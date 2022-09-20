Требует флаг России, $2 млн и вертолет. Что известно о захвате заложников в Кутаиси

Вооруженный мужчина захватил в заложники 12 человек в филиале Банка Грузии в Кутаиси. Позже двоих человек удалось освободить. Злоумышленник ведет трансляцию нападения в соцсетях и требует выдать ему $2 млн, а также удочку, вертолет и флаг России. Что известно о нападении на отделение грузинского банка – в материале «Газеты.Ru».

«Террористический акт»

Около полудня вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии на проспекте Шота Руставели в Кутаиси. Как сообщила телекомпания «Мтавари архи» со ссылкой на очевидцев, злоумышленник захватил нескольких людей в заложники.

Очевидцы описали нападавшего как мужчину в маске и униформе военного образца. Некоторые рассказали, что у входа в здание злоумышленник сделал предупредительный выстрел. На сайте МВД Грузии сообщили, что спецподразделения ведомства были отправлены к зданию банка.

«По предварительной информации, в отделение «Банка Грузии» ворвался вооруженный человек. Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованные на место сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые и неотложные процедуры, а также следственные и оперативные мероприятия», — говорилось в сообщении.

В МВД также призвали представителей СМИ и граждан «соблюдать нормы безопасности и выполнять указания сотрудников полиции на месте».

Позже в ведомстве сообщили, что рассматривают нападение на отделение банка с захватом заложников как «террористический акт». Кроме того, злоумышленника заподозрили в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.

«В здании остаются заложниками 12 человек. Правоохранители принимают все необходимые меры для их быстрого и безопасного освобождения», — подчеркнули в МВД.

МВД вновь призывает представителей СМИ и граждан соблюдать нормы безопасности и выполнять указания полицейских на месте.

Сотрудники правоохранительных органов призвали журналистов и граждан не вести прямых видеотрансляций с места событий. Два года назад в Зугдиди грабитель банка отслеживал передвижения силовиков по прямым эфирам на телевидении.

Требования захватчика

Вскоре телекомпания «Мтавари архи» сообщила, что сотрудникам патрульной полиции удалось освободить двух заложников.

«По предварительной информации, освобождены две женщины-заложницы, однако официального подтверждения пока нет», — рассказал корреспондент телеканала, затем в эфире показали кадры, на которых видно, как полиция выводит из здания филиала двух пожилых женщин.

Тем временем захватчик решил выдвинуть ряд требований. Для этого он обращался к правоохранительным органам через прямые эфиры на телефонах заложников, сообщает Sputnik Грузия.

«Котята, принесите два миллиона долларов», — сказал он в прямом эфире соцсети одной из заложниц, уточнив, что дает правоохранителям три часа на выполнение этого условия.

Вскоре еще один заложник передал дополнительные требования злоумышленника – он потребовал предоставить ему вертолет, удочку и российский флаг.

«Он требует посадить перед банком вертолет, 2 миллиона долларов, российский флаг и удочку», — сказал заложник.

Кроме того, на видео слышно, что злоумышленник говорит о том, как включил таймер на взрывных устройствах. Затем в соцсетях появились кадры, свидетельствующие, что захватчик заминировал двери банка.

«У меня здесь установлены бомбы, как только дверь откроется, они взорвутся», — сказал злоумышленник на следующем видео. На кадрах также видно, что тело мужчины обклеено взрывчаткой.

«У него вмонтирован секундомер. Он не шутит», — отметил кто-то из заложников.

Telegram-канал Sputnik Грузия также опубликовал кадры, на которых видно, что территория банка оцеплена, но силовики не предпринимают каких-либо активных действий.

Авторы канала также уточнили, что захватчик требует не удочку, а рацию. Согласно их информации, слово «анкеси» в грузинском языке имеет двойное значение — удочка и рация.

Вскоре после истечения срока на выполнение требований захватчика к зданию банка были стянуты дополнительные силы правоохранительных органов, а СМИ и граждан попросили покинуть территорию, прилегающую к банку.

Телеканал «Мтавари архи» со ссылкой на свои источники сообщил, что стала известна личность нападавшего. Согласно данным телеканала, у мужчины долги по кредитам после проигрыша в казино, раньше он проживал в Польше, но является гражданином Грузии.

Telegram-канал Sputnik Грузия сообщил, что одной из заложниц «Банка Грузии» стало плохо, для нее попросили медикаменты.