия будет надежно храниться в государственной системе и не будет передаваться на сторонние ресурсы. Это еще один шаг для повышения уровня безопасности и качества предоставления цифровых сервисов компании.